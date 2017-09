MONTRÉAL – Nul doute, les dirigeants du Canadien ne sont pas satisfaits de l’effort présenté par les joueurs qui devaient cogner à la porte cette année. L’entraîneur Claude Julien ne s’est pas gêné pour le répéter à plus d’une reprise après la prestation amorphe des siens contre les Devils du New Jersey.

Julien et ses collègues avaient pourtant précisé que des postes étaient ouverts au sein de la formation régulière.

« Les joueurs qui pouvaient combattre pour un poste nous rendent les choses plus faciles présentement. Il y a encore cinq matchs à jouer, mais des choses doivent changer pour modifier le scénario », a été forcé d’admettre Julien qui ne voulait pas s’aventurer à nommer des joueurs.

Devils 4 - Canadiens 1

Même s’il n’a pas été identifié, Nikita Scherbak se classe dans cette catégorie. Le Russe de 21 ans se cherche encore sur la patinoire.

« Je trouve que je pourrais faire beaucoup mieux que jusqu’à présent. Je vais essayer de progresser pour répondre davantage aux attentes », a déclaré Scherbak qui commence à en inquiéter plusieurs pour un choix de première ronde.

Scherbak a reconnu que son équipe n’a pas affiché un niveau de compétition satisfaisant contre les Devils. Du même souffle, il a confirmé que ce n’était pas évident de prendre son élan contre cet opposant.

« C’est difficile, mais il faut être meilleur et je parle de moi en premier lieu. Je dois créer plus d’attaque peu importe l’adversaire », a-t-il jugé.

Avec une expérience de 51 parties dans la LNH, Michael McCarron se retrouve encore dans une situation précaire. On aurait cru qu’il défoncerait les bandes, mais ça n’a pas été le cas et il risque de devoir attendre son tour quand la saison débutera.

Cela dit, McCarron était assez content de sa performance en tant qu’ailier face aux Devils.

« Je n’ai pas eu trop d’ennuis sur le long des rampes et dans notre territoire. C’est la chose la plus difficile du poste d’ailier, c’est de bien se débrouiller sur le long des rampes pour sortir la rondelle et je pense que j’ai fait un bon travail dans ce sens dans ce match », a évalué le grand droitier.

McCarron a été invité à commenter les propos de Brendan Gallagher selon lesquels le Canadien n’a pas affiché le désir nécessaire.

« Il l’a dit, ce n’était pas assez élevé. Je ne peux pas en dire bien plus. »

« C’est difficile à expliquer. On veut tous gagner et jouer de notre mieux quand on se présente à l’aréna. Mais, parfois, les choses ne cliquent pas et le rythme n’a pas été facile à développer avec les punitions. Tu veux profiter de quelques présences de suite à cinq contre cinq pour que ça se produise », a exprimé celui qui comprend qu’il pourrait retourner au centre avant la fin du camp d’entraînement.

Danault n'a pas trop d'atomes crochus avec Galchenyuk pour le moment

Cet effort insuffisant s’est produit devant Carey Price qui a disputé un premier match complet. Price sait bien que la chimie prendra un certain temps à s’établir avec les changements effectués au groupe.

« Ce sera intéressant de voir comment les choses vont se placer au sein de l’équipe. On commence à bâtir une chimie en tant que groupe », a réagi Price qui doit surtout apprivoiser ses nouveaux partenaires de la brigade défensive.

« Ça exige du temps, mais ça ne devrait pas être si long. On est tous des professionnels donc on devrait s’adapter sans que ça ne tarde trop », a exposé Price.

Tout indique que Price pourra rester à la maison alors que le Tricolore se rendra à Ottawa et Toronto, samedi et lundi, pour les deux prochaines parties préparatoires.

« Je ne serais pas fâché de rester à la maison », a lancé le gardien avec un rire révélateur.

Pour revenir à la question de la chimie, Phillip Danault a retenu le fond de sa pensée au sujet de son nouveau trio quand un collègue lui a demandé d’estimer le temps nécessaire pour la développer.

« Ça dépend du désir des gars », a-t-il mentionné.

On a pu lire entre les lignes que le Québécois ne raffole pas, pour l’instant, de la relation avec Alex Galchenyuk et qu’il s’ennuie de son comparse de la saison dernière, Max Pacioretty.

