Après chaque match du Canadien en séries, François Gagnon dévoilera son évaluation des joueurs de l'équipe. Voici celui sur le troisième match de la série.

Alexander Radulov – 9,5 : Quel match! Et je ne parle pas ici uniquement de sa passe magnifique et de son but plus beau encore. Je parle de son implication de beaucoup supérieure à celle de vendredi…

Shea Weber – 9 : Sur 35 présences totalisant 29 :08 de temps d’utilisation, ce géant à la ligne bleue a offert 29 minutes de très gros hockey. Dire que plusieurs détracteurs assuraient qu’il s’effondrerait en séries…

Tomas Plekanec – 8,5 : Meilleur centre encore ce soir. Il a dominé outrageusement les mises en jeu au cours des deux premières périodes et aurait obtenu un 9 s’il avait maintenu le rythme en troisième…

Brendan Gallagher – 8,5 : Instigateur de premier ordre. Il a triché un brin sur la mise en jeu qui a mené au premier but et il en était bien fier…

Andrei Markov – 8,5 : On se demandait s’il aurait le souffle et les jambes pour épauler Weber dans sa guerre contre les Rangers. Il les a! En prime, il a l’intelligence qui lui permet de briller…

Jordie Benn – 8 : Non seulement a-t-il encore affiché le calme et l’efficacité associée à son jeu, mais il a réalisé deux bijoux défensifs avec des replis qui ont fait avorter des poussées des Rangers…

Phillip Danault – 8 : Efficace et impliqué, il a obtenu deux bonnes occasions de marquer et a très bien paru dans tous les aspects du jeu au sein du premier trio. En prime, il a poussé J.T. Miller au cachot sur une mise en jeu déterminante…

Alex Galchenyuk – 8 : Solide aux cercles des mises en jeu, oui, oui, vous avez bien lu (6 en 9 = 67 %) il a réalisé un jeu de toute beauté pour offrir le 2e but du match à Shea Weber…

Artturi Lehkonen – 8 : Quand une recrue joue avec l’aplomb et la confiance d’un vétéran dès ses premières séries, on ne peut que noter généreusement…

Paul Byron – 8 : Malgré une performance moins flamboyante que celle vendredi, Ti-Paul a quand même épaulé ses compagnons de trio et excellé en désavantage numérique…

Carey Price – 7,5 : Non je n’ai rien à reprocher à Price. Loin de là. Mais ses coéquipiers d’abord et ses adversaires ensuite lui ont tellement simplifié la vie, que je ne peux mousser sa note…

Torrey Michell – 7,5 : Ce vétéran avait le mandat d’amener de l’expérience et de l’énergie. Mandat rempli. Une prime pour sa visite au banc des Rangers où il a été projeté par Kevin Klein à la suite d’une solide mise en échec…

Nathan Beaulieu – 7 : le fait qu’on n’ait pas associé son nom à plusieurs mauvais jeux est un gage de succès et surtout une nette amélioration sur sa sortie difficile de vendredi…

Mitchell se retrouve les quatre pattes en l'air!

Steve Ott – 7 : Une autre sortie honnête et efficace du vétéran joueur de centre qui reçoit une prime pour avoir joué dans les cheveux de Zuccarello après un arrêt de jeu…

Dwight King – 7 : Du travail efficace d’un joueur de quatrième trio. On pourrait (devrait) s’attendre à plus, mais il est nettement meilleur et plus efficace qu’en saison régulière…

Jeff Petry – 7 : Match plus difficile que celui de vendredi. Mais il s’est imposé avec 6 mises en échec et a bloqué trois tirs pour aider autrement la cause de son club…

Max Pacioretty – 6,5 : Loin de moi l’intention de m’acharner sur le capitaine, surtout que je l’ai appuyé toute l’année, mais son club gagne en dépit de son jeu un brin ou deux timide…

Brandon Davidson – 6,5 : Le simple fait d’avoir chassé Nesterov de la formation l’assurait de la note de passage et d’une prime pour son premier match de séries en carrière…

Andrew Shaw – 6 : Rien de bien ou de mal associé à son nom dans mon calepin d’évaluation. Il me semble l’avoir peu vu : est-ce que j’ai manqué quelque chose? Je ne crois pas...

Baromètre:

10- note réservée aux performances exceptionnelles

Canadiens 3 - Rangers 1

9- vous n’en verrez pas souvent

8- grosse soirée de travail

7- du travail bien fait

6- soirée honnête, sans plus

5- pas assez pour obtenir la note de passage

4- a fait plus de mal que de bien à son club

3- prêt pour quelques matchs de réflexion

2- que faisait-il en uniforme ?

1- n’a pas assez joué pour être justement évalué