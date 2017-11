BROSSARD – « Ce n’est pas de tes affaires! » Claude Julien l’a dit à la blague, mais on pouvait y détecter un fond de vérité. Comme vous vous en doutez, l’entraîneur du Canadien y est allé de cette réponse sur une question concernant Carey Price qui sera de retour devant son filet, jeudi soir, après une soirée de répit inattendue.



Au lendemain d’une journée de congé, le Canadien a repris l’entraînement et Julien a rapidement confirmé au terme de celui-ci que Price sera délégué pour la prochaine rencontre au domicile du Wild du Minnesota.

Julien s’est fait demander s’il avait été surpris de l’ampleur du débat qui a été créé par son choix de miser sur Al Montoya dans le cadre de la victoire de 8-3 lundi aux dépens des Sénateurs d’Ottawa.



« Je n’ai pas été surpris du tout parce que je ne savais pas », a réagi Julien qui s’est tenu loin des opinions à ce sujet. « Moi, je prends mes décisions de hockey. »



L’entraîneur a ensuite répété qu’un plan est établi depuis longtemps quant à l’utilisation des gardiens, mais que celui-ci est toujours sujet à changement.



Alors, est-ce que la décision de lundi constituait un changement?



« Je te dirais que ce n’est pas de tes affaires! Poliment… », a lancé Julien, fier de sa touche d’humour qui donnait une idée de la réponse.



« Je l’ai dit souvent depuis que je suis ici, un entraîneur qui ne change pas d’idée est un entraîneur qui risque d’avoir des ennuis », a-t-il répondu plus tard à une question sur la réalité des entraîneurs qui doivent souvent passer au plan B ou C.



En quelque sorte, le triomphe du Canadien face aux Sens a enlevé une partie de la pression qui repose sur les épaules de Price. Si son équipe avait trébuché à Ottawa, sa marge de manœuvre aurait été encore plus mince pour ses prochaines sorties.



D’ailleurs, on a pu apercevoir un Price souriant et détendu à l’entraînement. Quelques minutes après la fin de cette séance, le cerbère du CH a donné son point de vue sur la décision prise par Julien et ses adjoints.



« On en a parlé donc je n’étais pas surpris », a-t-il dit.



« C’est définitivement bien de pouvoir obtenir ce répit et repartir la machine (reset). Ça permet d’avoir quelques entraînements pour se préparer en vue du prochain match », admis Price qui s’est fait demander s’il avait quelque chose de précis à modifier avec ce nouveau départ.



« Non, c’est juste bien d’avoir une fin de semaine de repos parfois. »



Regarder les statistiques, pourquoi?



Il sera intéressant de remarquer l’effet de cette décision. Elle aidera peut-être Price à redorer ses statistiques qui laissent perplexe depuis le début de la saison.



Parmi les gardiens qui ont participé à un minimum de quatre matchs cette saison, Price se retrouve aussi loin qu’au 43e rang sur 48 athlètes pour le taux d’efficacité (0,883) et 41e échelon pour la moyenne de buts alloués (3,64).



Comment Price compose-t-il avec ces statistiques?



« Je ne le fais pas.



« Je n’ai jamais été un gars axé sur les statistiques même quand elles étaient parmi les meilleures de la LNH. C’est plutôt sans importance à mes yeux », a rétorqué le gardien.



L’occasion était belle de lui demander pourquoi il ne les consultait pas.



« Pourquoi je le ferais? », a-t-il réagi du tac au tac.



« Je ne considère pas que les statistiques aident vraiment à l’approche d’un match. C’est beaucoup plus une question de se sentir bien », a exprimé Price par la suite.



Cela dit, le numéro 31 était bien conscient d’une statistique.



« Dans le dernier match, ce fut l’une de nos parties avec le moins de lancers et on a compté huit fois. C’est juste qu’on a profité de nos chances cette fois », a évoqué Price qui avait raison. Le Canadien a dirigé 29 lancers sur le filet des Sens, son plus bas total de 2017-2018.



Parlant de cette explosion de huit buts à Ottawa, les données démontrent que les buts sont en hausse depuis le début de la saison. Price n’a pas eu besoin de se creuser la tête pour expliquer le tout.



« C’est probablement relié aux règlements. On ne peut plus vraiment toucher à personne maintenant. C’est ma théorie », a-t-il jugé.



Price faisait notamment référence aux punitions plus fréquentes pour les coups de bâton. Le gardien doit aussi manœuvrer plus difficilement pour suivre la rondelle parce que les défenseurs sont plus limités dans leurs actions pour dégager sa vue.



« C’est comme s’il fallait déjà penser au prochain jeu pour être en avance sur le déroulement de l’action. Comme ça, tu évites de te retrouver en mauvaise position », a exprimé Price.



Mais bon, pour l’instant, le Canadien a retrouvé sa touche en remportant trois de ses quatre dernières sorties. La confiance semble de retour et ça vaut cher puisque ça ne s’achète pas à tous les coins de rue.



« C’est du sport, ceux qui en ont fait savent que la confiance est plus facile quand tu te sens bien et que ça fonctionne pour toi. Quand ce n’est pas le cas, c’est plus difficile de la retrouver. Il faut s’accrocher au processus », a noté Price qui souhaite suivre la récente tendance de sa troupe.