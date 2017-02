Michel Lamarche

BROSSARD, Qc - Le week-end du Super Bowl au Centre Bell prend toujours une saveur spéciale, mais encore plus cette année avec la visite de deux des plus grandes étoiles de la Ligue nationale de hockey. Les deux prochains matchs, la désolante performance de jeudi soir et les impondérables du calendrier ont d'ailleurs incité Michel Therrien à diriger une séance d'entraînement intense, bien que brève.

Vendredi au Complexe sportif Bell, les joueurs du Canadien ont patiné à fond de train pendant environ 30 minutes, à 24 heures de la visite d'Alex Ovechkin et de ses coéquipiers des Capitals de Washington, les meneurs au classement général.

Ça ne devrait pas être tellement plus facile dimanche après-midi alors que s'arrêteront Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton. Alors qu'il vient à peine de célébrer son 20e anniversaire de naissance, McDavid occupait le premier rang dans la LNH aux chapitres des points et des mentions d'aide avant d'affronter les Hurricanes de la Caroline vendredi soir.

« C'est toujours un grand défi quand tu rencontres des joueurs de ce calibre. On sait tous ce que 'Ovie' est capable de faire. Il est un marqueur, un phénomène. Tu regardes les Capitals, c'est une grosse machine de hockey. Tu as beau examiner tous les angles, il n'y a pas de faiblesse, que ce soit au niveau des gardiens de but, des défenseurs, des attaquants. C'est sûr que demain, c'est un défi de taille. Pour le match de dimanche, tu as McDavid, la future super-vedette de la ligue. Ce sera un week-end exigeant pour nous. Les matchs du week-end du Super Bowl, c'est toujours spécial, il y a toujours beaucoup d'ambiance, c'est une foule différente. »

Therrien en a peu dit au sujet de sa formation en vue de ces deux rencontres, se contentant de confirmer que Carey Price sera devant le filet samedi.

Mais il sait toute l'ampleur de la tâche qui se dressera devant ses joueurs, et c'est un peu ce qui a mené à l'énergique séance d'entraînement de vendredi.

« L'entraînement d'aujourd'hui est le seul que l'on avait avant la semaine prochaine. Je comprends que l'on a joué hier, mais on avait besoin d'un 20 ou 25 minutes assez intense pour faire face à la meilleure équipe dans la ligue demain (samedi). Ça fait partie du calendrier, ça fait partie des inconvénients de la saison régulière. On se devait d'être très intense sur cette courte période afin d'être prêt pour les Capitals », a expliqué Therrien.

La désolante performance du Canadien contre les Flyers de Philadelphie a aussi permis à Therrien de mettre l'accent sur la structure d'équipe. Mais au-delà de cet aspect du jeu, la combativité est essentielle pour connaître du succès, a rappelé l'entraîneur-chef du Tricolore.

« Ça prend une structure pour avoir du succès. Avant l'entraînement, on a revu certains aspects où notre structure faisait défaut. J'ai toujours dit que les 'X' et les 'O' représentent 50 pour cent du hockey. L'autre 50 pour cent c'est ton éthique de travail, ton attitude, ta façon d'approcher le match. Il faut être capable de mettre les deux ensemble. C'est beau d'avoir une belle structure, mais si ton niveau de compétition n'est pas là, tu n'auras pas de succès. Et si ton niveau de compétition est là mais que tu n'as pas de structure, tu n'auras pas de succès. Donc, le défi pour une équipe de hockey, et pour un joueur de hockey, c'est de s'assurer qu'il a la bonne attitude », a finalement résumé Therrien.

Cette combativité a fait défaut jeudi et lors de récentes sorties du Canadien à l'extérieur du Centre Bell. Lors de ses cinq dernières rencontres sur la route, la troupe montréalaise n'a inscrit qu'une seule victoire et a été limitée à six buts, dont cinq en avantage numérique, et à moins de 21 tirs par match. Quatre de ces revers sont venus aux mains d'équipes comptant beaucoup moins de points au classement.

« La bonne nouvelle, c'est que nous jouons nos deux prochaines parties à domicile », a lancé Therrien, par deux fois, lorsque questionné sur les récents déboires de ses joueurs à l'étranger.