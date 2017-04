MONTRÉAL – Le Canadien donnait l’impression de contrôler la rencontre à mi-chemin de la soirée, mais les Rangers de New York ont renversé la vapeur, tard au second engagement, et ils sont parvenus à remporter l’importante cinquième partie en prolongation.

Les Rangers ont eu le dessus sur la formation montréalaise au compte de 3 à 2 grâce à un but décisif de Mika Zibanejad à 14 :22 de la période supplémentaire. Une tentative de tir de Chris Kreider a bifurqué sur le bâton d’Alexei Emelin pour aboutir sur la palette de Zibanejad qui a pu surprendre Carey Price.

Avant ce dénouement, le Tricolore avait eu besoin de s'accrocher puisque les Rangers ont bourdonné dans le territoire montréalais pendant la plupart de la prolongation. Kreider avait même fendu l’air à quelques pieds de Price auparavant.

Il s’agit du scénario inverse de la prolongation du deuxième match alors que Montréal avait imposé la cadence et Alexander Radulov avait enfilé le but déterminant.

Les visiteurs ont donc remporté deux de leurs trois matchs au Centre Bell. Mais surtout, la troupe d’Alain Vigneault s’est emparée d’une priorité de 3-2 dans cette série de première ronde et elle pourrait éliminer le Tricolore, samedi soir.

« J’ai trouvé qu’on a joué une bonne première moitié de match. Par la suite, j’ai senti qu’ils ont semblé prendre le dessus. On n’a pas été capable de garder notre élan et c’est ce qui nous a fait le plus mal », a déploré Claude Julien qui a tenté quelques expériences avec ses trios.

« Je trouve qu’on a joué un match pas mal solide. Il faut quand même leur donner du crédit, ils ont profité de leurs chances de marquer; ils ont bien joué », a soutenu Price sans vouloir blâmer ses partenaires.

« On était un peu moins alertes dans notre jeu (après la deuxième période) et ils ont trouvé le moyen d’en profiter », a préféré admettre Brendan Gallagher.

Max Pacioretty, qui est incapable « d’acheter un but », aurait pu procurer le gain aux siens en troisième période, mais il a été frustré par Henrik Lundqvist en échappée. De plus, Montréal a bousillé une occasion rêvée quand J.T. Miller a été chassé pour un coup de bâton stupide à 14:13 de cette période. La foule croyait bien que le Canadien allait enfoncer le dernier clou dans le cercueil des Rangers.

« On a eu des chances de clore le match, mais il a réussi de gros arrêts et ils ont eu un bond favorable sur leur but gagnant. On ne peut rien y faire.

« C’est à nous de démontrer notre caractère. On a rebondi plusieurs fois cette saison et on espère qu’on en fera autant dans cette série », a réagi Pacioretty qui avait de la difficulté à encaisser le revers.

Trop de passivité chez le Canadien

Le Canadien a également manqué d’opportunisme en deuxième période. Après s’être octroyé un coussin de 2 à 1 pour le premier entracte, le Canadien a nettement dominé ses adversaires durant la période médiane sans pouvoir accentuer son avance. À titre d’exemple, le Tricolore a vu son jeu de puissance être menotté sur deux déploiements d’affilée. Bref, cette finition insuffisante a causé la perte des hommes de Julien.

« On n’a pas été aussi affamés en attaque qu’on l’était au début. On avait gagné nos bagarres le long des rampes et on a commencé à les perdre. Il faut continuer à jouer pendant 60 minutes. On a joué 30 minutes du genre de match qu’on avait besoin de disputer », a avoué l’entraîneur pour expliquer l’incapacité d’ajouter le but fatal.

Les Rangers tiraient donc encore de l’arrière 2 à 1 quand Brady Skjei a complété une autre belle percée de Rick Nash vers le filet de Price pour niveler le pointage à 18:28 de la période médiane.

Ce but a effacé ceux d’Artturi Lehkonen et Gallagher qui avaient placé leur clan dans le siège du conducteur. Jesper Fast a enfilé l’autre but des visiteurs quand il a surpris Montréal en infériorité numérique pour créer l’égalité 1 à 1.

Le but de Skjei a coupé les ailes du CH qui n’a pas été en mesure de retrouver son aplomb même en prolongation.

« On aura aimé connaître une meilleure prolongation, on n’était pas en mesure d’établir une pression soutenue et on se défendait plus souvent qu’autrement. Leur but gagnant était un peu chanceux, mais ça finit par arriver quand tu menaces souvent », a reconnu Gallagher qui a encore encaissé une multitude d’attaques.

Dès la première minute, Price a annoncé ses couleurs quand il a volé Mats Zuccarello en étirant la jambière gauche sur une menace à deux contre un sauf que les Rangers ont fini par avoir le dessus sur lui.

Alexei Emelin a effectué un retour au jeu dans cette rencontre et il a tenté de stabiliser le troisième duo de défenseurs, mais ce ne fut pas si concluant.

De plus, le duo de Shea Weber et Andrei Markov a éprouvé quelques ennuis sous la pression de l’opposant. D’ailleurs, Weber a terminé avec un différentiel négatif pour la première fois de la série.

Les Rangers ont perdu les services d’Oscar Lindberg durant la deuxième période quand il a encaissé un solide coup d’Andrew Shaw. Le Suédois a dû quitter la rencontre pour se soumettre au protocole relié aux commotions cérébrales.

La confrontation se poursuivra, samedi soir (à 20h), au Madison Square avec le sixième affrontement.

« La pression est maintenant sur eux de conclure la série dans leur aréna. De notre côté, on doit survivre et provoquer un match ultime », a ciblé Julien comme message à prononcer à ses joueurs.

L’acharnement rapporte pour Lehkonen et Gallagher

Le cinquième duel n’a pas offert le spectacle le plus impressionnant. En fait, c’est plutôt l’ardeur au travail qui a été récompensé dans cet affrontement.

Lehkonen a prouvé le tout dès le premier but en battant Lundqvist de vitesse en contournant son filet. Sur la séquence, il a remporté deux batailles contre Marc Staal pour enfiler l’aiguille par la suite.

Fast a ramené les deux équipes à la case départ quand lui et Mika Zibanejad ont mieux travaillé que Nathan Beaulieu et Jeff Petry à la suite d’une mauvaise remise d’Alex Galchenyuk.

Ce but en infériorité numérique a cependant été annulé par Gallagher seulement 24 secondes plus tard. Son superbe tir de l’enclave a trouvé le fond du filet. Andrei Markov mérite une mention honorable pour sa passe savante et Tomas Plekanec aussi pour avoir voilé la vue du gardien suédois.

Skjei a finalement prolongé le suspense en appuyant Nash qui fonçait vers le filet. Il a pu sauter sur le retour pour tromper la vigilance de Price.