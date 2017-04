La série entre les Rangers de New York et le Canadien de Montréal sera difficile pour les deux clans. Je pense que c'est une évidence. Ce sera long comme série, qui sera assez défensive.

Misant sur une profondeur et étant imposants physiquement, les Rangers constituent une véritable menace pour le Tricolore, qui a toutefois un avantage devant le filet. On sait que Henrik Lundqvist a du mal à garder les buts au Centre Bell. À l'inverse, Carey Price a du succès face aux Rangers.

De part et d'autre, il n'y a pas un avantage marqué. Les deux clubs se ressemblent au niveau de la vitesse et de la profondeur, mais les Rangers sont peut-être un peu plus gros sur les trois premiers trios.

En défense, le Canadien mise sur Shea Weber, une arme que n'ont pas les Rangers. Ils misent bien sur Ryan McDonagh, mais je pense que Montréal est avantagé de ce côté.

Il y a trois semaines, j'aurais donné un avantage aux Rangers en attaque, mais depuis le réveil des deuxièmes et troisièmes trios du Canadien, les choses ont changé. Le fait que les joueurs du Tricolore jouent mieux à l'attaque vient d'égaler, à mes yeux, les forces des deux clubs. Si Alex Galchenyuk pouvait sortir de sa léthargie, je donnerais un avantage aux Montréalais.

« Price peut jouer s'il veut »

La série pourrait se jouer au niveau des unités spéciales. Le Canadien va très bien en infériorité numérique et on sent que cette équipe est très disciplinée depuis l'arrivée de Claude Julien. Le Canadien devra profiter de ses avantages numériques pour marquer des buts parce qu'à forces égales, ce sera très serré. C'est l'opportunisme des unités spéciales qui pourrait faire pencher la série.

Les amateurs vont vivre les premières séries du Canadien avec Shea Weber. Jusqu'ici, il a accompli sa mission d'améliorer le leadership de l'équipe. Il s'agit de voir comment Max Pacioretty a exercé son rôle de capitaine pour s'en convaincre. Le retour au jeu de Price y est aussi pour quelque chose. Weber a réussi à enlever un peu de pression à ses coéquipiers.

Weber est le type de défenseur qui prend les choses en main en séries et qui fait la différence. Il va voir beaucoup d'action contre les meilleurs joueurs des Rangers et Claude Julien va l'utiliser à toutes les sauces. On va voir toute son importance très bientôt.

Marc Bergevin a ajouté du poids à son équipe au cours des derniers mois. Le quatrième trio, peu importe sa composition, jouera un rôle important. Quand il était à Boston, Julien aimait faire confiance à la profondeur de son quatrième trio. Des gars comm Shawn Thornton, Daniel Paille et Greg Campbell arrivaient à faire une différence même s'ils jouaient peu. Ça peut être la même histoire avec le Canadien.

Qui a remporté le Trophée Cy-Young dans la LNH?

Les entraîneurs Claude Julien et Alain Vigneault vont s'affronter comme ils l'avaient fait lors du face à face en finale de la coupe Stanley il y a quelques années entre Boston et Vancouver. J'imagine que c'est un aspect qui va retenir l'attention avant la série, mais plus elle va avancer et moins on va en parler. Je suis convaincu que les deux clubs seront bien préparés parce que ce sont des entraîneurs de premier niveau. Le club qui parviendra à mieux exécuter les directives aura l'avantage.

Tous les ans, des joueurs qu'on attend moins sortent du lot pour faire la différence. Chez le Canadien, je pense que ce joueur pourrait être Alex Galchenyuk. Normalement, on s'attend à voir Alexander Radulov ou Pacioretty sortir du lot, mais le 27 doit parvenir à faire la différence. C'est une grosse année pour lui qui doit négocier un nouveau contrat à la fin de la saison. Pour son bien, Galchenyuk aurait avantage à sortir de sa léthargie et trouver une façon d'avoir un impact. Il doit surtout éviter d'être un boulet défensif.

Burrows crée l'égalité d'une puissante frappe!

Chez les Rangers, un joueur comme Chris Kreider pourrait avoir un impact marqué. On sait le poids qu'il peut avoir dans une série, le Canadien l'a déjà vécu. On sait qu'il peut déranger et même sans être dominant, il peut avoir son importance. J'ai comme l'impression qu'il sera un bon client pour des gars comme Weber ou Jordie Benn, qui vont tenter de le garder loin de Carey Price.

*propos recueillis par Robert Latendresse

Phil de presse: Surprises et déceptions chez le Canadien