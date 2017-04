AP

HILTON HEAD ISLAND, S.C. - Bud Cauley a tiré profit d'excellentes conditions sur le parcours de Harbour Town et il a remis une carte de 63 (moins-8), jeudi, pour se donner une priorité de deux coups au sommet du tournoi RBC Heritage.

Cauley n'avait rien cassé à ses trois premières visites à Harbour Town, lui qui n'avait pas participé aux rondes du week-end à deux reprises et qui n'avait joué qu'une seule ronde sous les 70. Cette fois, il s'est bien débrouillé et il a réussi un oiselet lors de quatre des cinq derniers trous.

La meilleure ronde en carrière du golfeur de 27 ans remonte à 2012, lorsqu'il avait joué 62 à la Classique McGladney. Le record du tournoi appartient à David Frost et Troy Merritt, qui ont inscrit un 61 à leur carte.

Cauley détient deux coups d'avance sur le Canadien Graham DeLaet, Luke Donald et Sam Saunders, le petit-fils d'Arnold Palmer. Les trois joueurs ont joué 65 et DeLaet n'a commis aucun boguey en première ronde.

En vertu d'une ronde de 66, Shane Lowry, Russell Henley, Webb Simpson, Ian Poulter, Danny Lee et Ben Crane suivent non loin derrière, à moins-5.

Les Canadiens Nick Taylor, David Hearn et Adam Hadwin font également partie du groupe de 132 joueurs à prendre part au tournoi. Taylor (69) se retrouve à égalité au 35e rang, à moins-2. Hearn (70) et Hadwin (71) partagent respectivement les 53e et 72e positions.