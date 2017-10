MONTRÉAL – Face à une redoutable opposition, le Canadien n’a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée du dernier match et il s’est incliné au compte de 4-0 contre les Kings de Los Angeles.

Ce n’est pas que le Tricolore a été outrageusement dominé, il a mené 40-28 pour les tirs, mais il a bousillé toutes ses occasions de marquer et il s’est buté à un gardien en grande forme. Au sommet de son art, Jonathan Quick a frustré plusieurs adversaires et il a aussi reçu l’aide de ses poteaux à deux reprises sur des lancers de Jonathan Drouin.



C’est donc dire que le Canadien (2-7-1) demeure enfoncé dans la cave du classement de l’Est. Soit dit en passant, on a pu remarquer plusieurs sections de deux, quatre et même six bancs inoccupés dans le Centre Bell, ce qui est loin d’être commun, et les huées ont été soutenues en troisième période.

La troupe de Claude Julien se débrouillait relativement jusqu’au moment où les Kings (8-1-1) ont inscrit deux buts en seulement 11 secondes dans les derniers instants du premier vingt.

Adrian Kempe a lancé le bal en faisant habilement dévier un tir de la pointe derrière Carey Price. Le Suédois a donc amassé quatre buts et une aide en deux duels contre Montréal cette saison.

Price fige sur le tir parfait de Kopitar

Tout de suite après, Victor Mete – qui disputait le 10e match de sa carrière – a commis une rare gaffe et son revirement a permis à Tyler Toffoli d’asséner un dur coup aux hôtes. Notons que Mete a terminé sa soirée avec un différentiel de -3 et ce fut encore pire pour Shea Weber avec -4.

Comme c’est trop souvent le cas cette saison, le Canadien ne s’est pas relevé de ces deux uppercuts au corps. Quand le directeur général Marc Bergevin parle d’un problème de confiance...

« C’est décevant pour tout le monde. Quand même, j’ai trouvé que pendant 19 minutes en première période, n’importe quelle personne qui connaît le hockey a pu réaliser qu’on était la meilleure équipe. Pendant une minute, on a concédé deux buts qui nous ont fait extrêmement mal », a cerné Julien.

« Ça fait longtemps que j’ai vu une équipe avec un pourcentage aussi bas de réussite sur les chances de marquer. Je ne peux pas croire que ça peut continuer », a ajouté l’entraîneur.

La saison de misère se poursuit

« On a bien joué. Je trouve que c’est le cas. C’est juste qu’on n’a pas gagné. C’est définitivement frustrant, mais je retiens quand même qu’on a bien joué », a déclaré Price.

Les visiteurs ont accentué leur avance grâce à l’excellent Anze Kopitar. Il a déjoué Carey Price d’un superbe tir des poignets décoché sans avertissement pour enfiler son septième de la campagne.

À ce moment, Jeff Petry aurait souhaité voir son équipe démontrer plus de conviction.

« On devait entamer la troisième période en contrôlant l’action, mais on n’a pas été en mesure de le faire. On doit se regrouper et réaliser que, peu importe le score, il n’est jamais trop tard pour revenir dans la partie. On n’a pas eu cet état d’esprit », a admis Petry.

Kurtis MacDermid a ajouté le quatrième but, son premier dans la LNH, quand Andrew Shaw a fait dévier son lancer dans son filet au troisième engagement. Les Kings produisent des buts à un rythme effréné et l’ajout de Pierre Turgeon au personnel d’entraîneurs y est sans doute pour quelque chose.

Le Canadien aurait pu éviter de subir une autre défaite en démontrant plus d’opportunisme dont sur le jeu de puissance. Cette unité a été réduite au silence en cinq tentatives. Sinon, Philip Danault, Artturi Lehkonen, Max Pacioretty et Alex Galchenyuk ont obtenu les autres meilleures chances du camp montréalais.

« Les chances de marquer étaient là et elles venaient des joueurs qu’on souhaite. Par exemple, Pacioretty a huit lancers dans ce match, mais la rondelle ne rentre pas encore dans le filet. C’est ce qui est frustrant », a noté Julien.

« On a joué un assez bon match dans l’ensemble. On répète qu’on veut s’attarder au processus et que les choses positives viendront ensuite. C’est dommage de manquer des chances, mais on a aimé notre façon de gérer notre travail », a mentionné Pacioretty.

Lors des premières secondes de la partie, Quick a donné le ton en stoppant, coup sur coup, Drouin, Lehkonen et Paul Byron. Ce dernier a cependant facilité la vie du gardien en ratant une grande ouverture.

Le 10e match de Mete était significatif puisque ce plateau enclenche automatiquement la première année de son contrat professionnel.

Une déviation profite à MacDermid

Nikita Scherbak s’est blessé en première période en encaissant un contact d’une manière peu orthodoxe. Il a tenté un retour durant le tiers médian, mais il a ensuite mis fin à son match.

L’unique moment de réjouissance des partisans est survenu quand ils ont accordé une belle ovation à Patrice Bernier, le nouveau retraité, qui assistait au match avec sa femme et ses trois enfants.

Soulignons qu’il s’agissait de la 400e partie d’Andrew Shaw dans la LNH et la 550e consécutive pour Karl Alzner.

Le Canadien terminera sa série de trois matchs à domicile, samedi soir, alors que les Rangers, qui en arrachent aussi avec un dossier de 3-6-2, seront les visiteurs.

