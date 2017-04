À la suite du revers de 2-1 du Canadien face aux Rangers lors du quatrième match de la série, voici le bulletin des joueurs.

Carey Price – 7,5 : Je peine à comprendre que des amateurs le condamnent sur les buts de Fast et de Nash qui se sont présentés seuls devant lui. Il a gardé son club dans la partie. C’est déjà un exploit considérant la qualité du jeu offert par ses coéquipiers.

Shea Weber – 7,5 : Loin d’être aussi impérial que lors des trois premiers matchs de la série, il a malgré tout tenu le fort en dépit du match difficile de son partenaire Markov...

Brendan Gallagher – 7,5 : La petite peste a encore dérangé les Rangers plus que tous ses coéquipiers réunis. McDonagh a écopé une pénalité à ses dépens.

Torrey Michell – 7 : Le vétéran a obtenu une belle échappée en première et a plus tard marqué le but qui a permis au Canadien de garder espoir malgré la domination des Rangers.

Brandon Davidson – 7 : À bien des égards, il a été le meilleur défenseur du Canadien derrière Shea Weber. Ça en dit long sur la soirée du reste de la brigade défensive...

Tomas Plekanec – 6,5 : Malgré son différentiel de moins-1, il a encore été le meilleur centre du club et a piloté le trio qui a obtenu le plus d’occasions de marquer.

Phillip Danault – 6,5 : Sensationnel aux cercles des mises en jeu avec une efficacité de 78 % (14 en 18). Une fois ces mises en jeu gagnées, il me semble l’avoir beaucoup moins vu. Je suis peut-être trop sévère, car ses ailiers sont loin de l’avoir aidé à bien paraître.

Andrew Shaw – 6,5 : Il a obtenu deux bonnes occasions de marquer. On l’a vu beaucoup plus que dimanche.

Alexander Radulov – 6,5 : Il a réalisé tout un jeu pour orchestrer la poussée qui a donné le seul but du CH. Cela dit, il était le 6e homme sur la patinoire lorsque Mitchell a marqué. Implication physique de premier plan, mais c’est avec la rondelle qu’on le veut dangereux.

Paul Byron – 6,5 : Incapable de mettre sa vitesse à contribution, il n’a pas non plus obtenu de tir. A aidé la cause de son trio avec trois tirs bloqués.

Artturi Lehkonen – 6,5 : Une occasion en or en avantage numérique et quelques bonnes présences lui permettent de s’approcher des meilleurs de son camp ce soir.

Jeff Petry – 6 : Un plongeon opportun a sauvé un but et racheté une erreur de son partenaire de jeu et quatre tirs bloqués lui valent une prime d’un point. Mais les Rangers ont prouvé que lorsqu’il est frappé, Petry s’efface rapidement.

Alex Galchenyuk – 6 : Les ajustements de Claude Julien l’ont promu avec Lehkonen et Radulov en deuxième période. Il n’en a pas vraiment profité.

Steve Ott – 5,5 : Deux mises en jeu importantes gagnées et son implication physique lui donnent la note de passage.

Nathan Beaulieu – 5 : J’ai beau chercher, je peine à trouver des séquences positives dans son match…

Max Pacioretty – 5 : Je ne sais pas s’il est blessé, mais peu importe : il offre du jeu nettement en deçà des attentes. Ses coéquipiers et leurs partisans l’attendent depuis 4 matchs.

Jordie Benn – 4,5 : Habituellement solide et calme, il a offert du jeu brouillon et agité. Surtout en deuxième alors que tout semblait aller trop vite autour de lui. L’échappée offerte à Mitchell en première lui vaut une prime de ,5.

Andrei Markov – 4 : Grand responsable du premier but des Rangers, le vétéran semblait essoufflé. Ses cinq revirements pèsent plus lourd que tout le reste de son jeu. Mais bon! Un mauvais match, ça arrive… même aux meilleurs.

Dwight King – 3 : Trois revirements et deux dégagements refusés en 15 présences. Simonac! Je veux bien que Claude Julien aime son expérience et les petites choses qu’il fait bien, mais je peine à les relever.

Baromètre :

10- note réservée aux performances exceptionnelles

9- vous n’en verrez pas souvent

8- grosse soirée de travail

7- du travail bien fait

6- soirée honnête, sans plus

5- pas assez pour obtenir la note de passage

4- a fait plus de mal que de bien à son club

3- prêt pour quelques matchs de réflexion

2- que faisait-il en uniforme ?

1- n’a pas assez joué pour être justement évalué