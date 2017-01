BROSSARD – Même s’il a fièrement porté les couleurs des Predators de Nashville pendant plus d’une décennie, Shea Weber avait de la difficulté à admettre que le premier match contre son ancienne organisation sera spécial.



Toujours aussi réservé dans ses commentaires, Weber a rencontré la presse lundi avant de s’envoler vers Nashville en compagnie des autres membres du Canadien. Mardi soir, le pilier de la brigade défensive renouera donc avec ses anciens coéquipiers des Preds. Selon ses dires, il était encore trop tôt pour décrire les émotions qui l’habiteront.

« Je ne sais pas vraiment, pour être honnête. Je pourrai plus le dire un coup qu’on sera là-bas », a répondu Weber qui a cependant a reconnu, dans une entrevue à The Tennessean, qu’il ressentira probablement beaucoup d’émotions puisqu’il est quand même humain.



Au fil de la discussion, Weber a admis que ça risque d’être étrange de se présenter à son ancien « domicile » où il s’est forgé une enviable réputation à travers la LNH.



« Retourner à l’aréna, je présume », a-t-il répondu quand on lui a demandé d’identifier ce qui sera bizarre à ses yeux dans cette expérience. « Ce sera plus facile de le dire après le match, je pourrai plus parler de mes émotions. »



Durant son association avec les Predators, Weber a déjà pénétré dans le vestiaire des visiteurs si bien qu’il ne sera pas déstabilisé en y entrant.



Chose certaine, Weber entend demeurer fidèle à lui-même en ne ménageant personne sur la patinoire.

« J’ai plusieurs bons amis dans cette équipe et notre amitié se poursuit, mais il n’y aura pas d’amis pendant le match, on veut gagner », a décrit l’auteur de 9 buts et 12 aides en 37 parties avec le Tricolore.

« Je suis excité de rester ici »

Bien sûr, ce match constituera aussi le rendez-vous raté avec P.K. Subban qui se contentera d’un rôle de spectateur en raison d’une blessure difficile à chasser. Weber prétend que ce facteur ne change rien à ses yeux.



« C’est un match contre les Predators, l’identité des joueurs n’importe pas », a indiqué le numéro 6.

Ce sujet plus populaire dans les médias n’intéressait pas trop l’imposant défenseur. En fait, Weber souhaitait surtout parler de la besogne qui attend son club à Nashville et à Dallas.



« C’est un voyage important, on a fait de bonnes choses dans le dernier voyage (à Pittsburgh) et on doit continuer dans ce sens. On doit s’assurer d’être à notre mieux », a plaidé Weber.

Ce périple au Tennessee et au Texas lancera l’année 2017 du Canadien. Par la suite, le clan de Carey Price ira affronter les Maple Leafs à Toronto, le 7 janvier. L’occasion sera donc belle pour la formation montréalaise de rehausser son rendement à l’étranger. Jusqu’à présent, le Canadien affiche un dossier de 7-6-4 en lieux hostiles alors qu’il excelle à Montréal (15-3-2). On peut présumer qu’il s’agira de l’une des résolutions de Michel Therrien.



Lundi prochain, le CH retrouvera finalement ses partisans alors que les Capitals se présenteront au Centre Bell.

Bergevin a été ravi par l'apport de Weber en 2016

Utilisé plus de 26 minutes par partie, Weber rend de fiers services au Canadien cette saison. Le directeur général Marc Bergevin a accordé une journée de répit à son entraîneur en rencontrant les médias, lundi. Il a répété qu’il n’était pas surpris par la contribution de Weber.

« On va se calmer le pompon avec le championnat »

« Pas vraiment, tout ce qui a été dit sur Shea, c’est tout ce qui arrive présentement. Il joue plus de 25 minutes contre les meilleurs joueurs des équipes adverses. Tôt dans la saison, je pense que les équipes de l’Est ont été un peu surprises », a mentionné Bergevin en faisant référence à ses nombreux buts.

« Je ne dirais pas que c’était par son lancer que tout le monde connaît, mais on a vu Brad Marchand l’autre jour qui avait perdu son bâton en infériorité numérique, mais il l’a presque suivi jusque de l’autre côté de la ligne bleue. Les équipes essaient plus de l’enlever de l’équation maintenant. »

Invité à expliquer les raisons de ses succès défensifs, Bergevin a cité la portée très utile de Weber et son aisance à limiter le temps et l’espace à ses opposants.

« C’est un meneur qui ne parle pas beaucoup comme Carey (Price), mais quand ils entrent dans une pièce ou quand ils te regardent, le message est assez clair. Ils arrivent le matin et ils ont une approche business, c’est ce qu’on voit de lui comme meneur », a vanté Bergevin qui a encore été aperçu avec Therrien dans le Bye Bye et la revue de l’année d’Infoman au grand plaisir des amateurs.

Pas de changement à prévoir à Nashville

Si l’on se fie à l’entraînement du Canadien, lundi matin, Therrien ne modifiera pas sa formation pour le duel contre les Predators. Ryan Johnston serait encore le sixième défenseur même s’il a été très peu utilisé contre les Penguins.

Quant à Bobby Farnham, qui a été rappelé dimanche, il devrait agir comme réserviste en attaque.

À la suite de l’entraînement du Canadien, Alex Galchenyuk et David Desharnais ont sauté sur la patinoire pour poursuivre leur remise en forme, mais ils n’ont pas accompagné leurs partenaires pour les arrêts à Nashville et Dallas. Andrei Markov est venu les observer, mais il n’a pas patiné.

En ce qui concerne Andrew Shaw, il demeure affecté par des symptômes d’une commotion cérébrale. Bergevin n’était pas en mesure de prédire la suite à son sujet.

« Les commotions cérébrales, on sait que c’est compliqué, ça peut survenir très rapidement et ça peut revenir du jour au lendemain. Il ne fera pas le voyage », a expliqué le directeur général.

Shaw s’est blessé face aux Bruins de Boston, mais il était revenu dans la partie. Le Canadien ne regrette pas cette décision.



« Non, parce qu’il a passé le protocole. On a fait tout ce qu’il fallait pour qu’il puisse revenir au jeu. Il y a plusieurs années, à Chicago, je me souviens qu’un joueur s’était blessé, il avait joué trois matchs et les symptômes étaient revenus par la suite. C’est difficile à expliquer. En attendant, on suit ce que la LNH nous demande », a exposé Bergevin.

Formation à l’entraînement

Pacioretty-Danault-Gallagher

Byron-Mitchell-Radulov

Lehkonen-Plekanec-Flynn

Carr-McCarron-Terry

Farnham

Emelin-Weber

Beaulieu-Petry

Barberio-Johnston

Redmond