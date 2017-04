Charlie Henry a été pendant longtemps l’un des hommes de hockey les plus influents de la Ligue junior majeur du Québec. Un bâtisseur qui a trouvé une niche au panthéon de cette ligue après avoir fait des Olympiques de Gatineau une organisation coriace qui ne se laissait pas facilement passer sur le corps. Ses équipes ont soulevé la Coupe du Président à sept occasions.

Le flair de Henry était indéniable quand il se mettait à la recherche d’un coach talentueux. Ses plus belles trouvailles ont été Pat Burns, Alain Vigneault et Claude Julien qui sont tous devenus de remarquables entraîneurs dans la Ligue nationale. L’actuel pilote du Crunch de Syracuse, Benoît Groulx, sera probablement le prochain à emprunter cette voie.

Inutile de préciser que l’ex-directeur général à la retraite suivra avec beaucoup d’attention l’intéressante série entre le Canadien et les Rangers. Ses deux poulains, Vigneault et Julien, qui n’en sont pas à leur premier affrontement majeur, n’ont pas emprunté le même tracé pour arriver à ce niveau, mais ils sont devenus très exactement les entraîneurs que Henry avait vus en eux. Leur constance a été la même : ténacité et acharnement.

Vigneault a effectué trois stages différents totalisant 10 saisons dans le hockey junior. Remercié à titre d’adjoint chez les Sénateurs d’Ottawa, il a choisi de diriger les Harfangs de Beauport durant deux ans. Congédié par le Canadien, il est retourné encore une fois au bas de l’échelle avec le Rocket de l’Île-du-Prince-Édouard durant deux saisons pour mieux rebondir et caresser finalement son objectif de travailler dans la Ligue nationale.

Julien, lui, s’est accroché comme défenseur dans les circuits mineurs durant une bonne dizaine d’années. Il a joué un peu partout en Amérique. Après une saison à Gatineau et trois autres campagnes derrière le banc des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue américaine, il a atteint son objectif ultime quand le Canadien lui a accordé sa première chance. Par la suite, il n’a plus jamais regardé en arrière, même si les Devils du New Jersey l’ont remercié après une saison de 102 points et une première place dans la division Atlantique.

Avant d’embaucher Vigneault, Henry le connaissait de longue date après l’avoir dirigé durant trois ans dans les circuits pee-wee et bantam. Il s’est souvenu d’un petit gars qui voulait toujours bien faire. Un enragé qui ne lâchait pas le morceau facilement.

« Je l’avais également observé à ses débuts avec les Draveurs de Trois-Rivières, raconte-t-il. Sur le banc, il y avait toujours de l’action. Quand il te mettait la main sur l’épaule, tu étais bien mieux de répondre. Je le considérais comme un autre Pat Burns. Pat était un gros toutou à l’extérieur de la patinoire, mais dans son rôle, il obtenait des résultats par la peur. Alain avait la main ferme, lui aussi. »

« Vigneault a plus à perdre »

Dans le choix de Vigneault, un détail additionnel a retenu son attention. Il était costaud et intimidant. Selon lui, pour imposer une forte présence derrière un banc, ça ne nuit pas d’être plus grand et plus gros que les autres.

Vigneault a dirigé les Olympiques durant cinq ans. C’était très clair aux yeux de son directeur général de l’époque qu’il avait un avenir chez les professionnels. Henry précise qu’un très fort pourcentage du succès d’un entraîneur est sa capacité de réagir prestement derrière le banc alors que d’autres favorisent les ajustements entre les périodes. Or, Vigneault, Julien et Groulx sont reconnus pour prendre des décisions instantanées.

« Quand Alain se penchait pour te parler dans l’oreille, tu avais avantage à saisir le message », dit-il.

On comprend mieux le cas Galchenyuk

Avec l’entraîneur du Canadien, la tactique est différente. Henry affirme le plus sérieusement du monde que Julien incitera souvent un joueur à lui en donner davantage avec de l’amour et une bonne communication. Il peut être un homme extrêmement convaincant.

« Claude m’a raconté qu’à l’occasion de la série finale de la coupe Stanley, remportée en 2011 contre Vancouver, il a convaincu Brad Marchand qu’il était le meilleur joueur du monde, rappelle-t-il. Marchand l’a cru et il a connu toute une série. Claude ne crie pas. Il te parle et te parle encore. Il tente continuellement de convaincre un joueur qu’il peut être meilleur. »

Ce comportement permet de mieux comprendre pourquoi Julien tente par tous les moyens de relancer Alex Galchenyuk. Il démontre une patience de tous les instants avec lui, en imaginant sans doute qu’il finira par capter le message.

« Dans ces moments-là, Claude adopte un ton paternaliste, ajoute Henry. S’il tente quelque chose et que ça ne fonctionne pas, il revient à la charge en disant : “on va essayer encore”. Aujourd’hui, il faut pouvoir maîtriser plusieurs petits détails derrière un banc. Claude, je l’ai choisi parce qu’il n’abandonnait jamais sur la patinoire. Quand Lou Lamoriello l’a remplacé, il s’est retroussé les manches en se disant qu’il allait recommencer ailleurs. Il ne cherche pas d’excuses; il est capable de prendre le blâme. »

Henry affirme que Julien et Vigneault constituent des exemples à suivre pour les bons jeunes entraîneurs de la Ligue junior majeur du Québec qui désirent aller loin. Comme c’est le cas avec les pilotes du Canadien et des Rangers, ils ne doivent jamais baisser les bras. Ils ne peuvent pas se permettre des moments de relâche parce qu’il est plus difficile pour un représentant du Québec de faire sa place chez les pros. Si le Canadien n’avait pas ouvert sa porte à Burns, à Vigneault et à Julien, comment auraient-ils pu se faire remarquer? Quel genre de carrière auraient-ils connue?

Signe évident du talent que Henry avait détecté chez les deux entraîneurs dont il a lancé les carrières, Vigneault et Julien se sont hissés parmi les plus hauts salariés de ce métier. Après y avoir mis toute la gomme pour réussir, ils sont déjà plusieurs fois millionnaires.

« Qu’ils soient aussi bien rémunérés est un atout pour eux parce qu’ils peuvent plus facilement faire passer leurs messages, dit-il. De tous les circuits juniors et universitaires en Amérique, il n’y a aucune autre ligue que celle du Québec qui peut se targuer d’être représentée par deux aussi grands ambassadeurs. Leur feuille de route est impressionnante. Ils totalisent 29 saisons d’expérience dans la Ligue nationale. Ils ont passé plus de 2 000 parties (2 155) derrière le banc et remporté plus de 1 100 victoires (1 168). »

Ce qui est surtout étonnant dans le cas des deux entraîneurs francophones qui joueront très gros dans la série qui s’amorce ce soir, c’est que Vigneault et Julien démontrent toujours, à 55 et 56 ans respectivement, les qualités qui avaient incité Henry à les embaucher. Ils étaient tenaces et persévérants. Ils ont appris très tôt à obtenir, chacun à leur façon, le meilleur de leurs joueurs.

« L’entraîneur qui ne jouit pas d’une bonne force morale ou qui laisse aller les choses n’a pas un grand avenir, précise-t-il. Les entraîneurs du Québec, qui ont de grandes aspirations, ont beaucoup à apprendre de Julien et Vigneault. »

Je n’ai pas osé demander à Henry qui il favorise dans cette série parce qu’il n’aurait pas répondu à cette question. Il est trop fier de ces deux élèves pour tenter de les départager.