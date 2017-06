Combien de fois depuis le repêchage avez-vous jasé avec vos amis pour suggérer des transactions ou des signatures pour Marc Bergevin? Alors à mon tour de me joindre aux gérants d’estrade!



On jase : Marc Bergevin ne peut se permettre de regarder passer la parade. Si le directeur général du Canadien revient au mois de septembre avec la même ligne de centre, ce sera déjà écrit dans le ciel que le Tricolore n’ira pas loin en séries. À l’aile, le Canadien est en voiture : Max Pacioretty, Jonathan Drouin, Alex Galchenyuk, Artturi Lehkonen, Brendan Gallagher, Andrew Shaw et Paul Byron. Au centre, c’est la sécheresse!



1) Joe Thornton

La priorité de ce dernier est de rester à San Jose, mais on refuse de lui donner un contrat de plus d’une saison. Avec raison. Les Sharks ont Joe Pavelski, Logan Couture, Tomas Hertl et un retour de Patrick Marleau, si ce dernier signe un nouveau contrat avec San Jose. Mais à Montréal, il serait le premier et le meilleur centre du Canadien.

Je sais, il a ralenti, mais son intelligence au jeu et sa protection de rondelle feront de Pacioretty un marqueur de 40 buts et l’avantage numérique sera menaçant avec autre chose que la bombe de Shea Weber à la pointe. De plus, le Tricolore ne peut pas entrer au camp d’entraînement avec des points d’interrogation au centre.

Est-ce que c’est l’année où Alex Galchenyuk devient finalement un centre no 1? Est-ce que Drouin peut faire le travail au centre? Est-ce que Phillip Danault est un deuxième ou troisième centre? Avec Thornton à ce poste, personne n’a la pression d’être le gars qui fait fonctionner l’attaque du CH.

Si Drouin ou Galchenyuk devait s’avérer prêt à remplir le rôle de centre, on a vu Thornton à l’aile gauche une bonne partie de la dernière saison. De plus, le Canadien peut donner deux ans à Joe Thornton sans problème à raison de 6 millions par année et même 6 750 000 $ comme il gagnait la saison précédente!



2) Ne pas mettre sous contrat Alexander Radulov



Vous vous doutez bien que si j'embauche Thornton, la place pour Alexander Radulov est disparue. J’aime mieux avoir un joueur de centre de 38 ans pour deux saisons qu’un ailier de 31 ans pour quatre, cinq ou six ans. Surtout que le Canadien a plusieurs bons jeunes ailiers et que je doute que l’énergie de Radulov sera la même pour les quatre ou cinq prochaines années! Il a été super pour le Tricolore, mais il est temps de passer à autre chose. Ce n’est pas un besoin!

Posez-vous la question : à titre de directeur général de l’équipe, qui préférez-vous à l’aile? Radulov à 6 millions pour cinq ans ou Lehkonen à 839 000 $ pour deux ans? Poser la question, c’est y répondre! Radulov n’est plus un besoin à l’aile avec l’acquisition de Drouin et la confirmation du retour de Galchenyuk à gauche. Donc j’échangerais les droits de Radulov pour un choix. Tous les choix que l’on peut récupérer sont importants!



3) Mettre sous contrat Markov



Si les rumeurs sont vraies, Andrei Markov veut avoir deux ans de contrat à 3,5 millions de dollars par saison. Alors on attend quoi? C’est encore un défenseur très intelligent. Son patin n’a jamais été sa force et sur un deuxième duo de défenseurs avec l’habile patineur qu’est Jeff Petry, je le préfère à un retour d’Emelin.

Markov, sur un deuxième avantage numérique avec un autre gaucher à la pointe, pourra créer beaucoup mieux que les dernières années alors qu’il était jumelé à P.K. Subban et Weber, tous deux des droitiers. Très difficile de vendre une passe transversale alors que la deuxième option sur réception est droitier et du mauvais côté.

4) Shea Theodore



Le joueur important pour Marc Bergevin, mais il n’est sûrement pas disponible vous me direz? Rendez-le disponible, avec un premier choix en 2018 et un premier choix en 2020 pour faire son acquisition. Il deviendrait automatiquement le partenaire de jeu à Shea Weber. Un gaucher de six pieds deux pouces qui patine très bien et qui est encore sous contrat pour la prochaine année à 863 333 $, ça n’a pas de prix! Je le vois sur le deuxième avantage numérique du Canadien avec Markov. Avec la perte de Nathan Beaulieu et Mikhail Sergachev, le Canadien s’assure d’une relève de qualité à gauche.



5) Arrêter de donner des choix



Je viens d’écrire que je donnerais deux premiers choix pour Theodore et là je vous dis qu’il faut arrêter de les donner... bizarre n’est-ce pas? Chaque fois que le Canadien donnera un choix de première ronde, il devrait tenter d’obtenir un choix lointain pour pouvoir laisser la chance à Trevor Timmins de sortir un Brendan Gallagher de ce monde au repêchage. C’est primordial pour bâtir une équipe à long terme, mais il faut posséder des choix pour augmenter nos chances de réussir!

Le plan B à la défense



C’est bien beau tout ça, mais si les Golden Knights ne veulent pas donner Theodore? Je ne continuerai pas de spéculer sur des joueurs qui sont dans d’autres équipes car j’écrirais 120 choses à faire pour Marc Bergevin. Mais regardons les options sur le marché des joueurs autonomes.

Vous avez entendu parler de Karl Alzner? Il est plus mobile que je le croyais, mais il demeure un défenseur limité offensivement à qui on demandera de ne pas faire d’erreur. Bon physique à six pieds trois pouces, il coûtera certainement 4 millions de dollars et plus, et pour combien d’années? C’est une possibilité. Sinon Brendan Smith : six pieds deux pouces qui, selon les rumeurs, pourrait avoir entre 3,5 millions et 4 millions des Red Wings de Detroit ou des Rangers de New York. J’avais bien aimé son patin et sa compétitivité contre le Canadien. (Smith a finalement signé un nouveau contrat de quatre ans avec les Rangers)

Dmitry Kulikov pourrait être une option. À six pieds un pouce, je ne crois pas qu’il ait atteint son potentiel. Je n’ai pas parlé à Guy Boucher depuis longtemps, mais le connaissant, il aime ramener des joueurs qu’il connaît bien et Kulikov pourrait être une option pour jouer aux côtés d’Erik Karlsson à Ottawa.

La dernière option est Simon Després. Il ne peut être le meneur d’une brigade défensive, mais c’est une force de la nature. Souvent blessé, il possède un bon coup de patin et peut jouer contre les meilleurs trios adverses sur une troisième paire de défenseurs avec Jordie Benn.



Plan B à l’attaque



Je vois mal le Canadien faire une offre à long terme à un gars comme Martin Hanzal. À 30 ans il serait le meilleur centre du Canadien, mais le problème est qu’aussitôt qu’il connaît un bon début de saison, il se blesse. Mais un centre de six pieds six pouces fiable défensivement, j’ai peur que ce soit le genre de Claude Julien!

Une transaction pour Evgeny Kuznetsov serait la bienvenue pour moi, même si Alex Galchenyuk doit être sacrifié en compagnie d’autres actifs. À moins que Marc Bergevin fasse une offre hostile pour Kuznetsov ou Ryan Johansen. Ce n’est pas dans l’ADN de Bergevin, mais offrir plus d’argent à Kuznetsov que Backstrom pourrait, peut-être, ébranler les Capitals. Pour un contrat de 7 millions de dollars, le Canadien devrait donner un premier choix, un deuxième et un troisième choix.