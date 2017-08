OLD WESTBURY, N.Y. - Dustin Johnson ne s'est pas senti aussi bien sur les terrains de golf depuis l'époque où il gagnait à chaque semaine.

Après une semaine de vacances dans les Bahamas et après avoir remis son vieux fer droit dans son sac de golf, Johnson a réussi trois oiselets à ses six derniers trous et il a remis une carte de 65 (moins-5), jeudi, pour s'installer à un coup du meneur Russell Henley à l'issue de la première ronde du tournoi The Northern Trust.

Le pointage de 65 est le meilleur de Johnson depuis sa victoire au Riviera en février, ce qui marquait le début de sa marche vers le premier rang mondial. Il avait alors signé trois victoires consécutives à l'approche du Tournoi des Maîtres, quand il avait d déclarer forfait en raison d'une blessure au dos subie en déboulant les escaliers.

« Tout m'est venu plus facilement aujourd'hui, a expliqué Johnson. Je répétais que je me rapprochais du niveau souhaité, que je voyais des signes encourageants. Mais aujourd'hui, ce fut enfin la première journée où je me sentais vraiment en contrôle de mon élan. J'ai réussi plusieurs bons coups. J'ai bien fait sur les tertres de départ. Tout fonctionnait, et ça faisait longtemps que ça s'était produit. »

Le premier des quatre tournois des éliminatoires de la Coupe FedEx a lieu à Glen Oaks cette année, un parcours avec lequel aucun des participants n'est vraiment familier.

Henley a opté pour une approche conservatrice en jouant de prudence autour des verts. Il a réussi sept oiselets en calant des roulés de 12 pieds et moins. Il a aussi calé une approche coupée sur 80 pieds pour un oiselet lors d'une ronde de 64.

« Je ne sais pas quelle a été la clé, a dit Henley. Je voulais simplement atteindre les allées et m'assurer d'envoyer la balle sur les verts. J'ai réussi à trouver les coupes rapidement. »

Scott Brown, Camilo Villegas et Chris Kirk ont joué des rondes de 66.

Mackenzie Hughes, de Dundas, en Ontario, a inscrit un score de 70 pour s'installer à égalité au 39e rang, un coup devant Adam Hadwin, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, à égalité au 55e rang après une ronde de 71. Graham DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, a bouclé sa ronde en 74 coups pour aboutir à égalité au 102e rang, tandis que Nick Taylor, d'Abbotsford, a joué une ronde de 76 et il se retrouve à égalité au 116e rang.

Les 100 meilleurs golfeurs au classement de la Coupe FedEx à l'issue du tournoi The Northern Trust accéderont au deuxième tournoi, au TPC Boston.