On a pratiquement eu droit au même scénario que l’an passé lors de la ronde finale de l’Omnium Waste Management qui a pris fin dimanche sur le parcours TPC Scottsdale. Hideki Matsuyama a de nouveau gagné au 4e trou de prolongation, cette fois devant le tenace Webb Simpson. Il avait joué le même tour à Rickie Fowler 12 mois plus tôt.

L’Omnium Waste Management est devenu l’un des tournois des plus populaires au fil des ans, ne serait-ce que pour les foules records qu’il attire. On a à nouveau établi de nouvelles marques cette année avec un total de 650 000 spectateurs pour la semaine d’activité, incluant plus de 200 000 personnes pour la seule journée de samedi, du jamais vu au golf professionnel. Il règne une ambiance unique sur ce parcours et la concentration des joueurs est mise à rude épreuve, car le silence n’est jamais au rendez-vous. On a aménagé un véritable stade au 16e trou, une normale 3 autour de laquelle s’entassent plus de 20 000 amateurs bruyants et très enthousiastes. On ne se gêne pas pour huer les mauvais coups, ce qui rend certains compétiteurs un peu plus nerveux qu’à l’habitude.

Pour revenir à la compétition, mentionnons que le meneur à l’aube de la ronde finale, Byeong Hun An, a connu une journée difficile, particulièrement sur le 2e neuf. Il a vu son avance de 3 coups fondre comme neige au soleil et ne semblait pas du tout à l’aise dans sa position de meneur. Il a finalement ramené une carte de 71 et a dû se contenter de la 6e place au classement final. Il a tout de même touché un chèque de 241 200 $ pour sa performance. La meilleure ronde de la journée fut celle de l’Américain Webb Simpson qui a joué un solide 64, incluant des oiselets sur les 2 derniers trous. Son pointage cumulatif de moins-17 lui a permis d’aller en prolongation contre le champion en titre, le Japonais Hideki Matsuyama. Simpson ne s’est pas retrouvé sous les feux de la rampe depuis un bon moment et semblait bien heureux de sa performance. Il y a à peine 15 jours, il se disait complètement perdu dans son jeu et a eu recours à l'entraîneur Billy Harmon pour reconstruire son élan. Rappelons qu’entre 2011 et 2013, Simpson avait remporté 4 victoires, incluant l'Omnium des États-Unis de 2012. Sa 2e place à Phoenix lui permet de gagner 33 positions au classement mondial, passant de la 89e à la 56e place.

C’est donc Hideki Matsuyama qui est encore sorti vainqueur, lui qui connaît une séquence quasi incroyable depuis quelques mois. L’athlète de 24 ans a gagné pour une 5e fois à ses 9 dernières sorties et s’est même hissé au premier rang du classement de la Coupe FedEx. En 6 tournois officiels sur le circuit cette année, il montre une fiche de 2 victoires et 2 deuxièmes places et a déjà accumulé des gains de 4,3 millions $. Sa 4e victoire sur le circuit PGA Tour fait de lui le joueur japonais le plus titré, devançant son compatriote Shigeki Maruyama qui revendique 3 gains en carrière. Matsuyama a consolidé sa 5e place au classement mondial et est considéré, avec raison, comme le meilleur joueur de la planète présentement. Il sera de nouveau en action dans deux semaines à Los Angeles.

Garcia l'emporte dans le désert

L’Espagnol Sergio Garcia a joué du golf très inspiré à Dubaï et l’a finalement emporté par 3 coups devant le Suédois Henrik Stenson. Il s’agissait de la 12e victoire de Garcia sur le circuit européen. À 37 ans, il a encore le feu sacré et possède tous les atouts nécessaires pour s’imposer au niveau international. Ce gain lui permet d’occuper le 9e rang du classement mondial, un gain de 6 positions. Rappelons que Tiger Woods était du nombre des participants à Dubaï, mais qu’il a dû déclarer forfait à l’aube de la 2e ronde, souffrant de spasmes au dos. Il devrait logiquement participer au tournoi Genesis qui aura lieu à Los Angeles du 16 au 19 février. Reste à voir dans quelle forme on va le retrouver, car il n’a impressionné personne depuis son récent retour au jeu... gardons espoir.

Prochaine étape : Pebble Beach

Les joueurs du circuit PGA Tour ont rendez-vous à Pebble Beach à partir de jeudi pour la présentation du Pro-Am AT&T. Chaque participant est jumelé à un joueur amateur pour les trois premières rondes qui sont disputées sur trois parcours différents. Les meilleurs au classement sont ensuite conviés à prendre part à la grande finale sur le parcours links de Pebble Beach.

Parmi les principales têtes d’affiche inscrites cette semaine, mentionnons les Jason Day, Dustin Johnson, Justin Thomas, Phil Mickelson, Patrick Reed, Jordan Spieth, Justin Rose, Jim Furyk, Bryson DeChambeau, Ernie Els, Adam Hadwin et Matt Kuchar. On aura même droit à l’une des rares présences du Canadien Mike Weir.

Vous pourrez suivre le déroulement des 3e et 4e rondes sur les ondes de RDS samedi et dimanche dès 15h. C’est un rendez-vous!