MONTRÉAL – Jeff Petry ne s’est pas défilé après la rencontre, il savait mieux que quiconque qu’il a eu l’air fou et que sa bourde a pavé la voie à la victoire des Capitals de Washington.

Avec plus de 400 matchs derrière la cravate dans la LNH, Petry possède trop d’expérience pour se faire piéger de la sorte. Malgré tout, Evgeny Kuznetsov s’est moqué de lui à 8:12 de la troisième période avant de tromper la vigilance de Carey Price.

Ce but a scié les jambes du Canadien qui venait de trouver une manière de se procurer un peu d’oxygène dans une partie plus éprouvante que dernièrement.

« Pour moi, c’était inacceptable de commettre cette erreur surtout à ce moment du match », a déterminé Petry en faisant face à ses responsabilités.

« Je me suis placé dans une mauvaise posture en manquant de vitesse et avec les pieds dirigés dans la mauvaise direction. Les joueurs de son talent sont capables de voir ça et d’en profiter », a-t-il relaté après l’avoir constaté devant des milliers de spectateurs.

Quelques instants plus tôt, le capitaine Max Pacioretty a préféré déplorer la performance collective. Le numéro 67 avait imaginé une performance plus inspirée de sa troupe pour son premier match à Montréal depuis le 22 décembre.

« Les partisans ne nous avaient pas vus depuis un certain temps et on aurait voulu offrir un meilleur spectacle. On n’était pas à notre meilleur, on devra s’assurer d’être prêt pour le prochain match », a commenté Pacioretty.

Sans surprise, le vieux cliché sportif selon lequel le premier match à domicile s’avère pénible à la suite d’un long voyage a été évoqué.

« Parfois, ça arrive, mais ce n’est pas une excuse. On aurait dû jouer un meilleur match », a rétorqué Tomas Plekanec qui a connu une sortie encourageante avec Paul Byron et Artturi Lehkonen.

Byron a admis que son équipe semblait manquer d’énergie.

« Oui, quand tu reviens d’un voyage, tu relaxes un peu sans trop le vouloir. On n’avait pas beaucoup d’énergie au départ et on n’a pas joué notre game », a fait remarquer le rapide patineur.

La fatigue a-t-elle joué un rôle?

De son côté, Petry ne voulait rien savoir de cette théorie. Il ne croit pas que son équipe a été victime d’un relâchement.

« On savait qu’on avait besoin de commencer en force et on ne l’a pas fait. On a alimenté leur jeu de transition avec nos revirements. Ça leur a permis de dicter le ton du match alors que c’est plutôt notre habitude », a analysé le droitier.

En ce qui concerne Plekanec, le centre avait de la difficulté à s’expliquer l’égarement collectif de sa bande.

« Je trouve qu’on ne patinait pas bien, on a créé trop de revirements surtout que c’est une équipe dangereuse qui possède beaucoup de talent. On leur a donné beaucoup trop d’occasions de qualité », a-t-il ciblé.

Plekanec ne parvenait pas à se consoler par le fait que son trio a récolté la seule étoile dans l’évaluation de Michel Therrien.

« Ils ont été notre meilleur trio, c’est un aspect positif de ce match », a confirmé l’entraîneur.

« J’adore jouer avec ces partenaires », a exprimé Plekanec sans vouloir parler de lui. Il préfère attendre quelques matchs consécutifs de ce type pour parler d'un retour en force de sa part.