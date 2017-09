Vous l’avez entendu lors du tournoi de golf lundi dernier et vous l’entendrez à plusieurs reprises lors de ce camp d’entraînement. L’expression « compétition à l’interne », galvaudée certes, réjouit assurément les dirigeants des différentes équipes de la LNH à l’ère du plafond salariale.

Lorsque ce « derby » est couronné de succès, le résultat est le remplacement d’un vétéran, mieux payé, par un jeune qui a su faire sa place en forçant la main de son directeur général à bouger pour lui libérer une place dans le vestiaire des majeures. Le vétéran se retrouve alors sous d’autres cieux, avec une autre organisation ou dans la LAH où son salaire aura un impact moindre sur la masse salariale. Ce processus est nécessaire lorsqu’une équipe se retrouve coincée, dépensant tout près de la limite pour honorer les contrats en vigueur.

Les Canadiens espèrent assurément que ce phénomène se matérialise lors du camp amorcé cette semaine. Non pas que Marc Bergevin se sente coincé avec plus de 8 millions de dollars disponibles sous le plafond, mais bien afin que l’organisation fasse un pas vers l’avant, évolue de sa position qui lui a valu une élimination hâtive lors des dernières séries éliminatoires.

S’il ne risque pas d’y avoir de changements immédiats devant le filet, attardons-nous aux décisions qui seront prises aux autres positions.

À la défense

Pour moi, le top 5 est réglé. Weber, Petry, Alzner, Sclemko et Benn forme le groupe de tête. Et un autre défenseur, pour son expérience, son leadership et ses capacités en supériorité numérique, Mark Streit, sera de la formation. Dans le meilleur des mondes, Streit sera le septième, voire le huitième défenseur de l’équipe. Mais qui peut s’acquitter du rôle de sixième défenseur?

Les candidats sont nombreux. Pour moi, Taormina et Redmond seront avec le Rocket qui comptera sur une formation plus aguerrie que par les années passées.

Ensuite, Claude Julien connaît Joe Morrow. Et c’est bien ainsi, car j’ai besoin d’en voir plus pour me faire une idée arrêtée. C’est aussi ce que j’ai entendu d’autres observateurs qui l’ont vu jouer plus que je ne l’ai vu.

Brandon Davidson a bien fait depuis son arrivée avec le CH, mais il manque de prestance et de constance pour avoir un véritable impact, il représente une bonne police d’assurance.

Lors des matchs préparatoires, je garderai un œil sur les faits et gestes de Jakub Jerabek et Éric Gélinas. À mon avis, ces deux arrières possèdent les qualités requises pour compléter un duo efficace avec Jordie Benn avec le hockey qui se joue en 2017 dans la LNH. Un duo efficace compte sur un défenseur fiable, qui demeure campé à la ligne bleue adverse ou qui ferme l’accès à sa propre ligne bleue. Jordie Benn est ce défenseur de troisième échelon chez les Canadiens derrière Weber et Alzner. L’autre défenseur doit être mobile, apte à récupérer la majorité des rondelles rejetées par l’adversaire et habile en relance sans représenter un handicap pour la capacité de défendre dans son propre territoire.

Jerabek a connu beaucoup de succès dans la KHL dans ce rôle. Je n’ai pas été impressionné par son travail lors des derniers Championnats Mondiaux pour la République Tchèque, mais il aura sa chance lui qui a un contrat en poche. L’expérience intrigante est celle de Gélinas. Il possède un tir foudroyant. Il a le gabarit et la mobilité. Reste à voir s’il a gagné en maturité dans son jeu. Ce qui m’effraie un tantinet, c’est ce même reproche qui lui collait dans les rangs juniors lorsque je l’ai côtoyé pour la première fois. À l’essai, il ne pourra pas se permettre ne serait-ce qu’un seul moment de relâchement.

À l’attaque

Charles Hudon était au sein d’un trio de la LNH lors des premiers exercices sur glace. C’est de bon augure pour celui qui doit saisir sa chance à sa quatrième saison chez les pros. Susceptible d’être réclamé par une autre organisation s’il ne perçait pas la formation du tricolore, il doit démontrer hors de tout doute qu’il est capable d’être dynamique offensivement et engagé défensivement sans être parfait. S’il continue à évoluer avec Plekanec, celui-ci s’assurera de compenser pour le reste du travail « sans la rondelle ». Selon moi, Hudon représente une meilleure option à court terme que De La Rose ou McCarron qui n’ont pas, pour l’instant, le même impact ou potentiel offensif que le petit attaquant d’Alma.

Hemsky pour compléter Pacioretty et Drouin?

Un joueur dont on parle moins, c’est Peter Holland. Il n’a pas joué dans la LAH depuis les séries 2014, demeurant avec le grand club depuis. Son manque d’engagement et de constance semblent lui avoir coûté un contrat à un seul volet, mais il pourrait tout de même s’avérer une aubaine. Ce qui laisse beaucoup de questions pour des attaquants comme Andreas Martinsen, peu convaincant la saison dernière, ou même Torrey Mitchell dont j’apprécie le jeu et la fougue, mais qui a tout de même été laissé de côté par Claude Julien lors des dernières séries éliminatoires.

Marc Bergevin a souvent répété que les jeunes joueurs sont ceux qui dictent la suite des choses. Et cette suite, intéressante qu’elle s’annonce, s’amorce dès lundi soir…