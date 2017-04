Parce que le Canadien est non seulement assuré d’une place en séries et du premier rang de sa division, mais qu’il sait en plus que les Rangers de New York seront ses adversaires en première ronde, le match de mercredi à Buffalo ne voulait rien dire.

Comme celui de lundi en Floride.

Comme ceux de vendredi au Centre Bell contre Tampa Bay et de samedi à Detroit.

Dans le cadre de matchs aussi insignifiants, la victoire et la défaite ne comptent pas. Elles ne comptent plus. Ce qui compte, c’est d’éviter les blessures et les mauvais plis qui pourraient avoir des répercussions fâcheuses la semaine prochaine alors que les matchs seront tous significatifs... au cube!

À ce titre, le Canadien s’est assez bien tiré d’affaire malgré le revers de 2-1 aux mains des Sabres qui ont offert à leurs partisans une 33e victoire seulement cette saison, une 20e à domicile.

Le Canadien a perdu, mais ses attaquants ont obtenu de bonnes occasions de marquer. Comme l’a convenu Claude Julien après la rencontre, son équipe a fait plus dans la dentelle que dans l’efficacité. Il faudra corriger ça vendredi et samedi, mais il n’y a pas de quoi prendre mors aux dents.

Bon, je n’ai pas aimé que le « géant » de 5'9" Tyler Ennis profite de la nonchalance d’Artturi Lehkonen et Nikita Nesterov à une longueur de bâton devant Carey Price pour donner les devants 2-0 aux Sabres et marquer l’éventuel but gagnant.

Je n’ai pas trop aimé non plus le fait que le Canadien s’est fait brasser bien plus qu’il a brassé ses adversaires. Mais bon! Ça n’a pas eu d’impacts trop négatifs. Alexei Emelin n’a pu compléter la rencontre, mais on ne sait pas à quel point son bas du corps a été amoché sur le jeu qui l’a chassé de la rencontre.

Auditions ratées

Totalement insignifiant pour les neuf premiers attaquants et quatre des six défenseurs envoyés dans la mêlée, le match de mercredi était toutefois important pour des gars de soutien.

Torrey Mitchell et Brian Flynn jouaient gros contre les Sabres. De joueurs importants en début de saison, les vétérans ont perdu du galon en cours de saison, particulièrement depuis la date limite des transactions alors que Marc Bergevin a ajouté du poids à son quatrième trio.

Mitchell et Flynn avaient l’occasion de démontrer qu’ils peuvent aider la cause du Canadien en séries. Ils ont raté leur coup. Manquant de synchronisme, manquant de hargne aussi, les deux vétérans ont eu plus d’impacts négatifs que positifs au cours de la partie. Rien pour convaincre Claude Julien de leur faire une place face aux Rangers.

« On a essayé d'être trop "cute" »

Je demeure convaincu que Mitchell peut aider. Qu’il pourrait patrouiller avec efficacité le flanc gauche d’un trio piloté par Steve Ott et complété par Dwight King – oui, oui! Dwight King! – mais il devra être bien meilleur qu’il ne l’a été à Buffalo s’il veut éviter la galerie de presse.

Car avec Michael McCarron qui a connu de bons matchs au sein du quatrième trio et Andreas Martinsen qui a de la vitesse et du poids, la compétition sera féroce. Brian Flynn le réalisera sans doute, car je me demande s’il disputera un autre match « significatif » avec le Canadien.

À la ligne bleue, Brandon Davidson et Nikita Nesterov n’ont pas été meilleurs que Flynn et Mitchell. Tellement, qu’on ne peut que souhaiter que Shea Weber et Jordie Benn soient plus en congé que blessés. Souhaiter aussi que le mal qui a sorti Alexei Emelin de la partie soit facile à chasser. Ça vous donne une idée...

Le Canadien disputera son dernier match – de la saison régulière – à domicile vendredi.

Dans le cadre d’une séquence de deux matchs en deux soirs, on peut s’attendre à ce que Carey Price – on a eu chaud mercredi alors que le gardien qui a droit de vie ou de mort sur les chances du Canadien en séries a été blessé à la main droite à la suite d’un coup de bâton sous le bouclier – cède sa place une fois.

Du moins j’espère. Car je ne vois pas pourquoi on prendrait une chance en lui donnant les deux parties.

Je donnerais aussi des congés à d’autres joueurs. Pour le repos, c’est sûr, même si Claude Julien aura quatre jours pour préparer son club avant de croiser les Rangers, mais aussi pour éviter les blessures.

Parlant de blessures, à moins que le Canadien ait décidé de nous faire des cachettes – et c’est toujours possible – voici la formation avec laquelle j’amorcerais les séries.

Pacioretty – Danault – Radulov

Galchenyuk – Shaw – Gallagher

Lehkonen – Plekanec – Byron

Mitchell – Ott – King

Markov – Weber

Beaulieu – Petry

Emelin – Benn

Devant le filet? J’espère que vous n’avez pas de doute sur l’identité du gardien!

Vendredi contre Tampa et samedi à Detroit, il faudra s’assurer de ne pas mettre en péril cette formation; peu importe le résultat final, ce serait bien de huiler un peu l’attaque à cinq qui s’est enrayée au cours des sept derniers matchs; il faudra surtout garder le rythme des dernières semaines en évitant les pièges associés à un dernier droit du calendrier un brin ou deux facile alors que le Canadien dispute ses sept derniers matchs contre des équipes exclues des séries.

Rien que ça!

Sans enjeu, ça ne tourne pas en faveur du CH