Charles Hudon s’est imposé dans le cadre du match intraéquipe que le Canadien a disputé dimanche devant quelque 16 000 partisans qui avaient hâte de renouer avec leurs favoris.

Complice des deux buts marqués par Tomas Plekanec en temps règlementaire et d’un autre enfilé par Mark Streit en prolongation, Hudon a volé la vedette. Il s’est surtout assuré d’obtenir du temps d’utilisation de qualité lors des huit matchs préparatoires que le Canadien disputera au cours des 13 prochains jours. Un calendrier serré qui s’amorcera lundi, à Québec, alors que le Tricolore croisera les Bruins de Boston au Centre Vidéotron.

« C’est une bonne journée pour moi », a simplement indiqué l’attaquant québécois qui amorce son cinquième camp avec le Canadien.

« Je veux mettre toutes les chances de mon côté cette année. Je suis en grande forme, je suis plus confiant, je suis surtout plus à l’aise avec les gars sur la patinoire et dans le vestiaire », a ajouté Hudon.

« Le trio de Hudon a été le meilleur cet après-midi et il est clair que Charles est déterminé à rester ici cette année », a pour sa part mentionné Claude Julien qui, lors du dernier repêchage, avait clairement indiqué avoir l’intention de donner à Hudon toutes les chances possibles de réussir.

En plus de ses performances sur la patinoire, Hudon profitera d’un atout administratif cette année dans sa quête de se faire une place avec le grand club. Car si l’état-major devait décider de miser sur lui afin de lancer les activités du Rocket à Laval, il devrait d’abord soumettre le jeune joueur au ballottage. Une procédure périlleuse considérant le fait que plusieurs équipes en manque de punch offensif saisiraient rapidement l’occasion de le réclamer.

Prétendre que Hudon est assuré d’un poste à Montréal pour cette simple raison serait toutefois périlleux. Il doit aussi, et surtout, prouver être en mesure d’assumer un rôle régulier pour mousser ses chances. Mais s’il affiche, au fil des matchs préparatoires qu’il disputera, la qualité du jeu qu’il a offert en compagnie de Tomas Plekanec et Artturi Lehkonen dimanche, disons que ses chances d’amorcer la saison à Montréal seront très bonnes.

Qui jouera avec Drouin et Pacioretty?

Si Charles Hudon a profité du match intraéquipe pour répondre à plusieurs questions reliées à son statut avec le grand club, deux autres questions demeurent sans réponse.

Du moins pour l’instant.

Qui comblera les trous qui semblent béants à 18 jours du début de la saison régulière à la gauche de Shea Weber au sein du premier duo de défenseurs et qui jouera à la droite de Jonathan Drouin et Max Pacioretty au sein du premier trio?

Le Canadien semble prêt à donner au vétéran Ales Hemsky la chance d’évoluer avec le meilleur fabricant de jeu du Tricolore et avec Max Pacioretty le meilleur franc-tireur du club.

Grand bien lui fasse.

Mais s’il est clair que le vétéran âgé de 34 ans a le talent pour évoluer à cette position, il est permis de se demander s’il a encore la vitesse et les capacités défensives pour bien compléter les deux principaux pivots de l’attaque du Tricolore.

Il est aussi permis de se demander si Hemsky saura demeurer en santé.

Derrière Hemsky, Brandan Gallagher me semble le joueur le plus apte à aider le capitaine et le nouveau centre numéro un.

Vrai que Alex Galchenyuk est beaucoup plus dangereux offensivement que Gallagher. Mais Gallagher, qui a bien des choses à prouver après une saison difficile l’an dernier, pourra batailler autour du filet adverse et marquer plus que sa part de but en maraude.

Dans le cas de Galchenyuk, je le vois davantage en compagnie de Phillip Danault. Un centre travaillant et généreux en plus d’être très responsable défensivement, Danault saurait alimenter Galchenyuk et lui offrir les occasions de marquer dont il devra profiter cette année pour répondre aux promesses non tenues au fil des dernières saisons.

Artturi Lehkonen est aussi un candidat intéressant pour le poste de complément à Drouin et Pacioretty.

Intelligent, rapide, doté de bonnes mains, d’un bon sens du jeu et surtout très responsable défensivement, Lehkonen est d’ailleurs le candidat numéro un de plusieurs de mes collègues.

Mais comme l’a convenu l’entraîneur-chef Claude Julien dimanche après la rencontre intraéquipe, la complicité établie l’an dernier entre le jeune Finlandais et Tomas Plekanec est un gage de succès pour le développement de Lehkonen qui a tous les atouts pour réussir dans la LNH.

Les différents essais que l’état-major multipliera au cours des matchs préparatoires nous offriront autant de réponses.

