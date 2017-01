KAPALUA, Hawaï - Ryan Moore et Justin Thomas ont bien terminé la deuxième ronde, vendredi, et ils partagent la première position du Tournoi des champions SBS, à l'aube des rondes de la fin de semaine.

Pour une deuxième journée consécutive, les deux golfeurs ont remis une carte de 67 (moins-6) et ils montrent un pointage cumulatif de moins-12. Moore a réussi quatre oiselets au cours de ses cinq derniers trous et il a effectué une belle approche au 18e trou. Thomas, qui évoluait au sein du même groupe que Moore, a réussi deux oiselets lors des deux derniers trous.

Patrick Reed a connu la meilleure ronde de la journée et il a joué 65. Le meneur au terme de la première ronde, Jimmy Walker, a quant à lui inscrit un 70 sur sa carte de pointage. Les deux Américains accusent un coup de retard sur les meneurs.

Un autre Américain, Jason Dufner (68), complète le top-5, à moins-10.

À un certain point dans la journée, pas moins de six golfeurs se retrouvaient à égalité au sommet du classement. Un de ceux-ci est Hideki Matsuyama, qui tente de signer un quatrième triomphe consécutif, mais il a commis un double boguey au 17e trou. Il s'est contenté d'une ronde de 68 et il se retrouve à moins-9.

Le Canadien Mackenzie Hughes a remis une carte de 72 et il est à égalité au 28e rang avec le Sud-Coréen Si Woo Kim, à moins-1.