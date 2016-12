Charles-Félix Paquin, Sportlogiq

Jeff Petry connait la séquence la plus fructueuse de sa carrière, au plus grand plaisir des amateurs du Canadien de Montréal. Tout ce qu’il touche se métamorphose présentement en or et les projecteurs sont désormais braqués sur lui. Pourtant, il n’est habituellement pas le favori des médias puisqu’il n’y va pas de montées à l’emporte-pièce ou de déclarations fracassantes.

La réalité est que Jeff Petry a toujours été un joueur extrêmement fiable pour le Canadien et que son apport au club a longtemps passé sous silence. Soir après soir, l’entraîneur-chef Michel Therrien sait qu’il peut compter sur ce guerrier qui fait preuve d’une grande constance. Depuis quelques semaines, les médias mettent de l’avant le jeu de Petry, comme il noircit la feuille de pointage à répétition. Pour réellement apprécier la qualité de sa contribution, il est par contre nécessaire de s’attarder sur sa capacité à organiser le jeu de transition, facette pouvant facilement passer sous le radar.

Même que depuis le départ de P.K. Subban, Jeff Petry semble vouloir s’imposer comme le quart-arrière à la ligne bleue de la Sainte-Flanelle, s’avérant le défenseur ayant le plus régulièrement possession du disque en zone défensive et complétant le plus de passes dans cette même zone.

Ce qui fait de Jeff Petry un élément aussi essentiel de l’organigramme du Canadien de Montréal, c’est qu’il est le meilleur défenseur du club pour faire circuler la rondelle. Il le fait régulièrement, efficacement et rapidement. Cela explique que Jeff Petry est le défenseur du Tricolore pour lequel le disque se trouve le moins souvent en zone défensive, proportionnellement à son temps d’utilisation à égalité numérique, lorsqu’il se trouve sur la patinoire.

Jeff Petry est souvent en possession de la rondelle en zone défensive, car il prend le temps de temporiser le jeu avant d’orchestrer les sorties de zone, permettant alors à ses coéquipiers de se démarquer pour mieux surprendre l’adversaire à contre-pied. Il en résulte que Jeff Petry est le défenseur du Canadien complétant le plus de passes lors des sorties de zone et réalisant le plus de jeux lors des poussées offensives.

Il semble quelque peu ironique et contradictoire que Jeff Petry soit le défenseur ayant le plus fréquemment possession du disque dans son propre territoire, mais pour lequel la rondelle est le moins régulièrement en zone défensive lorsqu’il se trouve sur la glace. C’est justement son aisance à organiser les sorties de zone qui est à l’origine de cette réalité.

Lorsque Petry est sur la patinoire et que la rondelle se trouve en territoire du Canadien, c’est souvent parce que le numéro 26 en a le contrôle et qu’il prend le temps d’organiser le jeu de transition. Autrement dit, ce n’est pas l’adversaire qui a possession du disque, même si celui-ci est en zone du Canadien. De même, comme Jeff Petry excelle pour organiser le jeu de transition, le Canadien ne reste pas longtemps embouteillé dans son propre territoire, réussissant plus souvent qu’autrement à quitter sa zone défensive.

La clé du succès de Jeff Petry dans cette facette du jeu est simple : la qualité de sa première passe est irréprochable. En effet, il est le défenseur du Canadien affichant le meilleur taux de passes complétées, et ce même s’il tente des jeux ayant un coefficient de difficulté plus élevé.

Comme la précision chirurgicale des passes de Petry constitue son principal atout, il n’hésite pas à l’utiliser à profusion, ayant pleine confiance en ses capacités. Nous pouvons d’ailleurs constater qu’il alimente fréquemment ses coéquipiers lors des sorties de zone, mais qu’il transporte rarement le disque jusqu’à sa ligne bleue. Cela assure du même coup un jeu de transition beaucoup plus rapide, comme le disque se déplace plus vite que n’importe quel joueur. Il s’agit d’une contribution vitale pour une équipe telle que le Canadien, dont l’ADN est sa vitesse d’exécution.

Jeff Petry exploite aussi la précision de ses passes offensivement, alors qu’il est le défenseur du Canadien repérant le plus régulièrement un coéquipier dans l’enclave, ce qui mène souvent à une chance de marquer, comme 76% des buts inscrits dans la LNH le sont aujourd’hui depuis cet emplacement. Ce n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard qu’il soit le défenseur du Canadien générant le plus grand nombre de chances de marquer pour ses coéquipiers.

En effet, la seule véritable différence dans le jeu de Petry, en ce mois de décembre, est qu’il a dirigé avec beaucoup plus de régularité le disque sur et vers le filet adverse, faisant de lui le défenseur du Canadien réalisant le plus souvent ces actions proportionnellement à son temps de jeu à égalité numérique. Il est souvent mentionné qu’en lançant la rondelle au filet, de bonnes choses surviendront. Le mois de décembre de Jeff Petry semble être le constat de cette règle.

Il est peu probable que Jeff Petry soit en mesure de récolter des points à ce rythme effréné jusqu’à la fin du calendrier, mais dans quelques années et avec du recul, son acquisition pourrait s’avérer l’un des faits saillants du règne de Marc Bergevin.