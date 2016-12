Déjà que les voyages des Fêtes sont généralement pénibles pour le Canadien, les joueurs de Michel Therrien n’avaient pas le droit d’échapper une victoire qui semblait pourtant acquise à Tampa.

Une baisse de régime et/ou un excès de confiance en troisième, une sortie de zone atroce de Brendan Gallagher qui a mené au but de Victor Hedman, une pénalité de Shea Weber qui a mené au but d’Ondrej Palat et l’avance qui semblait confortable et suffisante de 3-1 a été effacée.

Le Canadien a bousillé une attaque massive en toute fin de rencontre, Max Pacioretty n’a pu maîtriser une rondelle sautillante refilée par Alexander Radulov lors d’un deux contre un en prolongation et ce qu’on sentait venir de loin, de très loin, s’est produit.

Eh oui! Le Canadien a perdu!

« On est coupable », a lancé un Michel Therrien débiné après cette rencontre que son équipe devait gagner.

Avec une avance de 3-1, le Canadien a perdu l’urgence de jouer. De maintenir le rythme établi au cours des deux premières périodes. Car après 40 minutes, j’oserais même écrire après 50 minutes, le Canadien gagnait un match sans histoire contre le Lightning qui semblait résigné à son sort.

Le manque d’effort dénoncé par le coach dans un point de presse qui a duré à peine 45 secondes, le fait que ses joueurs se sont retrouvés sur les talons à défaut de demeurer sur la pointe des patins a redonné de l’énergie au Lightning qui n’en avait pas beaucoup. Car si le Canadien est miné par les blessures, le Lightning l’est tout autant.

Et il est arrivé ce qui est arrivé.

Le Canadien qui a disputé les 50 premières minutes de jeu méritait de gagner. Celui qui a disputé les dix dernières en temps réglementaire et un peu aussi en prolongation méritait de perdre.

Et juste comme ça, le Tricolore affiche cinq revers à ses sept derniers matchs. Il a soutiré un point aux Bruins lors de leur dernière escale à Montréal, mais le point récolté à Tampa est loin de représenter une consolation.

Pas de quoi paniquer. Je veux bien. Mais sans être dangereusement menacée, la première place dans la division Atlantique est moins confortable avec les Sénateurs d’Ottawa qui continuent à surprendre.

Mais quand même...

Carey Price, qui a réalisé de gros arrêts au cours de la partie de mercredi, dont un très gros, presque un miracle, peut difficilement être blâmé pour la défaite. Il n’a pas été faible sur les buts du Lightning. Mais il a été humain alors qu’il nous a habitués à être surhumain.

Je sais que les plans établis par le CH accordent le match de jeudi en Floride à Al Montoya qui croiserait l’un de ses anciens clubs. Mais à défaut de secouer l’amour propre de Montoya, je changerais de plan illico pour mousser les chances de victoire dans le sud de la Floride où le Tricolore jouera un match qui donnera l’impression d’être à domicile face aux Panthers.

« Inacceptable »

Mais bon! Que Price soit devant le filet ou non, les joueurs devant lui devront être meilleurs qu’ils ne l’ont été à Tampa.

Car pendant que les Johnson, Palat, Hedman et autres Kucherov ont donné le ton pour le Lighnting, les meilleurs du Canadien ont failli à la tâche.

Vrai que la rondelle sautillait lorsque Pacioretty a reçu la passe qui aurait pu lui permettre de marquer le but de la victoire en prolongation. Mais un joueur étoile, un marqueur de premier plan comme Pacioretty trouve normalement le moyen de se distinguer dans une occasion aussi cruciale. Même quand la rondelle sautille. Sidney Crosby et les autres leaders de la LNH ont marqué combien de buts cette année en frappant des rondelles au vol? Plusieurs...

Si Pacioretty avait trouvé le moyen de marquer sur ce jeu, il aurait racheté une soirée difficile. Et c’est ce qu’on attend d’un joueur comme Pacioretty.

Gallagher? La petite peste en arrache offensivement depuis trop longtemps. Mais si en plus il met son club dans le pétrin et se met à offrir des buts aux adversaires comme il l’a fait mercredi, ça deviendra vraiment navrant.

Shea Weber? Coupable d’un revirement coûteux sur le premier but, il s’est repris en marquant le deuxième du Canadien. Son premier but en 15 matchs. Mettons qu’il était temps. Weber a aussi ouvert la porte au but égalisateur avec sa pénalité. Il aurait pu se reprendre une deuxième fois en fin de rencontre en avantage numérique. Mais ce n’est pas venu. Weber a asséné la mise en échec du match, c’est un fait, mais ce coup d’éclat n’efface pas le nombre de mauvaises passes et de revirements dont il s’est rendu coupable dans le cadre d’un de ses pires matchs de la saison.

Une défaite difficile à avaler

Tomas Plekanec a disputé 19 mises en jeu et il en a remporté 12. Bravo! Il affiche aussi un différentiel neutre de zéro. Mais pour le reste, il n’a rien généré. Malgré près de 20 minutes de jeu, il n’a pas obtenu de tir et je ne me souviens pas d’un jeu au terme duquel son trio a obtenu une vraie bonne occasion de marquer.

Un Radulov reposé a offert une meilleure performance que dans le dernier droit menant au congé de Noël. Mais il a été le seul membre du top-6 à jouer à la hauteur des attentes.

En fait non. Paul Byron a été une fois encore la bougie d’allumage du Canadien à l’attaque. Avec deux passes, Ti-Paul affiche maintenant 21 points ce qui égale sa meilleure récolte en une saison.

On aime tous Byron, on aime tous aussi Michael McCarron et les membres du 4e trio qui ont marqué (Terry) et disputé un bon match encore mercredi, mais quand Byron – est-il vraiment un joueur de top-6? – et le 4e trio sont tes meilleurs, il est difficile de rivaliser avec les meilleurs de l’autre bord.

C’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi le Canadien a perdu un match qu’il gagnait assez facilement hier soir à Tampa. Un match qu’il aurait dû gagner. Un match qu’il devait gagner.

Et Michel Therrien a bien raison de dire que dans la défaite, ses joueurs doivent plaider coupables.