Communiqué

MONTRÉAL - L'attaquant Phillip Danault et le défenseur Jeff Petry sont les récipiendaires de la coupe Molson pour le segment du mois de décembre (7 points). Ils succèdent au gardien Carey Price, qui a remporté la tranche du mois de novembre.

Danault et Petry ont été choisis la première étoile à deux reprises chacun (le 8 décembre contre New Jersey et le 29 décembre en Floride pour le premier; le 17 décembre à Washington et le 20 décembre contre Anaheim pour le second), et ont été nommés la troisième étoile une fois chacun (le 17 décembre à Washington pour Danault et le 22 décembre contre Minnesota pour Petry). Danault et Petry ont devancé leurs coéquipiers Carey Price et Max Pacioretty.

En 14 matchs en décembre, Petry a montré un dossier de 5-4-9. Il a terminé au huitième rang chez les défenseurs de la LNH pour les points (à égalité avec neuf joueurs). Le défenseur de 29 ans a pris le troisième rang de la LNH pour les buts chez les défenseurs (à égalité avec Jason Demers). Petry a terminé au quatrième rang de la LNH chez les défenseurs avec 46 tirs au but et au sixième rang parmi les défenseurs avec un différentiel de plus-9, menant l'équipe dans ces deux catégories. En 14 matchs en décembre, Danault a conservé une fiche de 2-5-7, terminant à égalité au troisième rang de l'équipe pour les aides. L'attaquant de 23 ans a inscrit le but vainqueur en prolongation le 29 décembre en Floride.

Une présentation honorant les lauréats de la coupe Molson pour le mois de décembre aura lieu avant le match du lundi 9 janvier contre les Capitals de Washington, au Centre Bell.