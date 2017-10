MONTRÉAL – Le Canadien avait pourtant si bien entamé son premier match à domicile avec un but dès la 75e seconde. Mais les Blackhawks de Chicago sont rapidement parvenus à couper les ailes fragiles du clan montréalais qui a encaissé un troisième revers d’affilée.

La rencontre s’est conclue par le pointage de 3 à 1 en faveur des visiteurs qui ont démontré nettement plus d’opportunisme que le Tricolore (1-3-0) qui a mené 42-25 au chapitre des tirs. Ainsi, le CH a été malmené 11-2 au chapitre des buts depuis trois parties.

« Oui, on a eu beaucoup de tirs, mais les joueurs offensifs sont payés pour marquer donc on doit produire », a répété deux fois Jonathan Drouin au terme du duel.

Après avoir imposé sa loi pendant les 15 premières minutes du match, le Canadien a vu les Hawks prendre leur envol grâce à une fin de période initiale incisive. Ils ont déjoué Carey Price à deux occasions dans un intervalle de 19 petites secondes!

« Il ne faut pas oublier les bonnes choses »

Price a d’abord été battu par un tir sur réception d’Alex DeBrincat qui enfilait du même coup son premier de plusieurs en carrière dans la LNH. Brandon Saad a poursuivi son excellent départ en enchaînant avec son cinquième de la campagne sur une séquence qui a laissé peu de chances à Price.

Le vent venait donc de tourner pour de bon. Le scénario aurait pu être fort différent si le Canadien n’avait pas bousillé une chance en or durant une supériorité numérique à cinq contre trois de 35 secondes. Ce privilège est survenu quelques minutes après le but initial de Tomas Plekanec qui a été le résultat d’un énorme cadeau alloué par Corey Crawford.

En contrôle, la troupe de Jonathan Toews et Patrick Kane a ajouté un troisième but. Artem Anisimov en a été l’auteur pendant un avantage numérique lors de la période médiane durant laquelle le Tricolore a été trop amorphe.

« On a eu de bons lancers de l’enclave et autour du filet. Malheureusement, on se bat encore avec la confiance de finir nos chances de marquer. C’est la chose qui nous fait beaucoup de tort », a admis Claude Julien.

Des tirs, des occasions... mais peu de but

« C’est sûr que c’est frustrant, ce l’est pour tout le monde. Mais il ne faut pas oublier les bonnes choses accomplies dans ce match. Quand tu as autant de chances et de lancers, tu espères que ça va débloquer et tourner au positif », a ajouté l’entraîneur.

« De nos quatre parties, c’était probablement notre meilleure. Mais il faut gagner des matchs, c’est frustrant d’en perdre trois de suite et de ne pas marquer plus que ça. On est payés pour compter des buts, on doit donc trouver des solutions pour que ça fonctionne et sans tarder », a tranché le capitaine Max Pacioretty.

Le jeu de puissance aurait pu sauver le groupe de Julien, mais il a été incapable de produire un but en cinq tentatives. C’est donc dire que le Canadien n’a pas encore touché la cible en 14 déploiements de son attaque massive cette saison.

Alex Galchenyuk aurait sans doute mérité de freiner cette séquence, mais Crawford l’a frustré sur un tir sur réception. Galchenyuk a manqué de veine de nouveau au dernier tiers quand un poteau a freiné ses bonnes intentions.

Le gardien québécois a également eu le dessus face à Paul Byron lors de deux échappées, dont une en infériorité numérique. Il a répété le manège au dernier tiers en se dressant devant Jonathan Drouin et Charles Hudon qui a menacé plusieurs fois.

Crawford a donc engraissé sa superbe fiche contre Montréal à 8-0-2. Quant aux Hawks, ils ont remporté leurs huit plus récents affrontements contre le Canadien.

La foule du Centre Bell, qui n’était pas rempli à pleine capacité, a réagi à cette conclusion avec des huées prouvant l’insatisfaction.

« Tout le monde ressent la pression qui vient avec le fait de ne pas marquer. Par contre, ça va débloquer à un certain moment et on va travailler avec les joueurs pour qu’ils y parviennent », a noté Julien.

Crawford fait encore le coup au Canadien

Puisque le but de Plekanec n’était que le deuxième du Canadien à cinq contre cinq en 2017-2018, Julien a senti le besoin de modifier ses trios au second engagement. L’idée était de secouer les troupes et d’accorder une chance à Artturi Lehkonen sur la première unité.

À partir du moment où les Hawks ont dominé la confrontation, on a senti le niveau d’énergie baisser dans le camp montréalais. Ironiquement, ce sont les Blackhawks qui avaient été en action la veille à Toronto. Le Canadien est revenu en force en troisième période, mais Crawford et les Hawks ont tenu le coup.

« On avait tout fait ce qui était sur le plan de match pendant les 15 premières minutes. Il faut continuer de cette manière pendant 60 minutes. On sait qu’on peut le faire, on doit simplement le prouver », a mentionné Hudon avec déception.

Comme il fallait s’y attendre durant la cérémonie d’ouverture, Drouin et Price ont reçu les ovations les plus chaleureuses.

Tout un défi attend le Canadien, samedi soir, alors que les Maple Leafs de Toronto, qui sont invaincus (3-0) pour le moment, seront les visiteurs. Ensuite, le Tricolore partira pour un périple de trois rencontres en Californie, où des feux de forêt font ravage.

Est-ce que le réveil passera par un ou plusieurs rappels du côté du Rocket de Laval? À suivre.

Trios en fin de partie :

Pacioretty-Drouin- Lehkonen

Byron-Plekanec-Hemsky

Hudon-Danault-Shaw

Galchenyuk-Mitchell-Gallagher



Trios au début du match :

Pacioretty-Drouin-Gallagher

Hudon-Plekanec-Lehkonen

Galchenyuk-Danault-Shaw

Byron-Mitchell-Hemsky

Accueillons nos Canadiens!

Plekanec profite d'un revirement

DeBrincat marque son premier d'une bonne frappe

Dix-neuf secondes plus tard, Saad brise l'égalité