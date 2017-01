RDS.ca

Le Canadien a rappelé le pugnace attaquant Bobby Farnham des IceCaps de St. John's, dimanche.

Le hockeyeur de 27 ans a marqué quatre buts et amassé cinq mentions d'assistance en 31 matchs cette saison sous l'égide de l'entraîneur-chef Sylvain Lefebvre. Il a aussi écopé 58 minutes de pénalité et a affiché un différentiel de plus-2.

Farnham, qui avait accepté une offre de contrat du Tricolore à titre de joueur autonome l'été dernier, a disputé 64 matchs en carrière dans la LNH avec les Penguins de Pittsburgh et les Devils du New Jersey. Pendant son séjour dans le citcuit Bettman, il a inscrit huit buts et obtenu deux passes, en plus de purger 121 minutes au cachot.

Le Canadien l'a rappelé pour la première fois de la campagne