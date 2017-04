Beaucoup de choses seront dites et écrites au sujet de la série entre les Rangers de New York et le Canadien de Montréal. Je vais me permettre d'identifier trois éléments de chaque côté qui devront fonctionner pour faire une différence.

Chez le Canadien, il y a bien sûr Carey Price, mais aussi la vitesse et l'avantage numérique. Chez les Rangers, il y a le gardien Henrik Lundqvist, mais pas pour les mêmes raisons que Price. Les succès des Rangers passent par Lundqvist qui doit amener son équipe à un autre niveau. Ça va dépendre de lui. Il y a aussi l'élément de la taille pour les Rangeres et le défenseur Ryan McDonagh, qui devra s'occuper d'Alexander Radulov et de Max Pacioretty.

Des deux gardiens, je pense que Price est celui qui a le plus à perdre. Si les Rangers l'emportent, on va commencer à dire que Price n'est pas à son mieux quand arrivent les séries parce qu'à l'heure actuelle, il est de loin avantagé par rapport à Lundqvist.

Si le Canadien l'emporte, on dira de Lundqvist qu'il commence à être sur le déclin et que le moment serait bien choisi pour les Rangers de commencer à envisager la relève devant le filet. Contrairement à Price, il a tout à gagner.

Comme plusieurs, je crois que la série risque d'avoir une tendance défensive parce que les deux équipes impliquées n'ont pas les arguments pour y aller à fond de train en offensive. On constate qu'il y a un équilibre des trios de parts et d'autres. Le troisième trio des Rangers est aussi productif que le premier. Je ne m'attends donc pas à beaucoup de buts à moins qu'un gardien flanche.

Les Rangers sont une équipe axée sur l'échec avant et je crois qu'ils vont tout faire pour déranger Carey Price. Alain Vigneault demeure un excellent motivateur qui sait que la clé chez le Canadien est devant son filet et c'est pour cette raison qu'il va prendre tous les moyens pour le faire sortir de sa zone de confort.

Je sais que les partisans du Canadien ont encore frais à la mémoire le contact entre Price et Chris Kreider il y a trois ans, mais je crois que c'était un accident à l'époque. Si jamais Kreider pose un geste comparable à celui de 2014, on sera alors dans l'obligation de dire que c'était dans le plan des Rangers. Les Rangers vont bien sûr prendre le filet d'assaut et Price risque de se faire déranger. Il devra toutefois rester calme et dans sa bulle.

Il ne faut pas croire que le Canadien est avantagé parce qu'il a connu une meilleure fin de saison que les Rangers. Ces derniers connaissaient depuis longtemps leur position au classement contrairement aux Montréalais. Même que je vous dirais que le Canadien aussi n'a pas été à la hauteur au cours des derniers matchs parce qu'on a donné congé à plusieurs joueurs en prévision des séries. Je ne fis donc pas à la fiche des deux clubs à leurs dix derniers matchs. J'ajouterais que les Rangers pourraient être motivés par le fait que le Canadien a gagné les trois confrontations entre eux cette saison.

Prédiction : Le Canadien en six

Ailleurs dans l'Association de l'Est

Ottawa contre Boston

Ce ne sera pas facile pour les Bruins contre les Sénateurs, qui vont compter sur le retour au jeu de plusieurs blessés.

Les Bruins sont une force au centre avec David Krejci et Patrice Bergeron. Si Brad Marchand demeure la peste qu'il a toujours été, les Bruins devraient gagner en sept parce qu’Ottawa ne pourra pas rivaliser en attaque.

Pittsburgh contre Columbus

C'est une série que j'aime déjà, mais je dois favoriser les Blue Jackets en raison de l'absence de Kristopher Letang. Son absence n'est vraiment pas négligeable. C'est la première fois que je parie contre Sydney Crosby et Evgeni Malkin qui pourraient bien me faire mentir.

Les Blue Jackets ont bâti leur confiance avec leur excellent début de saison. C'est une grosse équipe qui devrait gagner en sept parties.

Toronto contre Washington

On n'assistera pas à une surprise dans cette confrontation. Les Capitals vont l'emporter en cinq parties parce que Toronto mérite bien de gagner au moins une partie.

Les Maple Leafs sont finalement de retour en séries et ils doivent continuer à apprendre.La défaite sera une bonne école pour les Leafs, qui seront menés par Auston Matthews et Mitch Marner. Toronto n'est pas encore prêt à faire face à la musique, mais s'il peut apprendre dans les séries, ce bagage d'expérience sera important l'an prochain.

*propos recueillis par Robert Latendresse