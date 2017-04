NEW YORK - Au lendemain de la victoire sans appel de 3-1 de son équipe, une victoire qui a lancé le Canadien en avant 2-1 dans la série qui l’oppose aux Rangers de New York, Claude Julien refusait de se vautrer dans les félicitations.

« Ce qui est arrivé hier ne compte plus. Demain, tout sera à recommencer. Tu ne peux pas t’attendre à jouer un bon match simplement parce que tu en as joué un bon lors de la dernière partie. Ce n’est pas automatique. Nous avons très bien joué hier, mais il faudra être aussi bons, sinon meilleurs, demain, car les Rangers seront meilleurs j’en suis convaincu », a plusieurs fois répété l’entraîneur-chef du Canadien.

En français comme en anglais, en choisissant des mots différents pour livrer le même message, Claude Julien a répété aux journalistes, comme il l’a fait avec ses joueurs : « Nous ne sommes en avant que par 2-1 dans la série, rien n’est acquis. »

Lorsqu’on a demandé à Claude Julien s’il était satisfait du rendement de son club, il a répondu par la négative. « On peut être satisfait seulement lorsqu’on gagne la coupe Stanley. Il y a encore trois rondes qui nous séparent de la finale et deux victoires qui nous séparent de passer en deuxième ronde. Il est donc trop tôt pour être satisfait. »

Claude Julien a convoqué une réunion d’équipe plutôt que de diriger un entraînement sur la patinoire. Une décision sage considérant que son club est bien huilé et que le repos et les mises en garde visant à ne pas sombrer dans un excès de confiance sont plus importants que des répétitions sur la glace.

Les quelques joueurs offerts aux journalistes ont d’ailleurs respecté le mot d’ordre de leur entraîneur. «Quand on perd, on doit mettre la défaite derrière nous rapidement et s’il est bon de surfer sur les victoires il ne faut pas les prendre comme acquises non plus. Notre structure défensive est solide. Si on donne la chance à Carey de bien voir les rondelles, il les arrêtera et avec la qualité du jeu offert pour nos joueurs vedettes, je pense ici à Shea (Weber) et Markie (Andrei Markov) on doit simplement garder notre concentration et faire ce qui doit être fait sur la glace», a indiqué Jordie Benn.

Seuls les réservistes ont chaussé les patins lundi après-midi à New York.

Alexei Emelin s’est encore entraîné en solitaire à Brossard en plus de recevoir des traitements. Bien qu’il ait qualifié de positives les nouvelles reliées à l’état de santé de son défenseur blessé, Claude Julien n’a rien dévoilé quant à un éventuel retour au jeu.

Urgence dans le camp des Rangers

S’il est trop tôt pour parler de satisfaction dans le camp du Canadien, il est déjà grand temps de parler d’insatisfaction dans le camp des Rangers.

Au terme d’un entraînement au cours duquel ils ont déployé plus d’énergie et affiché plus de conviction que lors du match de dimanche, les Blue Shirts l’ont fait dans le vestiaire avant que leur entraîneur-chef Alain Vigneault ne les imite devant les journalistes.

« On a choisi une très mauvaise journée pour disputer un match aussi ordinaire que celui que nous avons disputé dimanche. Cette équipe est bien meilleure que ce qu’elle a démontré hier, et elle le sera demain j’en suis convaincu. On est en arrière 2-1 dans la série et on doit prendre les moyens pour niveler les chances », a tranché Vigneault.

Lorsque les collègues de New York sont revenus à la charge sur les déboires à domicile des Rangers – huit défaites lors des dix dernières rencontres en saison régulière et une séquence active de six revers consécutifs en séries éliminatoires – l’entraîneur-chef a vite esquivé la question. « Ce qui est arrivé les autres années ne compte pas. Nous avons un nouveau groupe, de nouveaux joueurs, une nouvelle réalité. Nous sommes en 2017 et pour le moment on a perdu un match de série et nous aurons l’occasion de niveler les chances demain. C’est tout ce qui compte à mes yeux. »

Pour maximiser ses chances de réussite, Alain Vigneault a modifié ses trios. Il est possible qu’ils les modifient encore avant la rencontre de mardi, mais lors de l’entraînement de lundi, Chris Kreider et Mika Zibanejad, deux joueurs qui en arrachent depuis le début de la série, étaient regroupés au sein d’un trio complété par Tanner Glass.

