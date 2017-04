NEW YORK - Blanchi lors des deux premiers matchs de la série Canadien-Rangers, Chris Kreider profitera-t-il d’un retour au Madison Square Garden pour rebondir?

Son entraîneur-chef Alain Vigneault le souhaite.

« Je trouve qu’il a disputé deux matchs ordinaires à Montréal et je suis convaincu qu’il serait le premier à l’admettre. Je m’attends à plus de lui. C’est un patineur très rapide, l’un des meilleurs de la LNH à mes yeux. Il doit être plus impliqué et c’est ce qu’il devrait faire dès ce soir », a lancé Alain Vigneault après l’entraînement matinal des Rangers.

Après 67 matchs de séries en carrière, Kreider revendique 20 buts et 33 points. Ses 20 buts le placent au 10e rang des meilleurs marqueurs des Rangers en séries. Ses 33 points le campent au 22e rang tout juste derrière ses coéquipiers Ryan McDonagh et Rick Nash. Derek Stepan avec ses 44 points (17 buts) est le meilleur Ranger au sein des joueurs actifs. Il partage le 10e rang avec Adam Graves, Brad Park et Derick Brassard.

Parlant de Brassard, son remplaçant à New York – les Rangers ont acquis Mika Zibanejad en retour du Gatinois échangé aux Sénateurs d’Ottawa l’été dernier – a lui aussi été blanchi lors des deux premiers matchs.

Demeuré loin des journalistes après l’entraînement des Rangers, dimanche matin, Chris Kreider a toutefois épaté la galerie en fin d’entraînement. Campé sur la ligne du centre, Kreider a fait dévier des dizaines de rondelles tirées en sa direction par quelques-uns de ses coéquipiers et l’un des adjoints d’Alain Vigneault. Un manège qu’Alexander Radulov a lui aussi effectué, avec presque autant de succès, à la fin de l’entraînement du Canadien.

Ce matin à l’entraînement, Kreider évoluait toujours en compagnie de Derek Stepan et Matt Zuccarello. Alain Vigneault n’a toutefois pas voulu dévoiler quoi que ce soit à nos collègues new-yorkais qui voulaient en savoir plus sur sa formation. Vigneault a également offert le même refus – en riant de bon cœur cela dit – lorsque le collègue Jean-François Chaumont lui a suggéré de donner des détails en français afin que les anglophones ne puissent comprendre...

Visiblement détendu, l’entraîneur-chef des Rangers ne s’en faisait pas outre mesure avec la remontée victorieuse du Canadien, en fin de partie vendredi, pas plus qu’avec la fiche timide de son équipe au Madison Square Garden en 2016-2017 – les Rangers sont 22es dans la LNH avec un dossier de 21-16-4 – et particulièrement en fin de campagne alors qu’ils ont perdu huit de leurs 10 derniers matchs à domicile (2-6-2) dont deux aux mains du Canadien.

« Si on maintient notre rythme 17 secondes de plus en fin de match vendredi, on mène la série 2-0 et tout le monde dit que nous avons disputé une période parfaite pour protéger notre avance. J’aime la façon dont l’équipe a joué lors des deux premiers matchs et on sera prêt à jouer un autre gros match contre une très bonne équipe encore ce soir », a plaidé Vigneault.

« Quant à notre fiche à domicile, on a gagné nos deux derniers matchs de la saison ici. Et au fond, ce qui se passe en saison n’a pas de gros impact en séries. C’est une nouvelle dynamique. Les amateurs qui viendront au match ce soir s’attendront à voir un bon match c’est tout. Ils ne penseront pas à notre fiche à domicile en saison régulière », a ajouté l’entraîneur-chef des Rangers.

À ce chapitre, les Blueshirts tenteront de freiner à cinq leur séquence actuelle de revers consécutifs à MSG en séries éliminatoires.

Entraîneur-chef du Canadien, Claude Julien a reconnu que le Madison Square Garden était un amphithéâtre particulier autour de la LNH. « On sait tous à quel point le Centre Bell est un amphithéâtre mythique, mais le MSG est dans la même catégorie. Il y a une énergie spéciale dans ce building particulièrement pour les joueurs américains. Je me souviens de Michael McCarron qui était vraiment excité et nerveux lorsque nous sommes venus ici en fin de saison et qu’il y a disputé son premier match. »

Alex Galchenyuk l’a d’ailleurs reconnu. « C’est un endroit différent des autres. La foule apporte beaucoup d’énergie, mais j’ai toujours aimé jouer ici» , a dit le jeune américain qui revendique cinq buts et neuf points en 14 matchs en carrière contre les Rangers.

À l’aube du troisième match de la série, les Rangers (0 en 7) tous les comme Canadien (0 en 7) sont toujours en quête d’un premier but en avantage numérique. Une statistique qui ne renverse pas outre mesure Alain Vigneault. « Les deux clubs ont obtenu de bonnes occasions lors des attaques massives. Quand je regarde l’allure des deux premiers matchs, j’impute le fait que nous ayons été blanchis en grande partie à la qualité du jeu défensif et particulièrement à la tenue des deux gardiens. »