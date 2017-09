Il y a 2 semaines, lors du Championnat Dell Technologies, l’Australien Marc Leishman possédait une avance de 2 coups avec seulement 9 trous à jouer lors de la ronde finale. Il n’a pas été en mesure de la conserver et a finalement dû se contenter de la 3e position. Il ne voulait surtout pas revivre pareil cauchemar dimanche alors qu’il jouissait d’une avance de 5 coups à l’aube de la ronde ultime du Championnat BMW, 3e étape des séries de fin de saison.

L’athlète de 33 ans a ramené une carte de 67 lors de la ronde finale et l’a facilement emporté par une marge de 5 coups devant l’Américain Rickie Fowler ainsi que l’Anglais Justin Rose qui en était à un 3e top 10 consécutif en séries. Leishman s’était forgé une bonne avance lors des 2 premières rondes avec des pointages de 62 et 64. Il a finalement retranché 23 coups à la normale et, du même coup, s’est hissé au 4e rang du classement de la Coupe FedEx. Il s’agissait pour lui d’un 2e titre cette saison (Invitation Arnold Palmer) et d’une 3e victoire en carrière sur le circuit de la PGA. Leishman, maintenant 15e joueur mondial, revendique également 5 victoires internationales. Il a porté ses gains à plus de 5,7 millions de dollars pour la saison en cours.

Leishman a vécu des moments difficiles ces dernières années alors que sa femme Audrey était très malade. Il a d’ailleurs cessé toutes ses activités pendant un certain temps afin d’être à son chevet. Elle a heureusement survécu et même donné naissance à un 3e enfant en juillet dernier. Il fallait voir le bonheur dans les yeux de Leishman alors que toute sa famille s’est empressée de le rejoindre une fois sa victoire confirmée. Un beau moment rempli d’émotions bien senties.

Justin Rose est le seul joueur qui a réussi à inquiéter l’éventuel gagnant alors qu’il s’est momentanément approché à 2 coups de la tête. Mais ce fût de courte durée puisque Leishman a réussi des oiselets sur les 15e et 16e trous, mettant ainsi fin aux espoirs des principaux poursuivants. Suite à ce triomphe, il sera tête de série numéro 4 lors de la grande finale qui se met en branle dès jeudi à Atlanta. Il a donc sa destinée bien en main puisqu’une victoire au Championnat du Circuit lui vaudrait automatiquement la fameuse Coupe FedEx à laquelle est rattachée un boni de 10 millions de dollars. De quoi faire rêver tout golfeur professionnel!

Tout est prêt pour la grande finale

Parmi les 70 joueurs qui étaient qualifiés pour le Championnat BMW, seulement 30 poursuivront l’aventure. Tony Finau, Sergio Garcia, Xander Schauffele et Patrick Cantlay ont tous réussi à percer le top-30 grâce à leurs performances à Lake Forest. Ils ont ainsi éliminé Louis Oosthuizen, Henryk Stenson, Brandan Steele ainsi que Bill Haas. La plus belle surprise demeure celle de Patrick Cantlay qui a réussi tout un exploit en se qualifiant au 29e rang du classement final en seulement 12 tournois à son actif. Ce jeune homme revient de très loin, car il a subi une grave blessure au dos en 2013 et a été pratiquement absent du jeu depuis. Il a de plus vécu un drame épouvantable lorsque son meilleur ami et cadet, Chris Roth, a perdu la vie, frappé par une voiture alors qu’ils déambulaient ensemble dans une rue de Newport Beach, en Californie en février 2016. Joueur très prometteur et ancien numéro un mondial chez les amateurs, Cantlay a mis beaucoup de temps à se remettre de ces émotions, mais semble être sur la bonne voie. Son talent est indéniable et les résultats seront sans doute au rendez-vous lors de la prochaine campagne.

On va distribuer des points de départ à tous les joueurs avant le début de la dernière étape, points qui varient selon votre position au classement. Quiconque occupant l’une des 5 premières places est assuré de remporter la Coupe FedEx advenant une victoire à East Lake. Jordan Spieth, Justin Thomas, Dustin Johnson, Marc Leishman et Jon Rahm ont donc leurs destinées bien en mains. Soulignons qu’il est possible de remporter la coupe sans nécessairement remporter la dernière étape.

C’est donc du golf excitant qui nous attend cette semaine alors que l’on va couronner un nouveau champion. Vous pourrez suivre les 3e et 4e rondes du Championnat du Circuit, samedi et dimanche, sur les ondes de RDS. Un rendez-vous à ne pas manquer!