Benn avec Weber?

Shea Weber est la pierre d’assise de la défensive qui devra aider Carey Price cette année.

Bien que le directeur général Marc Bergevin assurer que sa brigade défensive est meilleure à l’aube de la saison 17-18 que celle qui a terminé la dernière campagne, il est permis d’afficher un brin de scepticisme.

Peut-être même deux…

La raison? Le vide laissé par le départ d’Andrei Markov vers la KHL sera difficile à combler.

Personne n’est irremplaçable. C’est vrai.

Mais quand on regarde les candidats aux quatre coins du vestiaire, les candidats sont rares.

Embauché à titre de joueur autonome l’été dernier, Karl Alzner pourrait occuper ce poste. Mais à mes yeux, il sera bien plus utile et surtout bien mieux utilisé si on le retrouve en compagnie de Jeff Petry au sein du deuxième duo.

Alzner assurera un filet de sécurité en défensive derrière Petry tout en donnant un punch physique nécessaire au deuxième duo. Et sans vouloir vexer Alzner, il me semble évident qu’il n’est pas un arrière de premier duo.

Mais bon! Alexei Emelin et Nathan Beaulieu ne l’étaient pas non plus et ils ont disputé beaucoup – trop peut-être… – de parties avec Weber l’an dernier.

Ma crainte dans cette équation est qu’on demande à Jordie Benn de quitter la place fort confortable qu’il occupait à la droite du troisième duo l’an dernier pour aller évoluer avec Weber.

Claude Julien a d’ailleurs donné une indication sur cet éventuel scénario en convenant qu’il recherchait un gars capable de bouger la rondelle pour aider son meilleur défenseur.

« Je ne cherche pas un gars qui est rapide patineur ou capable de transporter la rondelle d’un bout à l’autre de la patinoire. Je cherche un gars qui sera rapide dans sa prise de décision et qui sera en mesure de sortir rapidement la rondelle de notre territoire, car notre premier duo sera toujours confronté aux meilleurs attaquants adverses », a indiqué Julien.

Le coach n’a jamais nommé Benn.

Il a aussi insisté pour dire qu’il ne fallait pas lire trop loin le fait qu’il faisait évoluer Benn plus souvent à gauche depuis le début du camp alors qu’il a surtout été utilisé à droite au cours de sa carrière.

Mais j’ai comme l’impression que les matchs préparatoires nous donneront les indications que l’état-major espère miser sur les duos Benn-Weber et Alzner-Petry pour amorcer la saison.

Si tel est le cas, vous pouvez miser un huard ou deux que Brett Lernout amorcera la saison à Montréal.

Pourquoi?

Parce que derrière Weber et Petry, Lernout et est le seul droitier comptant de l’expérience dans la Ligue nationale. Promis à une carrière dans la LNH, Noah Juulsen complète le groupe de droitiers, mais il semble acquis qu’il devra écouler au moins une saison dans la Ligue américaine, avant de joindre les rangs du grand club.

« Je suis bien conscient de cette situation », a indiqué Brett Lurnout que j’ai rencontré après le match simulé de dimanche.

« C’est peut-être un atout pour moi, mais je ne tiens rien pour acquis et je vais me défoncer pour faire ma place. J’ai travaillé fort cet été pour améliorer mon coup de patin et mon temps de réaction et je demeure très conscient que mon implication physique demeure une qualité première de mon jeu. J’étais bien content d’obtenir des chances en fin de saison l’an dernier et je crois avoir fait bonne impression. Mon objectif est de bâtir sur ce que j’ai accompli l’an dernier et d’en donner davantage durant les matchs préparatoires afin me servir du camp comme d’un tremplin pour faire ma place dans la LNH cette année », a ajouté le défenseur qui aura 22 ans le 24 septembre prochain.

Mark Streit, David Schlemko, Jakub Jerabek, Brandon Davidson, Éric Gélinas et Joe Morrow sont les derniers candidats pour obtenir les sixième, septième et huitième places de défenseurs si le Canadien décide de garder huit arrières à Montréal. Mais comme Claude Julien n’aime pas avoir recours à 7 arrières lors des matchs, peut-être que le Canadien n’en gardera que 7 pour garder 14 attaquants et ainsi mousser la compétition interne au sein des quatre trios.

On verra.

Les premiers jours du camp d’entraînement soulèvent donc bien des questions encore cette année. Espérons pour le Canadien et ses partisans que les huit matchs préparatoires permettront d’obtenir des réponses satisfaisantes.

Sinon, Marc Bergevin devra dépenser plus vite qu’il le veut peut-être les quelque 8,5 millions $ qu’il a à sa disposition sous le plafond salarial.