La 12e édition de la Coupe des Présidents, compétition bisannuelle réunissant deux équipes de 12 joueurs représentant les États-Unis et le reste du monde, excluant l’Europe, se mettra en branle dès jeudi sur le splendide parcours Liberty National, situé à Jersey City, au New Jersey. Ce parcours unique, en bordure du fleuve Hudson, a été construit au coût de 250 millions $ US... Oui, vous avez bien lu, 250 millions de dollars!

Avec une vue imprenable sur les gratte-ciels de Manhattan et un regard omniprésent sur la Statue de la Liberté, ce parcours offre une panoplie de trous incroyable, tous plus beaux les uns que les autres. Et attendez voir les difficultés que présentent certains d’entre eux; les joueurs en auront plein les bras, surtout si le vent se met de la partie. Avec ses 7328 verges et une normale 71 (38-33), le Liberty National représente tout un défi. Si le 2e neuf est une normale 33, c’est qu’on a modifié le tracé habituel. C’est donc dire qu’aura plusieurs trous difficiles en début de ronde et qu’il y aura 3 normales-3 sur le neuf de retour, incluant 2 des 4 derniers trous.

En fin de compte, ça ne change pas beaucoup de choses, puisque tous les matchs sont disputés en partie par trous. Au cours de la 1re journée, nous aurons droit à 5 matchs joués en coups alternatifs, c'est-à-dire un seul par duo. Lors de la 2e journée, 5 autres matchs seront disputés en formule meilleure balle; chaque joueur joue sa propre balle et on retient le meilleur pointage de chaque duo sur chacun des trous. On doit donc gagner le maximum de trous puisque les pointages eux-mêmes n’ont aucune signification.

La journée du samedi (jour 3) sera de loin la plus occupée, puisque l’on présentera 2 séries de 4 matchs en utilisant les mêmes formules que lors des 2 premiers jours. Enfin, lors de la ronde finale, tous les joueurs seront en action, puisqu’il y aura 12 matchs en simple. Rappelons que chaque match vaut un point et, qu’en cas d’égalité, chaque équipe empoche un demi-point. Il y a donc un total de 30 points à l’enjeu. Étant championne en titre, l’équipe américaine a besoin de 15 points pour retenir la Coupe, tandis que l’équipe internationale doit cumuler au moins 15 points et demi pour l’emporter.

Les forces en présence

Personne ne sera vraiment surpris de lire que les Américains sont largement favoris pour gagner. Si on additionne les classements mondiaux de chaque joueur, on arrive à un total de 186 pour l’équipe des États-Unis et de 577 pour l’équipe internationale. Tous les joueurs de l’équipe américaine sont classés dans le top-30 mondial, incluant les numéros 1, 2 et 4. Donc, sur papier, ça paraît inégal, mais il faut tout de même se rappeler que tous les participants sont de classe mondiale et que le momentum peut changer rapidement lors de ces compétitions par équipe. L’équipe internationale pourrait sans doute causer une grande surprise même si les pseudo-experts ne lui accordent que peu de chance. Personnellement, je m’attends à des matchs serrés et à un pointage final légèrement à la faveur de l’équipe américaine. Une chose est certaine, on aura droit à du golf de très haute qualité et à des revirements spectaculaires. La foule new-yorkaise est reconnue pour sa passion et sa fougue, ce qui devrait se traduire par une ambiance unique et survoltée par moments... Indéniablement le meilleur spectacle en ville durant les 4 jours de compétition.

Les Américains pourront compter sur plusieurs bougies d’allumage : Dustin Johnson, Justin Thomas et Jordan Spieth ont tous trois connu des saisons de rêve et sont présentement au sommet de leur forme, sans oublier Rickie Fowler et Brooks Koepka qui n’ont plus à prouver leurs grands talents. Et que dire de Phil Mickelson et de Patrick Reed, deux joueurs prêts à tout pour aider leur équipe. Et lorsque l’on peut compter sur les Berger, Kisner, Kuchar, Chappell et Hoffman comme joueurs de soutien, on comprend mieux pourquoi cette équipe est largement favorite.

Du côté international, les Australiens Jason Day, Adam Scott et Marc Leishman devront absolument être au sommet de leur forme pour que leur équipe soit compétitive. Hideki Matsuyama, 3e joueur mondial, a connu des séries de fin de saison décevante et devra démontrer son véritable talent pour motiver son équipe et lui injecter une bonne dose d’énergie. Les Sud-Africains Louis Oosthuizen, Charl Schwartzel et Branden Grace sont des valeurs sûres et devraient remporter plusieurs points. Les autres joueurs de l’équipe internationale en sont tous à une première participation : Jhonatan Vegas, Adam Hadwin, Emiliano Grillo, See Woo Kim et Arniban Lahiri demeurent des joueurs de premier plan... Reste à voir comment ils vont se comporter avec une foule hostile et bruyante.

La Coupe des Présidents et la Coupe Ryder demeurent deux formidables tournois pour promouvoir le golf à travers le monde et une occasion unique pour les joueurs de jouer en équipe. Plus de 220 pays télédiffuseront la compétition, en fin de compte, il n’y a pas de perdants lors d’un tel événement!

Vous pourrez suivre le déroulement des 4 jours de compétition sur les ondes de RDS à partir de jeudi dès 13 h. Bon golf!