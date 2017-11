Dès le début du camp d’entraînement de l’année dernière, il était évident que le Canadien avait déniché un bon joueur en Artturi Lehkonen. Il semblait prêt à connaître le même succès lors de sa première année en Amérique du Nord que celui qu’il avait connu en Suède.

Lehkonen n’a pas amassé les mêmes chiffres offensifs comme recrue que ce à quoi nous aurions pu nous attendre à la suite de ses performances lui ayant permis d’établir des records en séries éliminatoires avec Frolunda. Cependant, ses chiffres s’avéraient fort prometteurs. Les deux entraîneurs pour lesquels il a joué à Montréal ont été impressionnés par l’attention qu’il porte aux détails et son désir de compétitionner tous les soirs.

L’efficacité de Lehkonen dans les deux sens de la patinoire, que les entraîneurs vantent souvent, est très perceptible en ce début de saison, alors qu’il mène tous les joueurs du Canadien avec un Corsi comparatif avec la moyenne de ses coéquipiers de +6.27%. Il mène également tous les attaquants quant au différentiel de buts et au différentiel de chances de marquer. Ce qui est le plus surprenant en ce jeune début de saison n’est pas la domination de Lehkonen, mais plutôt qu’il lui ait fallu autant de temps pour que ses efforts soient récompensés sur la feuille de pointage.

Pour ce qui est de créer des chances de marquer, seuls Jonathan Drouin et Brendan Gallagher font mieux que Lehkonen chez le Canadien. Son implication lors de ces séquences de jeu est extrêmement forte.

Jusqu’ici cette saison, seuls deux joueurs génèrent plus de chances de marquer cadrées depuis le bas de l’enclave que les 1.7 de Lehkonen pour chaque tranche de 20 minutes de jeu : Jakub Voracek et Sean Couturier. Ces deux derniers joueurs appartiennent à un trio extrêmement dominant à Philadelphie.

Lehkonen génère une chance de marquer cadrée depuis le bas de l’enclave presque trois fois plus souvent que l’attaquant moyen du Tricolore. Il génère aussi une chance de marquer cadrée deux fois plus souvent que celui-ci. Ces chiffres sont ceux auxquels vous pouvez vous attendre des Auston Matthews et Alexander Ovechkin de ce monde.

Lehkonen n’est pas pour autant un joueur unidimensionnel cette année. La saison dernière, il a eu des ennuis à ce que son jeu de passes soit aussi efficace que son tir. Toutefois, cette année, il fait déjà beaucoup mieux que la moyenne de l’équipe pour les passes complétées dans l’enclave, alors qu’il semble avoir davantage confiance en ses habiletés de passeur.

Cette versatilité ajoutée fait en sorte que Lehkonen a plus d’espace pour tirer, alors que les défenseurs ne doivent plus seulement se contenter de contrer son lancer maintenant. Ils doivent également couper les lignes de passe. Ceci devrait permettre à Lehkonen de marquer plus de buts.

Malgré tout, ce n’est que lors de la dernière partie que Lehkonen a finalement fait scintiller la lumière rouge cette saison. Cette situation est très absurde, même si la malchance s’est acharnée sur le Canadien en ce début de saison.

Évidemment, après seulement 12 parties, il est trop tôt pour dire que Lehkonen sera l’un des prochains meilleurs francs-tireurs de la LNH. Cependant, son habileté à cadrer ses tirs depuis la zone payante jumelée à son tir dévastateur l’amènera à marquer beaucoup d’autres buts dans le futur. Ne soyez pas surpris que Lehkonen devienne le Victor Arvidsson de cette saison.