OTTAWA – L'Américaine Marina Alex a réussi quatre oiselets sur le neuf de retour et sa ronde de 66 (moins-5) lui a permis de prendre les commandes de l'Omnium féminin canadien, jeudi.

Alex détient un coup d'avance sur la Sud-Coréenne In Gee Chun et l'Anglaise Holly Clyburn. Chun a évité les bogueys en matinée sur le parcours du club de chasse et de golf d'Ottawa, tandis que Clyburn, qui a commencé sa journée au 10e trou, a terminé sa ronde en beauté avec un aigle au neuvième trou.

De fortes bourrasques ont ralenti le déroulement de la ronde, alors que les joueuses tentaient d'attendre le bon moment pour effectuer leurs coups.

« C'était difficile de trouver son rythme puisque nous attendions toutes sur les tertres de départ pendant parfois trois ou quatre minutes, a raconté Alex. Les conditions de jeu étaient difficiles. »

Malgré la pluie des derniers jours, les verts étaient rapides, jeudi. Alex a aussi noté que les conditions de jeu étaient meilleures en matinée, avant que le vent se lève.

« Les verts étaient aussi rapides qu'à l'Omnium des États-Unis, a noté Alex. Les balles roulaient très vite. Mais les verts étaient aussi assez mous pour bien amortir les approches. C'était un mélange intéressant. »

Maude-Aimée Leblanc, de Sherbrooke, Brittany Marchand, d'Orangeville, en Ontario, et Augusta James, de Bath, en Ontario, ont été les meilleures Canadiennes avec des pointages de 73.

Jennifer Ha, de Calgary, et la favorite locale Brooke Henderson, de Smiths Falls, en Ontario, ont joué des rondes de 74.

« J'ai bien cogné la balle, mais mon jeu sur les verts m'a coulée, a dit Henderson, qui a joué sous le regard attentif de nombreux partisans. La foule était incroyable et je dois retenir le positif et espérer pouvoir caler les roulés de 10 ou 15 pieds demain (vendredi). »

Jaclyn Lee, de Calgary, a joué 75, tandis que'Anne-Catherine Tanguay, de Fossambault-sur-le-Lac, a bouclé sa ronde en 76 coups. Samantha Richdale, de Kelowna, en Colombie-Britannique, a inscrit un score de 77, alors qu'Alena Sharp, de Hamilton, et Hannah Hellyer, de Sterling, en Ontario, ont joué 78. Maddie Szeryk, de London, en Ontario, a remis une carte de 79.

Lorie Kane, de Charlottetown, et Grace St-Germain, d'Ottawa, suivent à 80, tandis que Naomi Ko, de Victoria, ferme la marche après une ronde de 83.