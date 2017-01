À l’automne 2010, le SKA de Saint-Pétersbourg frappe un grand coup. En conférence de presse, Alexander Medvedev a la fierté de présenter deux de ses nouvelles acquisitions. Evgueny Nabokov et Denis Grebeshkov, tout sourire, enfilent le chandail de leur nouveau club devant des photographes médusés. Depuis cette grande annonce, ces joueurs ont pris leur retraite.

Ils ne sont toutefois pas les seuls à avoir transféré lors de ce fameux mois d’août. Afinogenov n’a pas participé à cette conférence de presse de 2010, mais il a certainement été la plus grande acquisition de la KHL lors de cette saison. L’ancien porte-couleur des Sabres de Buffalo est loin de la maison de retraite. Il joue pour le Vityaz de Podolsk en banlieue de Moscou et ses statistiques sont loin d’être mauvaises. En 45 joutes cette saison, Afinogenov a compté 16 buts et il a cumulé 19 aides pour produire 35 points.

« L’équipe joue bien. Lorsqu’on a de bons coéquipiers, ça aide à récolter des points. L’important, c’est que nous ayons du succès collectivement. Lorsqu’on se met à gagner des matchs, les statistiques individuelles suivent. »

Afinogenov a rejoint le Vityaz à l’été 2013. Au sein du SKA, les vedettes ne cessaient de s’accumuler et il n’y avait plus de place pour lui au sein de la formation. Le Vityaz est au sein de la KHL depuis la fondation du circuit en 2008, mais il n’a jamais participé aux séries éliminatoires. Lors des quatre premières saisons, le club a joué ses matchs à Tchekhov en banlieue de Moscou. À l’époque, l’équipe a tenté de copier la recette des Chiefs de Charlestown et elle a donné une mauvaise réputation à la ligue.

Les choses ont bien changé depuis la prise en charge du club par un nouveau propriétaire. Le club a déménagé à Podolsk et l’accent a été mis sur la vitesse. C’est à cette époque que le club a recruté Maxim. Les performances sur la glace se sont améliorées, mais l’équipe n’a toujours pas réussi à arracher une place en séries éliminatoires. Cependant, l’année 2017 pourrait enfin être la bonne. Le Vityaz occupe en ce moment le huitième rang de l’Association de l’Ouest.

« Nous sommes dans la bonne voie. Cette année, notre entraîneur nous pousse à être plus agressifs offensivement. Nous avons aussi de nouveaux joueurs. Il faut toutefois être prudent. Dans les dernières années, nous avons manqué les séries à cause de séquences de défaites subies lors de la mi-saison. J’espère que cette année nous serons plus constants et que nous pourrons enfin atteindre cet objectif. »

L’espoir d’enfin voir le Vityaz en séries a ravivé l’intérêt des amateurs de hockey à Podolsk. Maxim est content de voir les gradins enfin se garnir de partisans. Il est sous contrat pour encore une saison avec le club, et de jouer dans un aréna plein est beaucoup plus intéressant pour lui.

Podolsk a toutefois d’autres avantages. Maxim est né à Moscou, tout comme son épouse, Elena Dementieva, l’ancienne vedette du tennis féminin. Aujourd’hui retraitée du sport professionnel, Dementieva a obtenu un diplôme au journalisme. Elle ne pratique toutefois pas sa nouvelle profession en ce moment. Elle demeure à la maison pour s’occuper des deux jeunes enfants du couple.

« Jouer à Podolsk, c’est l’idéal pour moi. Je suis à quelques minutes de voiture de l’aréna et j’ai donc la possibilité d’être souvent avec ma famille. Elena s’occupe des enfants lorsque je suis sur la route. Notre fille a grandi et nous avons eu un fils cet été. Ils vont très bien. C’est très plaisant de les voir grandir. »

Des nouvelles d’Alexei Semenov

En octobre 2009, Alexei Semenov a lui aussi retourné en Russie pour des raisons familiales. Le défenseur format géant a surpris les Rangers de New York en renonçant à rejoindre l’équipe. Selon Glen Sather, l’épouse de Semenov aurait refusé d’aller vivre en Amérique du Nord. Le Russe en aurait été tellement déçu, qu’il en aurait pleuré à chaude larme.

À l’époque, Semenov s’est retourné vers le Dinamo de Moscou pour continuer sa carrière. Il n’y a toutefois joué qu’une seule saison. À 2010, il a rejoint Afinogenov au sein du SKA de Saint-Pétersbourg. Il y est resté durant cinq saisons avant de lui aussi rejoindre le Vityaz. Aujourd’hui âgé de 35 ans, Semenov dit vivre en paix avec son retour en Russie.

« Dans la vie, nous sommes parfois forcés de prendre certaines décisions difficiles. J’aurais certainement été heureux à New York, mais je suis tout aussi heureux en Russie. Dans la vie, il faut laisser les histoires du passé où elles sont. Dans la vie, si on veut être heureux, il faut se soucier de ce que l’on fait en ce moment et de nos plans pour le futur. »

Semenov ne regrette rien de son passage à l’Est, mais il garde toutefois d’excellents souvenirs de l’Amérique du Nord et de la Ligue nationale de hockey.

« Jouer dans la LNH a été une expérience extraordinaire. C’est une des meilleures ligues de hockey au monde. Je suis toutefois passé à une autre étape de ma carrière. Ma place est maintenant avec le Vityaz et nous devons travailler fort si l’on veut enfin participer aux séries éliminatoires. C’est maintenant cela ma première préoccupation. »

L’ancien défenseur de la LNH en est à sa première saison complète à Podolsk. Après avoir terminé la saison 2014-2015 avec le Vityaz, Semenov a joué une saison complète avec le Hc Sotchi. De retour à Podolsk depuis l’automne, le Russe se plaît dans la nouvelle mouture du Vityaz.

« Ici, il y a des gars avec lesquels j’ai joué en Amérique du Nord et des jeunes en formation. J’essaie d’aider les joueurs moins expérimentés. Si mon expérience en Amérique du Nord peut les aider, j’en serai bien heureux. Vityaz a changé. La nouvelle direction essaie de mettre sur pied une équipe sérieuse. C’est plaisant de participer au développement d’une telle organisation. »

Un pas important pour l’organisation du Vityaz, ce serait d’enfin participer aux séries éliminatoires. Tout comme Maxim Afinogenov, Alexei Semenov a bien l’intention de faire tout en son pouvoir pour atteindre cet objectif tant convoité.

« Nos chances de jouer en séries sont bonnes cette année. Nous n’en sommes pas très loin. Si nous continuons à récolter des points, nous allons réussir. Il s’agit de bien jouer et de travailler fort chaque match, et cette année nous allons enfin y arriver. »

Cette saison, Alexei Semenov a compté 1 but et il a récolté 12 aides pour produire 13 points en 41 joutes. Dans la LNH, il a joué 211 joutes au sein des Oilers d’Edmonton, des Panthers de la Floride et des Sharks de San Jose.