MONTRÉAL - La saison difficile de Brendan Gallagher a pris une tournure encore plus sombre, vendredi: l'équipe a annoncé que l'attaquant du Tricolore souffre d'une fracture de la main gauche et qu'il sera absent pour au moins huit semaines.

Il a subi une intervention chirurgicale à Montréal, jeudi.

« Encore une fois, c'est une lourde perte. Je trouvais que Gally, dernièrement, jouait quand même du hockey solide. Il était très engagé, c'est de la pure malchance », s'est désolé l'entraîneur-chef Michel Therrien au terme de la séance d'entraînement des siens vendredi.

Gallagher a été blessé par un tir de son coéquipier Shea Weber, jeudi, dans la victoire de 4-3 acquise en prolongation aux dépens des Stars de Dallas.

L'attaquant albertain avait aussi subi une fracture à la main gauche en des circonstances similaires la saison passée. Il avait dû s'absenter pendant 17 rencontres, étalées sur cinq semaines et demie, au cours desquelles le Tricolore avait conservé un dossier de 5-11-1. Il faut dire que l'équipe était aussi privée de son gardien étoile Carey Price.

Après avoir récolté 40 points, dont 19 buts, en 53 rencontres seulement la saison dernière, Gallagher éprouve des ennuis à noircir la feuille de pointage cette saison, comme en fait foi sa récolte de six buts et 12 aides en 39 matchs.

Galchenyuk et Markov avec l'équipe

Le Canadien n'avait toutefois pas que des mauvaises nouvelles à annoncer vendredi, puisque le défenseur Andrei Markov et l'attaquant Alex Galchenyuk ont rejoint leurs coéquipiers à Toronto afin de prendre part à la séance d'entraînement du club. Les deux joueurs ne pouvaient par contre pas recevoir de contact et ne seront donc pas de retour au jeu samedi, alors que le Canadien rendra visite aux Maple Leafs.

Le pilote du Canadien n'écarte toutefois pas la possibilité que Galchenyuk et Markov renouent avec l'action la semaine prochaine.

« Il y a des possibilités », s'est-il limité à dire.

Les débuts de Scherbak à Toronto

L'attaquant Nikita Scherbak, rappelé de la Ligue américaine jeudi en compagnie de Sven Andrighetto, fera quant à lui ses débuts dans la LNH face aux Maple Leafs à Toronto, a annoncé Therrien.

« Les blessés font en sorte qu'il y a des opportunités pour de jeunes joueurs comme (Michael) McCarron et Scherbak, qui va disputer son premier match. On va voir où il en est rendu dans son développement », a noté l'entraîneur-chef.

Choix de premier tour du Canadien en 2014 est à sa deuxième campagne chez les professionnels. Après une entrée en matière tiède et perturbée par les blessures, le Russe de 21 ans dit se sentir de plus en plus à l'aise, lui qui a amassé 10 buts et 10 passes en 27 rencontres cette année avec les IceCaps de St. John's..

« Mon jeu est meilleur qu’en début de saison. Je me sens plus confiant et je suis un joueur plus complet qu’auparavant », estime-t-il.

« Selon les rapports qu'on a, il est beaucoup plus intense, beaucoup plus responsable avec la rondelle et sans la rondelle », confirme Therrien, impatient de voir où en est véritablement dans son développement.

« J'ai hâte de voir quel genre de match il va être en mesure de disputer après un camp d'entraînement moyen. On a tous été un peu déçus, mais il s'est beaucoup repris en mains à St. John's. Il a augmenté son niveau d'intensité et de travail. C'est un gars avec un talent, mais il faut qu'il apprenne à jouer au niveau et au rythme de la LNH. »

Le Tricolore a gagné ses deux derniers duels et il a récolté au moins au point à ses cinq dernières rencontres (3-0-2).

Trios du Canadien à l'entraînement vendredi :

Pacioretty-Danault-Radulov

Lekhonen-Plekanec-Andrighetto

Carr-Mitchell-Flynn

Fanrham-McCarron-Scherbak

« J'ai hâte de voir Scherbak »