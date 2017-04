Faites votre propre bulletin en cliquant ici.

À la suite du revers de 3-2 en prolongation du Canadien dans le cinquième match face aux Rangers, voici le bulletin des joueurs :

Brendan Gallagher – 8 : La petite peste a tout fait depuis le début des séries. En plus de déranger les Rangers au point de les pousser à la faute encore hier soir, il a enfin vu ses efforts récompensés par un but…

Artturi Lehkonen – 8 : Son échec avant et l’effort individuel qui lui ont permis de marquer le premier but du match sans oublier sa grande combativité lui valent cette note généreuse. Sa plus belle récompense est d’avoir (enfin) été promu au sein de la première vague d’attaque massive…

Carey Price – 7,5 : Plusieurs gros arrêts ont gardé son équipe dans un match duquel le Canadien aurait pu être chassé bien avant la prolongation…

Andrew Shaw – 7,5 : Sa mise en échec qui a envoyé Oscar Lindberg en salle de repos frisait l’illégalité, mais on ne peut rien reprocher au fougueux attaquant au chapitre de l’effort et de l’implication. Pas surprenant qu’il se soit retrouvé au sein du «premier» trio…

Shea Weber – 7 : Très solide dans certains aspects du jeu, je fais référence ici à ses sept tirs bloqués, mais aucun de ses cinq tirs tentés de ne s’est rendu au but. Concentré – avec raison – sur Rick Nash, il a oublié Brady Skjei sur le 2e but des Rangers. C’est sévère, mais on s’attend à plus d’un joueur aussi imposant et important…

Jeff Petry – 7 : Beaucoup meilleur que mardi à New York autant en défensive qu’à l’attaque avec sept tirs dont trois se sont rendus à Lundqvist…

Jordie Benn – 7 : A fait oublier sa triste soirée de mardi. Vrai qu’il est sur la glace pour le but de la défaite, mais il est surpris comme tout le monde par la rondelle déviée. A fait plus de bon que de mal dans ce match…

Steve Ott – 7 : Les attentes à son endroit sont moins grandes qu’à l’endroit de Pacioretty, Radulov ou Galchenyuk. C’est évident. Mais avec ses huit mises en échec en son travail efficace en échec avant, il a fait plus que sa part…

Andrei Markov – 7 : Sans être flamboyant, le vétéran a été beaucoup plus solide que mardi. On peut lui reprocher un match de fini en attaque. Mais disons que c’était contagieux dans le camp du Canadien jeudi…

Tomas Plekanec – 6,5 : Trois revirements et quelques passes ratées font ombrage au travail honnête qu’il a abattu. Malgré les bons moments de son trio, le vétéran a disputé son moins bon match de la série…

Alexander Radulov – 6,5 : On l’a vu beaucoup, avec et sans la rondelle, dans toutes sortes de circonstances, mais les résultats ne sont pas venus. Et un gars comme lui est tributaire de ses résultats…

Paul Byron – 6,5 : Moins menaçant avec la rondelle, Ti-Paul s’est encore imposé physiquement avec six des 51 mises en échec du Canadien…

Alex Galchenyuk – 6 : Est-ce que la passe qu’il a récoltée sur le but de Lehkonen vous a convaincus? Pas moi! Il s’est retrouvé entre Shaw et Radulov au sein du premier trio, mais cette promotion n’a pas apporté de dividendes…

Phillip Danault – 6: L’effort est là, mais les résultats sont difficiles à obtenir. Il ne faudrait pas oublier qu’il en est à ses premières séries dans un rôle plus grand que nature pour lui…

Alexei Emelin – 6 : On ne pouvait s’attendre à des miracles, surtout qu’il revenait d’une blessure. Souvent à contrepied, c’est vrai, mais il a fait sentir sa présence. Sur le but de la victoire, il joue de malchance en faisant dévier la rondelle et offrir une passe à Zibanejad…

Max Pacioretty – 5,5: Le capitaine garde sa première place dans la LNH pour le nombre de tirs au but. C’est bien. Mais avec cinq tirs eux aussi, Lehkonen et Gallagher ont marqué, le capitaine n’y est pas arrivé. Ça, c’est moins bien. Sur la glace pour deux des trois buts des Rangers, sur le banc pour les deux buts du Canadien…

Torrey Michell – 5,5 : Difficile de s’imposer dans un match aussi robuste pour le petit centre/ailier qui n’a gagné que deux de ses sept mises en jeu…

Dwight King – 5,5 : Il n’a rien cassé, surtout pas le mur du son. Mais a effectué quelques bonnes présences avec un échec avant soutenu. Mais gros comme il est, serait-il possible pour lui d’être au moins aussi physique que Paul Byron?

Nathan Beaulieu – 5 : Si les entraîneurs l’ont limité à trois présences en prolongation, ce n’est sans doute pas parce qu’il a disputé un fort match…

Baromètre :

10- note réservée aux performances exceptionnelles

9- vous n’en verrez pas souvent

8- grosse soirée de travail

7- du travail bien fait

6- soirée honnête, sans plus

5- pas assez pour obtenir la note de passage

4- a fait plus de mal que de bien à son club

3- prêt pour quelques matchs de réflexion

2- que faisait-il en uniforme ?

1- n’a pas assez joué pour être justement évalué