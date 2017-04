Après chaque match du Canadien en séries, François Gagnon dévoilera son évaluation des joueurs de l'équipe.

Shea Weber – 9,5 : Qui a dit qu’il s’essoufflerait en séries? Trente-deux minutes d’utilisation en dépit de ses six minutes au cachot après une bagarre, chef d’orchestre de la séquence qui a mené au but en fin de troisième, une passe sur le but gagnant, deux tirs sur les poteaux et sept tirs bloqués… Amen!

Brendan Gallagher – 9 : Bougie d’allumage du début à la fin de la rencontre. Des 103 tirs tentés par le CH, Gallagher en a obtenu 13, dont neuf cadrés…

Alexander Radulov – 8,5 : malgré du jeu un brin échevelé en début de match, l’homme des grandes occasions s’est imposé. Sa contribution est vitale aux succès du CH…

Tomas Plekanec – 8,5 : Le mal aimé a su se faire aimer avec le but qui a changé le match et peut-être la série en fin de troisième. Que faisait-il sur la glace? Il avait le mandat de gagner la mise en jeu. Ce qu’il a fait avant d’être récompensé…

Paul Byron – 8 : frustré sur une échappée, Byron s’est vengé plus tard en première. On l’appelle Ti-Paul, mais c’est lui qui a dominé le CH avec huit mises en échec…

Carey Price – 8: Trois buts accordés peut-être, mais sur deux jeux parfaits et une déviation chanceuse. Gros arrêts en moments importants…

Andrei Markov – 8 : Très grosse sortie du petit vieux qui a passé 33 :37 sur la patinoire en appui à Shea Weber…

Jeff Petry – 8 : Solide dans plusieurs aspects du jeu…

Jordie Benn - 7,5 : je lui octroie un 7 pour l’ensemble de l’œuvre surtout son travail en désavantage numérique et une prime de ,5 pour avoir hérité de Nesterov trop souvent en 2e et 3e périodes et en prolongation…

Phillip Danault - 7 : Pas question de remettre l’effort en cause, car il est là. Très beau jeu sur le premier but, mais il est clair que le défi de piloter le premier trio en séries est de taille…

Alex Galchenyuk – 7 : outre sa contribution sur le but égalisateur, le fait qu’il ait été «sorti» du 4e trio témoigne d’une meilleure implication. Les résultats devront suivre…

Max Pacioretty – 6,5 : Ses 14 tirs tentés, dont sept cadrés, sont trompeurs, car le capitaine se doit d’être plus incisif avec ses tirs au but. Peut-être un brin sévère, mais le fer-de-lance de l’attaque se doit d’être meilleur à mes yeux…

Andrew Shaw – 6,5 : soirée mouvementée : frappé à plusieurs reprises et pas toujours légalement, il a peiné au cercle des mises en jeu…

Artturi Lehkonen – 6,5 : une soirée honnête…

Steve Ott – 5,5 : joueur d’utilité qui n’a pas été assez utile à mes yeux. Suis-je trop sévère?

Andreas Martinsen – 5 : Un tir, quatre mises en échec et un différentiel de moins-1 : pas assez pour la note de passage…

Nathan Beaulieu - 4,5 : je veux bien croire que le fait de jouer avec Nesterov ne l’a pas aidé, mais il ne s’est pas beaucoup repris une fois promu avec Petry…

Dwight King - 4 : je cherche du positif à écrire. Je cherche encore. D’ici à ce que je trouve, il devra se contenter d’un maigre 4…

Nikita Nesterov – 2 : Il ne jouerait pas si Emelin était en santé, mais peut-être faudrait-il donner la chance à un autre. Ce pourrait difficilement être pire…

Baromètre :

10- note réservée aux performances exceptionnelles

9- vous n’en verrez pas souvent

8- grosse soirée de travail

7- du travail bien fait

6- soirée honnête, sans plus

5- pas assez pour obtenir la note de passage

4- a fait plus de mal que de bien à son club

3- prêt pour quelques matchs de réflexion

2- que faisait-il en uniforme ?

1- n’a pas assez joué pour être justement évalué