Le meilleur match depuis l'arrivée de Julien?

Derek Stepan était entouré de Jimmy Vesey et Rick Nash, Kevin Hayes était encadré de Matt Zuccarello et J.T. Miller alors qu’Oscar Lindberg pilotait un trio complété par Michael Grabner et Jesper Fast.

À la ligne bleue, Nick Holden avait retrouvé sa place au sein du top-6, place qu’il a cédée à Kevin Klein dimanche soir.

« J’ai neuf défenseurs et 15 attaquants disponibles. Aussitôt que j’aurai répondu à vos questions, je vais me rendre dans mon bureau pour y rejoindre mes adjoints afin de débattre des moyens à prendre pour dresser les meilleures combinaisons possibles et apporter les meilleurs ajustements possibles afin de maximiser nos chances de réussite demain.

L’exemple de Garcia

Alain Vigneault aura beau apporter les ajustements qu’il voudra à ses stratégies et jongler comme il le voudra avec sa formation, si ses joueurs ne sont pas plus impliqués mardi qu’ils ne l’ont été dimanche, les Rangers feront face à l’élimination jeudi au Centre Bell.

Sur ce point, l’entraîneur-chef des Rangers affiche une grande confiance à l’endroit de son équipe.

« Nos joueurs veulent être meilleurs et ils le seront. Ce sont des gars responsables qui savent très bien qu’ils n’ont pas assez bien joué hier (dimanche). On devra être meilleur avec la rondelle et sans la rondelle aussi. On devra mieux gérer la rondelle, car nous avons commis beaucoup trop de revirements dimanche. Mais la beauté du sport est de toujours avoir la chance de se reprendre. Regardez ce qui est arrivé au tournoi des Maîtres. Personne ne croyait aux chances de (Sergio) Garcia de gagner en raison des ennuis qu’il avait connus dans ses autres tournois majeurs. Il a su mettre ces mauvaises performances de côté et il a gagné. On doit oublier ce qui n’a pas bien été et jouer comme nous en sommes capables. Jouer de la façon qui nous a permis d’obtenir du succès cette année », a conclu Alain Vigneault.

Si Chris Kreider est demeuré loin des journalistes encore lundi, la majorité de ses coéquipiers étaient présents. Et ils faisaient leur Mea Culpa.

« Je ne sais vraiment pas ce qui m’arrive. Je suis un joueur efficace lorsque j’arrive à contrôler la rondelle et à attirer des adversaires vers moi avant de donner la rondelle à mes ailiers. Pour le moment, je n’y arrive pas. Mon jeu doit s’améliorer de beaucoup. En ce moment je multiplie les erreurs et ça ne peut continuer ainsi», a plaidé Mika Zibanejad qui ne revendique qu’une passe en trois rencontres.

Les Rangers savent qu'ils doivent en donner plus mardi

« On doit tous être meilleurs, c’est clair. Mais cette série est loin d’être finie. Pour gagner, on devra être plus efficaces avec la rondelle. On rate des passes dans nos sorties de zone et lorsqu’on tire la rondelle en zone ennemie pour y entrer, on la tire à de mauvais endroits. Déjà qu’ils jouent très bien, on aide les défenseurs du Canadien en leur donnant la rondelle plus facilement », a ajouté Derek Stepan.

Henrik Lundqvist, qui n’a rien ou pas grand-chose à se reprocher jusqu’ici dans la série, est allé droit au but. « Une fois en séries, tout est question de volonté. Les deux équipes sont très bonnes. Nous avons des joueurs de qualité. Nos plans de match sont bons. Nos systèmes aussi. Mais il faut tout donner sur la patinoire pour bien les appliquer. Comme je l’ai dit hier (dimanche) après le match, on ne doit regarder ce qu’ils font de bien. On doit se concentrer sur notre jeu. On a besoin d’en donner plus qu’on l’a fait jusqu’ici si on veut gagner. Nous aurons besoin de l’implication maximale de tous nos joueurs demain et nous savons que nous pouvons tous être bien meilleurs. »