MONTRÉAL – Même si Andrei Markov s’est ajouté à la liste des éclopés, le Canadien a entamé du bon pied une portion révélatrice de son calendrier en disposant de manière sans équivoque des Ducks d’Anaheim grâce à une autre belle contribution de Paul Byron et Jeff Petry.

Byron, Tomas Plekanec, Petry, Max Pacioretty et Chris Terry ont trouvé le fond du filet, dans cet ordre, dans ce triomphe de 5 à 1 face aux Ducks qui avaient battu le Canadien lors du premier duel de la saison. Cette victoire a été acquise sans que le premier trio piloté par Phillip Danault n'ait besoin de trop se manifester.

« L’éthique de travail de nos joueurs est exceptionnelle. J’aime beaucoup la détermination de tous les joueurs. Ils sont attentifs aux détails et à notre structure. On profite aussi d’un bon leadership », a tenu à souligner l’entraîneur Michel Therrien.

Byron a poursuivi son extraordinaire saison et il devient un rouage de plus en plus important pour le Tricolore alors qu’il a marqué un but et préparé celui de la victoire qui est venu du bâton de Plekanec.

Le système efficace de Michel Therrien

Quant à Petry, il a été à l’origine du but de Byron en plus d’avoir compté celui d’assurance. Le défenseur américain a donc amassé quatre buts et deux aides depuis cinq parties. Le moment ne pouvait guère être mieux choisi avec l’absence de Markov.

« Tout le monde a joué un gros match, notre brigade défensive a bien relevé le défi sans Andrei. On doit se débrouiller sans des joueurs importants, mais on doit se concentrer sur notre travail. Nathan a bien fait pour combler l’absence de Markov et ce n’était pas facile de bien tenir le coup défensivement contre eux puisqu’ils misent sur des joueurs imposants », analysé Petry.

Pacioretty a ajouté au bel effort collectif des siens avec son 13e de la campagne quand il a développé en avance un cadeau offert par Jonathan Bernier qui a connu une autre prestation à oublier à Montréal.

Chris Terry a complété le pointage dans la dernière minute avec son premier dans l’uniforme du Canadien.

Les protégés de Therrien sont parvenus à l’emporter après avoir alloué le premier but. Par conséquent, le Canadien présente un dossier très intéressant de 4-5-2 quand il voit l’adversaire s’emparer de l’avance.

Ce gain aura de quoi inspirer les représentants montréalais pour la suite d’une série contre des puissances de la LNH avant le congé de Noël. Les prochains rendez-vous auront lieu jeudi, contre le Wild, et vendredi, au domicile des Blue Jackets qui avait rossé le Canadien 10-0 le 4 novembre.

« Avec les blessures, tout le monde a bien fait. On doit continuer à jouer de cette manière », a estimé Byron qui respire la confiance actuellement.

Victorieux la veille à Toronto, les Ducks n’ont pas affiché beaucoup de conviction après le premier engagement. Le Canadien a trouvé le moyen de les limiter à une minime récolte de 3 lancers en deuxième période et à un décevant total de 13 pour la confrontation.

Byron bondit sur le retour

La réussite de Plekanec est survenue sur le jeu de puissance alors que le Tricolore en avait arraché à ce chapitre en trois occasions depuis le début de la partie tout comme c’était le cas lors des six matchs précédents (1 en 19). Le Finlandais Artturi Lehkonen mérite une mention spéciale pour son effort menant à ce but.

Plekanec a trompé la vigilance de Bernier qui n’a pas été en mesure de savourer sa première victoire au Centre Bell où sa fiche est de 0-6-2. Il n’a pas été à son meilleur sur le but de Byron en accordant un mauvais retour, sur celui de Petry étant surpris par un tir aux apparences inoffensives et finalement face à Pacioretty. Par-dessus le marché, c’est lui qui avait été puni avant le but de Pacioretty.

Ces deux buts en supériorité numérique procureront une dose de confiance à l’unité montréalaise qui battait de l’aile.

Il faut préciser que Bernier a été dérangé tôt dans la rencontre par Brendan Gallagher qui n’a pas effectué son meilleur effort pour l’éviter. Gallagher a continué d’être une peste tout au long de la soirée et Torrey Mitchell a eu à le défendre à la fin de la période médiane.

En rétrospective, on peut croire que cet incident a provoqué un impact positif pour le Canadien.

« Je ne sais pas trop. C’est sa façon de jouer, il se dirige au filet. Les Ducks étaient frustrés de ce qui est arrivé, mais ils ont quand même marqué le premier but par la suite », a répondu Pacioretty sans pouvoir déterminer si ce geste avait donné le ton.

Le principal intéressé a répété plus d’une fois qu’il n’avait pas vu le gardien québécois après avoir pivoté sur lui-même.

« Non, mais personne ne me croit. Je tournais et je ne m’attendais pas à ce qu’il soit autant sorti de son demi-cercle », a exprimé Gallagher qui n’a pas voulu critiquer les officiels pour leur travail.

« J’ai un travail à faire et eux aussi. J’essaie de travailler sur ma relation avec eux alors. Ça s’améliore et ça n’aurait pas pu être pire après mes premières saisons », a admis Gallagher en rigolant.

Les Ducks ont enfilé le premier but quand Andrew Cogliano a profité d’une mise au jeu remportée par Ryan Kesler pour déjouer Carey Price sans tarder. Cogliano a célébré ce but avec raison surtout qu’il disputait son 738e match consécutif. Non, ce n’est pas une erreur et il a ainsi établi la cinquième plus longue séquence de l’histoire de la LNH en battant la marque de Jay Bouwmeester alors que le record appartient toujours à Doug Jarvis avec 984. Cogliano n’a pas raté une partie depuis ses débuts en 2007 avec les Oilers.

En ce qui concerne Markov, il a vu sa séquence plus que respectable – surtout pour son âge – s’arrêter à 116 rencontres d’affilée.

