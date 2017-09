On aura beau servir le meilleur discours de motivation possible aux joueurs de l’équipe internationale, on ne voit pas comment l’équipe des États-Unis pourrait perdre la Coupe des Présidents disputée au parcours Liberty National au cours des prochains jours.

La force de frappe des Américains présente un heureux mélange de joueurs recrues, des joueurs aguerris et de vétérans bien encadrés par le capitaine Steve Stricker qui compte notamment sur les services de Tiger Woods comme assistant.

Justin Thomas, récent vainqueur de la Coupe FedEx et deuxième lors du Championnat du Circuit, sera probablement sélectionné le joueur de l’année sur le circuit PGA Tour. Il a aussi décroché cinq victoires cette saison, dont le Championnat de la PGA. Jordan Spieth qui fut au plus fort de la lutte pour l’obtention du trophée FedEx et du boni de 10 000 000$ qui vient agrémenter ce titre a aussi remporté l’Omnium Britannique, un troisième titre majeur à sa prestigieuse collection.

Brooks Koepka est l’autre vainqueur d’un tournoi majeur qui participe à l’évènement. Il a survolé l’Omnium des États-Unis. C’est sans compter sur la présence de Dustin Johnson qui, n’eut été d’un accident bête à Augusta, semblait sur le point de connaître une saison exceptionnelle.

Cette première ligne a de quoi assommer les plus sérieux adversaires. Que ce soit Jason Day, Adam Scott, Marc Leishman ou Hideki Matsuyama. Tous d’excellents joueurs qui ont montré des signes de vitalité à plusieurs occasions au cours de la saison, mais qui arrivent à la Coupe des Présidents, ou essoufflés ou victimes de manque d’énergie.

Vrai que tout doit se jouer sur le terrain et que le Liberty National ne présentera pas le même visage que lors des séries éliminatoires de la Coupe FedEx en 2013. La moitié des joueurs inscrits à la Coupe des Présidents ont été de la partie, mais les connaissances « locales », si précieuses en tournoi régulier, ne risquent pas d’être un facteur aussi important.

On a légèrement modifié le terrain et aussi le tracé du parcours. Le 5e trou est dorénavant le trou de départ. Les trous de 1 à 4 seront au cours de la Coupe des Présidents les trous de 15 à 18. Ce qui signifie aussi que le premier neuf sera une normale 38 avec trois normales cinq alors que le neuf de retour sera un par 33 avec trois normales trois, dont le dernier trou. Cela aura aussi nécessairement une influence sur la composition des duos et sur la stratégie employée par les deux capitaines. Ça devrait, en principe, changer le portrait surtout pour les matchs en coups alternatifs.

Alors que le sport professionnel américain traverse une crise quant à l’engagement social des athlètes, il sera intéressant de voir comment réagiront les golfeurs et les spectateurs des USA dans cette compétition où très souvent les saveurs nationales ont provoqué des comportements douteux.

On a souvent reproché aux Américains de faire preuve d’arrogance. Cela a engendré de vives réactions chez les amateurs et les membres des équipes, que ce soit du côté des Internationaux ou des Européens lors de la Coupe Ryder. Le capitaine Stricker a notamment signalé que ses joueurs respecteront la présentation de l’hymne national.

Reste aussi pour les joueurs de l’équipe internationale à se débarrasser de ce complexe d’infériorité qui semble être le trait commun des formations qui se sont butées aux Américains depuis le début de cette compétition. Une seule victoire et un match nul, c’est un palmarès peu éloquent alors que l’on s’apprête à disputer la 11e édition de ce tournoi.

Carlo et moi serons avec vous tout au long du tournoi et ajouterons à notre couverture les entrevues et commentaires de François-Étienne Corbin en direct du Liberty National à compter de jeudi.