Jon Rahm a connu une fin de ronde époustouflante lors de la finale du Tournoi Farmers Insurance pour se sauver avec la victoire, sa première chez les professionnels. Alors qu’une dizaine de joueurs étaient en position de l’emporter avec seulement quelques trous à compléter, Rahm s’est démarqué en réussissant un oiselet au 17e trou avant d’y aller d’un coup spectaculaire au dernier trou, un coup roulé d’une soixantaine de pieds qui a trouvé le fond de la coupe pour un aigle, mettant ainsi fin au suspens de façon définitive. Cette finition spectaculaire a jeté une douche d’eau froide sur les joueurs qui bataillaient pour les grands honneurs.

Jon Rahm n’est âgé que de 22 ans et semble posséder tous les atouts pour connaître une belle et longue carrière chez les pros. Natif de Barrika, en Espagne, il a étudié aux États-Unis, plus précisément à l’Université Arizona State. Il a entre autres remporté le Ben Hogan Award à deux reprises, prestigieux prix remis annuellement au meilleur joueur collégial américain, et il s’est du même coup hissé au premier rang du classement amateur mondial.

Rahm n’est pas né de la dernière pluie et n’est surtout pas un feu de paille. Vous pouvez le choisir sans hésitation dans votre pool de golf car il est de la trempe des grands champions. Il a démontré qu’il peut performer sous pression et sa victoire à Torrey Pines n’est pas vraiment une surprise pour ceux qui le connaissent bien. Jon Rahm n’a pas vraiment de faiblesse dans son jeu et cette première victoire va lui donner encore plus de confiance en ses moyens. Il s’est mérité une invitation au Tournoi des Maîtres et sera de tous les grands rendez-vous de la saison puisqu’il occupe maintenant le 46e rang du classement mondial. Il a aussi grimpé au 6e échelon du classement de la Coupe FedEx. Non, une victoire au circuit PGA Tour ne change pas le monde mais elle améliore certainement les conditions de vie de son auteur, surtout lorsqu’il s’agit d’une première.

Parmi les autres joueurs qui se sont distingués à San Diego, mentionnons les excellentes performances du jeune C.T. Pan de Taipei et de Charles Howell III qui ont partagé la 2e place. Ils étaient tous deux au plus fort de la lutte avant que Rahm ne fasse des siennes sur les deux derniers trous. À la suite de ces performances, Pan est passé de la 211e à la 110e position du classement mondial tandis que Howell occupe dorénavant le 64e échelon, un gain de 30 positions.

Prochaine étape : l’Omnium Waste Management

À partir de jeudi, les joueurs du circuit ont rendez-vous à Phoenix, en Arizona, pour la présentation de l’Omnium Waste Management. Ce tournoi bien spécial est celui qui attire le plus de spectateurs au cours de la saison, ce qui amène une atmosphère unique sur le parcours. L’an passé, cette compétition a attiré pas moins de 550 000 spectateurs au cours de la semaine avec des pointes frôlant les 200 000 spectateurs lors de la journée du samedi. On aménage un véritable stadium, au 16e trou, une normale 3 sur laquelle s’entassent pratiquement 20 000 personnes. Si un joueur rate le vert, on ne se gêne pas pour le huer, fait rarissime au golf.

Plusieurs joueurs vedettes seront de la partie, incluant les Jon Rahm, Jordan Spieth, Justin Thomas, Bubba Watson, Phil Michelson, Hideki Matsuyama, Patrick Reed, Rickie Fowler, Andrew Johnston et Louis Oosthuizen pour n’en nommer que quelques-uns. Vous pourrez suivre le déroulement des 3e et 4e rondes samedi et dimanche, sur les ondes de RDS. C’est un rendez-vous!