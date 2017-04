AP

HILTON HEAD ISLAND, S.C. - Le Canadien Graham DeLaet a inscrit un aigle au neuvième trou, une normale-4, en route vers une ronde de 67 (moins-4) et il partageait le premier rang avec Luke Donald après 36 trous au tournoi RBC Heritage.

Donald a aussi joué 67 pour rejoindre DeLaet à moins-10, deux coups devant Ian Poulter et Webb Simpson.

DeLaet, de Weyburn, en Saskatchewan, avait bouclé sa ronde en 65 coups, jeudi.

DeLaet n'a jamais terminé plus haut que le 14e rang lors de ses six visites précédentes à Harbour Town et il a remis une carte sous les 70 que deux fois lors de ses 10 dernières rondes avant celles de cette semaine. Le golfeur canadien a toutefois mentionné que son top-15 obtenu à ce tournoi l'an dernier avait ravivé son amour pour ce parcours.

« Mon amour et mon plaisir de jouer sur ce parcours se sont transformés en "peut-être que je peux bien faire ici" », a-t-il expliqué.

DeLaet a tranquillement fait son bout de chemin lors de la première partie de la deuxième ronde jusqu'à ce que son approche au huitième trou s'est arrêtée à une quinzaine de pieds du trou. Dès le trou suivant, DeLaet a effectué une approche pour placer sa balle sur le vert, mais celle-ci a finalement terminé sa course au fond de la coupe pour un aigle.

« Nous ne pouvions pas voir le fond du trou, mais quand j'ai entendu la réaction de la foule, je me suis dit que la balle devait être tombée dedans », a fait savoir le Canadien.

DeLaet a déjà remporté quatre tournois au niveau international, mais il n'a jamais fait mieux que trois deuxièmes places sur le circuit de la PGA.

Donald a terminé deuxième ou troisième lors de six de ses huit dernières participations au tournoi disputé à Harbour Town. Il a calé une approche coupée au 18e trou pour rattraper DeLaet.

Poulter et Simpson ont joué des rondes de 68.

Nick Taylor, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, a inscrit un score de 66 pour grimper à égalité au cinquième rang à moins-7. Adam Hadwin, également d'Abbotsford, a aussi joué 66 pour se retrouver à égalité au 16e rang à moins-5. David Hearn, de Brantford, en Ontario, a remis une carte de 70 et il se retrouve à égalité au 47e rang à moins-2.