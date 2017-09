QUÉBEC - Plus encore que les chandails blancs des Bruins et l’uniforme rouge du Canadien, ce sont les bancs bleus inoccupés du Centre Vidéotron qui sautaient aux yeux du haut de la galerie de presse, hier soir, à Québec.

Selon la version officielle, 9248 billets ont été vendus – entre 25 $ et 185 $ – pour le duel Montréal-Boston. Des habitués de la galerie de presse du Centre Vidéotron évaluaient à environ 8500 le nombre de personnes qui ont assisté à la rencontre.

C’est peu.

Mais pas question ici de lancer la pierre aux amateurs de hockey de la capitale qui ont décidé de bouder la rencontre. Encore moins de dresser un parallèle entre les nombreux sièges vides et un désintéressement susceptible de mousser les doutes quant aux chances de revoir un jour les Nordiques à Québec ou à l’égard de la vitalité d’une équipe de la LNH à Québec.

Les nombreux sièges vides s’expliquaient facilement par la piètre qualité de la formation des Bruins et par le fait que l’état-major du Tricolore a gardé les Price, Drouin, Weber et Pacioretty à Montréal en vue des matchs de mercredi et jeudi.

Les amateurs qui attendaient de connaître les formations proposées par les deux équipes avant de décider s’ils allaient passer leur lundi soir au domicile des Remparts ou plutôt à RDS ont finalement opté pour la télé.

Pas de Patrice Bergeron à aimer, de Brad Marchand à haïr. Pas de duel Price-Rask. Pas de Drouin, de Pacioretty, de Weber. Peut-on vraiment leur en vouloir d’être demeurés à la maison?

Après avoir été échaudés au fil des dernières années par des matchs bien ordinaires, il faut le dire, la méfiance qui s’est traduite par un amphithéâtre à moitié plein – ou moitié vide, c’est selon – était tout à fait normale.

Sans oublier que pour une première fois depuis qu’elle reçoit la visite de clubs de la LNH dans le cadre de matchs préparatoires, la capitale recevra de la grande visite deux fois plutôt qu’une cette année.

Mercredi prochain (27 septembre) lorsque le Canadien et les Maple Leafs de Toronto se croiseront à Québec, on peut s’attendre à une bien meilleure foule.

Les deux équipes s’approchant du début de la saison régulière, il est bien possible que les leaders du Tricolore tout comme ceux des Leafs soient du match. Ces présences mousseront la vente de billets dans les heures précédant la rencontre.

« Si Matthews, Price, Weber et Drouin sont là, bien sûr que je vais payer pour aller au match. Mais si les deux équipes sont composées de joueurs des mineures, pourquoi je paierais », m’a indiqué un avide amateur de sport de la capitale qui a décidé de bouder la rencontre de lundi et qui attendra à la dernière minute avant de se décider mercredi prochain.

Bien qu’il soit difficile de prétendre que les absents ont eu tort de rater la première partie préparatoire du Canadien, on se doit de souligner que le match opposant le club D des Bruins ou club C du Canadien a offert de belles séquences. Surtout en période médiane.

Cela dit, lorsque les Nordiques seront de retour à Québec – oui je crois toujours à un éventuel retour des Bleus dans la capitale, mais ça prendra encore quelques années – et même lorsqu’ils seront bons, voire très bons, les amateurs de hockey auront à composer avec des séquences de matchs rapprochés et pas toujours intéressants. Et ils auront à payer le fort prix pour assister à ces rencontres qui ne vaudront pas toujours leur poids en or…

Parlez-en aux habitués du Centre Bell!