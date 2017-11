MONTRÉAL – Plus ça avance et plus on en vient à se dire que Charlie Lindgren est en train de sauver la saison du Canadien. Avant cette victoire contre les Sabres, il fallait bien se garder une certaine retenue en raison de son âge et de son rang dans la hiérarchie des gardiens du Tricolore, mais ses performances ne laissent aucun doute sur le verdict.

Lindgren en était à son quatrième départ consécutif et il a su mener le Canadien à trois victoires. D’ailleurs, personne ne peut le tenir responsable de sa seule défaite puisque le CH a été blanchi par le Wild.

Le bilan statistique de l’Américain de 23 ans est épatant. Lindgren affiche le meilleur taux d’efficacité de tous les gardiens de la LNH à ,964 et c’est exactement la même chose pour la moyenne de buts alloués (1,24).

Le Canadien en doit encore une à Charlie Lindgren

« C’est une étoile montante! Il n’a pas fini de démontrer de belles choses. Il est dédié à l’équipe et il travaille fort. Il est pas mal mature pour son âge pour être arrivé comme ça : commencer par un blanchissage et ajouter des victoires après. Ce fut une autre très belle performance de sa part », a vanté Phillip Danault.

« Il a été merveilleux, il continue de réussir de gros arrêts et il ne cesse jamais de se battre devant son filet. Il mérite tout ce qui lui arrive présentement parce qu’il investit les efforts nécessaires », a déclaré Max Pacioretty.

Claude Julien garde son calme en parlant de Lindgren, mais il réalise l’ampleur de sa contribution. L’entraîneur du Canadien est ravi que la décision de le céder dans les mineures ait été la bonne.

« D’une façon, on est vraiment contents qu’il ait beaucoup joué à Laval parce qu’il est arrivé ici à point, pas comme un gars qui a été assis pendant un certain temps. Pour un jeune gardien, c’était bien de le laisser jouer là-bas et ça nous rapporte aujourd’hui », a ciblé Julien.

Il ne faut pas perdre de vue que le Canadien tient le coup malgré les pertes de Carey Price et Al Montoya. Ce ne sont pas toutes les équipes qui peuvent obtenir un tel rendement en se tournant vers le gardien numéro un dans la Ligue américaine.

« Il a fait un excellent travail. Il a l’air en confiance et calme. Parfois, quand les équipes perdent leur gardien et qu’elles se retrouvent avec celui de la Ligue américaine, ils sont un peu nerveux, mais ce n’est pas son cas. Il a l’air prêt et il se prépare bien », a souligné Jonathan Drouin.

Sans surprise, Lindgren est demeuré humble devant son succès. Il a bien sûr savouré le premier triomphe de sa carrière dans le cadre d’un match du samedi soir au Centre Bell. De surcroît, ses parents étaient présents à l’amphithéâtre montréalais.

« J’essaie de ne pas trop y penser (ses performances depuis deux semaines). Je veux vivre le moment. Dans le fond, c’est ce que je veux accomplir comme travail alors je ne veux pas être surpris par ce qui se passe, je veux être confiant en mes moyens. Ça ressemble à ce que je prévoyais, c’est vraiment plaisant », a exprimé Lindgren sans minimiser le tout.

Est-ce que Danault a relancé Pacioretty?

L’état-major du Canadien aurait bien voulu que la chimie soit naturelle entre Jonathan Drouin et le capitaine Max Pacioretty. Cependant, Julien n’a pu faire autrement que de les séparer à la suite des ennuis du club.

En fin de compte, ce fut une décision judicieuse puisque Pacioretty a rebondi depuis qu’il a retrouvé Phillip Danault comme partenaire de centre.

En 10 parties complètes auprès de Danault, le numéro 67 a amassé six buts – dont trois gagnants – et cinq mentions d’aide. Danault a ajouté neuf points comparativement à huit pour leur compagnon Andrew Shaw.

Sabres 1 - Canadiens 2 (prolongation)

L’occasion était belle pour demander à Danault s’il n’était pas le responsable de ce revirement de situation.

« Bien essayé! », a-t-il répondu en souriant au confrère qui l’avait questionné.

« Depuis le début, on voulait jouer ensemble. Claude attendait le moment opportun et c’est arrivé. La chimie a continué l’an passé et elle continue à grandir », a poursuivi celui qui ne veut pas s’attribuer trop de mérite.

De son côté, l’entraîneur n’était pas prêt à trancher en ce sens.

« Je ne le sais pas, je sais que son jeu est beaucoup mieux. Il joue avec plus de confiance et, quand tu marques des buts, ça aide beaucoup. Ses performances sont importantes surtout en tant que l’un des meneurs de l’équipe », a répondu Julien.

Danault a aussi défendu son coéquipier par rapport au creux qu’il a traversé en début de saison.

« C’est notre capitaine, il ne fait exprès de connaître des séquences plus difficiles et personne ne le fait. C’est vraiment un travaillant, il veut gagner, je suis très fier de lui », a-t-il dit.

Par contre, le Canadien aura besoin d’un effort plus convaincant pour se replacer dans la course aux séries. À ce propos, Julien a donné une idée du message qu’il a passé à ses joueurs pendant les entractes de cette partie.

« Qu’est-ce qu’on est prêts à faire pour gagner ce match? », a-t-il lancé à ses protégés.

« Je ne trouve pas qu’on a fait un bon travail pour se rendre au filet. On doit aller devant le but, on jouait trop en périphérie. On doit mieux faire là-dessus pour avoir du succès », a conclu Julien en parlant de la suite du calendrier.

« C'était inquiétant, mais on a trouvé le moyen de gagner »

Pour la 10e fois, Pacioretty joue les héros en prolongation

O'Reilly ouvre la marque en fin de 1re