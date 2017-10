MONTRÉAL – L’important n’est pas de partir à point, mais de commencer à courir au bon moment. Voilà une variante de la célèbre fable de La Fontaine que les joueurs de Claude Julien adopteront sans doute après avoir conclu leur calendrier préparatoire avec leur meilleure performance du camp d’entraînement.

Battu à ses six premiers matchs hors-concours, le Canadien a complété une fin de semaine parfaite samedi en démolissant les Sénateurs d’Ottawa. Au lendemain d’une victoire de 3-1 contre les Panthers de la Floride, le Tricolore a classé le mois de septembre aux archives avec une victoire de 9-2 sur ses rivaux ontariens.

Faites le calcul : le Tricolore a inscrit 12 buts à ses deux derniers matchs préparatoires après en avoir marqué seulement neuf à ses six premiers. Il a aussi su resserrer les rangs en défensive, n’allouant notamment que 17 tirs au but aux Sénateurs dans cette ultime démonstration sans signification.

« On a vu ce qu’on espérait voir, a commenté Julien. Les deux derniers matchs ont été beaucoup mieux avec un noyau de joueur plus petit que ce qu’on avait au début de la semaine. Ce soir, je ne peux pas dire qu’il y a un joueur qui a connu un match difficile. Les joueurs ont tous bien joué et ça a paru dans le pointage final. »

« Dans un camp d’entraînement, le but est d’essayer d’atteindre une victoire de croisière au bon moment et je crois que c’est ce que nous avons fait, était d’avis Max Pacioretty. On a vraiment bien patiné ce soir, particulièrement en deuxième période, et on a fini par les épuiser. Le match s’est éventuellement retrouvé hors de leur portée, mais je crois que c’est dû à la qualité de notre jeu. Je ne crois pas qu’ils aient été si mauvais. »

Cette revanche savourée aux dépens des Sens, qui avaient écrasé le CH par la marque de 5-1 une semaine plus tôt, a notamment été rendue possible par le réveil d’Alex Galchenyuk. L’énigmatique numéro 27 a clôturé une quinzaine laborieuse en inscrivant un but, son premier du camp, en plus d’en préparer le troisième en autant de matchs d’Andrew Shaw. Les deux complices ont frappé dans un intervalle de 26 secondes en fin de première période.

Brendan Gallagher (2-1) et Max Pacioretty (1-2) ont chacun terminé la rencontre avec trois points. Les deux buts qu’ils ont marqués en l’espace de 18 secondes en début de troisième, chaque fois avec la complicité de Jonathan Drouin, ont donné une avance de cinq buts aux locaux et chassé Craig Anderson de la partie après qu’il eut cédé six fois sur 30 lancers.

Drouin n’a pas été en reste, finissant sa soirée de travail avec trois mentions d’aide. Il avait aussi préparé le but en avantage numérique de Shea Weber au deuxième vingt.

À l’aube de sa première saison à Montréal, la grosse acquisition estivale du Canadien ressemble au joueur de centre numéro un qui était recherché depuis si longtemps par l’organisation.

« Si tu regardes les buts qu’ils ont marqués, mais aussi son travail dans notre territoire, il a fait son travail, confirme Julien. C’est un centre qui va supporter la rondelle partout dans son territoire. Ce n’est pas un centre qui se lance à l’attaque sans être sorti de sa zone en donnant du support. Il respecte beaucoup les aspects du jeu d’un centre. J’ai trouvé qu’il s’est amélioré à mesure qu’on avançait dans le camp, non seulement dans les matchs, mais aussi dans les pratiques. »

Peut-être motivé par le renvoi de Michael McCarron dans la Ligue américaine en début de journée, Jacob De La Rose a ajouté l’insulte à l’injure en trouvant le fond du filet deux fois, dont une en désavantage numérique, en milieu de troisième.

Les manchettes des experts

Victor Mete a plus tard déposé la cerise sur le sundae en marquant son premier du camp. Il a terminé le match avec deux points et un différentiel de plus-4, le meilleur de son camp. Le défenseur de 19 ans, qui a joué un peu plus de 18 minutes aux côtés de Weber, sera au cœur des quelques décisions corsées qui attendent Julien et le directeur général Marc Bergevin au cours des prochains jours. Vu l’état général de la brigade défensive tricolore, ses bonnes performances répétées à son deuxième camp professionnel pourraient bien lui valoir de débuter l’année dans la Ligue nationale.

« Il a tout fait [ce qu’il pouvait pour impressionner l’état-major], c’est sûr et certain, a apprécié Julien. On a vraiment aimé son camp, sa façon de se comporter avec beaucoup de confiance. C’est un gars qui ne manque pas de confiance et qui n’a pas peur de prendre le genre de décisions qui l’ont amené jusqu’ici. »

S’il a connu une soirée somme toute assez tranquille, Carey Price a néanmoins dû livrer une performance parsemée de petits bijoux pour protéger le confortable coussin fourni par ses coéquipiers. Battu par Kyle Turris dès la 22e seconde du match, Price a répondu au franc-tireur avec une spectaculaire parade à ses dépens vers la fin de l’engagement.

L’homme de 84 M$ du Bleu-blanc-rouge a aussi réalisé de petits vols aux dépens de Thomas Chabot et Mike Hoffman en deuxième. Mark Stone a finalement trouvé le moyen de le battre au dernier tiers.

Le Canadien a maintenant quatre jours devant lui pour peaufiner sa préparation pour le début de la vraie saison, qui s’amorcera jeudi prochain à Buffalo avec le premier d’une série de trois en quatre soirs sur les patinoires adverses.

La formation montréalaise inaugurera sa saison locale le 10 octobre contre les Blackhawks de Chicago.

