AP

JOHANNESBOURG, Afrique du Sud - Rory McIlroy est demeuré parmi les meneurs à l'omnium de golf d'Afrique du Sud même s'il s'est blessé au dos.

L'Irlandais du Nord, deuxième tête de série, a calé cinq oiselets sur les six premiers trous au retour mais il a commis des bogueys sur les deux derniers pour finir la journée à égalité au cinquième rang après deux rondes.

« Je suis vraiment surpris d'être ici. J'ai réellement pensé à me retirer avant même de commencer la ronde aujourd'hui, a déclaré McIlroy. Je me suis fait mal au dos et je n'étais pas très à l'aise pour frapper mes premiers coups aujourd'hui. Je ne peux pas vraiment respirer profondément. »

McIlroy a précisé qu'il allait recevoir un traitement avec l'espoir de poursuivre le tournoi.

Graeme Storm s'est emparé d'une priorité de deux coups en tête après avoir signé un record du parcours avec une carte de 63, neuf coups sous la normale.

Storm a réussi neuf oiselets et il devance Peter Uihlein (64), le meneur à l'issue de la première ronde, Trevor Fisher fils (68) et Jbe Kruger (67) par deux coups.

Le jeu a été interrompu vers 17h, heure locale, en raison de la menace de la foudre, forçant plusieurs joueurs à compléter leur deuxième ronde samedi.