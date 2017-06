RDS.ca

Le golfeur Phil Mickelson se sépare de son caddie après une union professionnelle de 25 ans.

C'est par communiqué que la nouvelle a été annoncée.

Jim “Bones” Mackay a été le caddie de Mickelson lors de 41 de ses 42 victoires sur le circuit de la PGA, incluant cinq titres majeurs ainsi que lors des triomphes à la coupe Ryder et à la coupe des Présidents.

« Notre décision n'est pas basée sur un incident. Nous croyons simplement que le temps est bien choisi pour procéder à un changement, a dit Mickelson. Bones est l'un des caddies les plus compétents et dévoués dans le monde. Il est toujours prêt et il a la capacité de prendre les décisions dans les moments de pression. »

« Bones est sans aucun doute l'une des personnes les plus réfléchies que je connaisse. Le prochain joueur avec lequel il va travailler sera évidemment très chanceux. »

On ignore encore avec quel joueur fera équipe Mackay, mais on sait que le frère de Mickelson, Tim, sera son caddie pour le reste de la saison.