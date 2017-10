AFP

Le no 1 mondial Dustin Johnson s'est ménagé une belle marge de sécurité avec six coups d'avance en tête de l'Open de Shanghai, comptant pour les circuits EPGA et PGA, à l'issue du troisième tour samedi.

Le mano a mano très attendu entre l'Américain et son ami proche Brooks Koepka, deuxième, n'a finalement pas eu lieu : Johnson s'est joué de conditions venteuses pour rendre une carte de 68, quatre coups sous le par.

Il n'avait qu'un coup d'avance sur son compatriote avant ce troisième tour, mais Koepka, qui a pourtant brièvement pris la tête en début de journée, a multiplié les erreurs pour terminer avec une carte de 73, laissant un boulevard au no 1 mondial avant le dernier tour dimanche.

Troisième, le Suédois Henrik Stenson pointe à sept coups du leader sur un parcours qu'il apprécie, lui qui y avait pris la deuxième place l'an dernier.

Les Américains Brian Harman et Justin rose, le champion olympique de Rio, étaient quatrièmes ex aequo.

Johnson, vainqueur à Shanghai en 2013, a réussi des birdies aux trous 2, 4, 7 et 8, où Koepka a perdu pied avec un triple bogey.

Le no 1 mondial a aussi connu une petite baisse de régime au trou 10, avec un double bogey, mais Koepka ne parvenait pas à capitaliser, rendant un bogey

Le tenant du titre, le Japonais Hideki Matsuyama, a connu une autre journée compliquée avec une carte de 72 qui le laisse très loin de la tête.

Classement après le 3e tour (par 72) :

1. Dustin Johnson (USA) 199 (68-63-68)

2. Brooks Koepka (USA) 205 (64-68-73)

3. Henrik Stenson (SWE) 206 (68-69-69)

4. Brian Harman (USA) 207 (68-69-70).

. Justin Rose (ENG) 207 (67-68-72)

6. Kyle Stanley (USA) 208 (71-68-69)

. Peter Uihlein (USA) 208 (72-67-69)

. Rafa Cabrera Bello (ESP) 208 (68-70-70)

9. Tyrrell Hatton (ENG) 209 (68-70-71)

. Matt Kuchar (USA) 209 (67-70-72)

. Matt Fitzpatrick (ENG) 209 (68-69-72)

....

60. Hideki Matsuyama (JPN) 220 (74-74-72)