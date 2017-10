AP

SHANGHAI - Brooks Koepka a entamé au tournoi HSBC Champions la première escale de son séjour de quatre semaines en Asie qui comprendra une pause de deux semaines sur les plages du Vietnam et de la Thaïlande ainsi que la défense d'un titre au Japon.

Des taches de boue sur son polo ont démontré que cette première journée en Asie n'avait pas été de tout repos sur le parcours Sheshan International.

Koepka a néanmoins si bien joué jeudi que le champion de l'Omnium des États-Unis croit que sa ronde de 64 (moins-8) qui lui a permis de se forger une avance d'un coup en tête aurait pu être encore meilleure. Il a frôlé la coupe à quelques reprises alors qu'il tentait de caler des oiselets, dont un coup roulé de quatre pieds qui s'est transformé en boguey sur le troisième vert.

Il devance d'un coup le Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat et le Malaisien Gavin Green, qui ont chacun joué 65. Aphibarnrat a réalisé 10 oiselets, donc sept consécutifs vers le virage.

L'Américain Patrick Reed et le Sud-Africain Haydn Porteous ont suivi à 66, tandis qu'un groupe de golfeurs comprenant l'Américain Matt Kuchar et l'Anglais Justin Rose se trouvait un coup derrière.

Dustin Johnson et Henrik Stenson ont remis des cartes de 68. Johnson, qui a gagné le Championnat du monde de golf en 2013, s'est approché de la tête jusqu'à ce que son coup d'approche au huitième trou ne survole le vert. Son coup suivant a abouti à six pieds de la coupe, et il a dû se contenter d'un boguey.

Le Canadien Adam Hadwin, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a bouclé le parcours en 69 coups pour se retrouver dans un groupe de huit golfeurs en 21e position.

Le champion en titre Hideki Matsuyama s'est mis dans le pétrin en jouant 74.