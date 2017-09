Il y a à peine un an, suite à une victoire surprise à la Classique CIMB à Kuala Lumpur, Justin Thomas apparaissait comme un « prospect » intéressant sur le circuit PGA Tour. On le savait talentueux... Mais de là à remporter cinq victoires cette année, avouez que la progression est plutôt fulgurante!

Grâce à sa victoire au Championnat Dell Technologies (2e étape des séries de fin de saison) lundi dernier, Justin Thomas devient seulement le 4e joueur de l’histoire à remporter cinq tournois, incluant un titre majeur, au cours d’une même saison. Le club sélect est composé de Jack Nicklaus, Tiger Woods (deux fois) et Jordan Spieth. À 24 ans, Thomas apparaît déjà comme un joueur bien établi et ne semble pas du tout intimidé de se frotter aux meilleurs de la profession. Après son triomphe à Boston, il a gonflé ses gains à 8 953 022 $ pour l’année en cours avec encore deux tournois à disputer. De plus, il occupe maintenant le 4e échelon de la hiérarchie mondiale et le 2e rang du classement de la Coupe FedEx , tout juste derrière son bon ami Jordan Spieth.

Tous les experts se demandent comment un joueur de sa stature peut produire autant de puissance. À 5 pieds 10 pouces et 150 livres, il propulse régulièrement la balle à plus de 320 verges sur ses coups de départ et son jeu de fers est tout aussi solide. Il semble de plus en plus à l’aise lorsqu’il prend la tête et démontre un sang-froid impeccable lorsque la tension monte d’un cran. À 24 ans, Justin Thomas est à prendre au sérieux et ses adversaires le savent très bien. Il a fait de gros efforts afin de mieux contrôler son caractère parfois bouillant et donne tout le crédit à son cadet Jimmy Johnson, qui gère tout cela de main de maître. Il va de soi que Thomas a de fortes chances de remporter le titre de joueur de l’année mais, de son propre aveu, le travail n’est pas terminé car il aimerait d’abord mettre la main sur la prestigieuse Coupe FedEx.

Pour un 2e tournoi de suite, Jordan Spieth a dû se contenter de la 2e place lors du Championnat Dell , malgré un départ époustouflant lors de la ronde finale. Spieth a retranché cinq coups à la normale au cours des quatre premiers trous pour se retrouver à égalité au sommet et été dans la lutte jusqu’à la toute fin. Le 2e joueur mondial occupe toutefois le 1er rang à la Coupe FedEx, qu’il tente de remporter pour la 2e fois en carrière. Spieth joue du golf solide et ne semble n'avoir aucune faiblesse dans son jeu. On peut parier qu’il sera impliqué dans la lutte jusqu’à la toute fin.

L’Australien Marc Leishman a aussi très bien fait au Championnat Dell avec une 3e place au classement final. Il avait pourtant la situation bien en main car il menait par deux coups avec neuf trous à jouer suite à un formidable premier neuf de 30. Une série de trois bogueys sur les 10e, 11e et 12e trous ont toutefois ralenti ses ardeurs, ouvrant ainsi la porte à l’éventuel gagnant. Il a tout de même grimpé au 7e rang du classement général avec deux tournois à venir.

Malgré tout son talent, Leisman ne revendique qu’une seule victoire en carrière sur le circuit. En apparence très fiable, son élan semble le laisser tomber lorsque la pression monte d’un cran. L’histoire de l’Anglais Paul Casey ressemble étrangement à celle de Leishman. Malgré une saison remarquable et des gains de plus de 4 millions de dollars, Casey est toujours à la recherche d’un 2e titre en carrière. Sa 8e position au classement de la Coupe FedEx lui permet tout de même d’espérer de gagner la fameuse coupe.

On a réduit le nombre de joueurs de 100 à 70 en vue de la prochaine étape, soit le Championnat BMW qui aura lieu à Lake Forest, en Illinois du 21 au 24 septembre. Seulement trois joueurs ont réussi à percer le top-70 lors de Championnat Dell et ainsi poursuivre leur route en séries : Stewart Cink (81e à 57e), Rafa Cabrera-Bello (80e à 60e) et Emiliano Grillo (77e à 62e). Ils ont du même coup évincé Russell Knox, Kelly Kraft et le malheureux Brandt Snedeker, incapable de jouer, souffrant toujours d’une blessure aux côtes.

Les joueurs toujours impliqués ont donc droit à une semaine de congé bien méritée avant d’entreprendre le dernier droit de la saison.