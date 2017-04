La série entre le Canadien et les Rangers démontre comment les choses peuvent changer rapidement en séries éliminatoires. Le CH était à 17 secondes de s’envoler vers New York tirant de l’arrière 0-2 dans cette série et maintenant, 48 heures plus tard, il a pris le contrôle de la série avec une avance de 2-1.

En séries, les équipes doivent être bonnes et chanceuses et c’est exactement ce que le CH a été lors du deuxième match. Ils a été bon, surtout en prolongation, et il a été chanceux avec des bâtons brisés sur le but de Paul Byron ainsi que celui de Tomas Plekanec en fin de match. Ceci étant dit, quand une équipe joue bien, elle crée sa propre chance.

Fort d’une fin de match no 2 remplie d’émotions, le CH est arrivé à New York avec la confiance gonflée à bloc et a disputé un match quasi-parfait. Je ne dis pas parfait pour la simple et unique raison que la perfection est impossible au hockey, mais force est d'admettre que le CH a dominé la rencontre du début à la fin hier soir. Les Rangers ont semblé nerveux au MSG et le CH en a profité pour mettre de la pression constante sur les défenseurs des Blueshirts, qui ont fini par jouer sur les talons le reste du match.

Henrik Lundqvist a eu a effectuer des arrêts importants en première période pour permettre à son équipe de rester dans le match. Par la suite, les deux équipes n’accordaient pas beaucoup de chances de marquer jusqu’à ce qu'Artturi Lehkonen marque d’un superbe tir lors d’une supériorité numérique en fin de 2e engagement. Alors que les deux unités d’avantage numérique ont été lamentables lors des deux premiers matchs de la série, celle du CH s’est réveillée hier avec deux buts. Le CH a bien fait bouger la rondelle avec des passes sur réception, ce qui rend la tâche de défendre beaucoup plus difficile.

Lorsque je vous dis qu’une équipe doit être bonne et chanceuse, c’était probablement le cas sur le but de Shea Weber hier soir. Alors que les Rangers tentaient une poussée offensive, j’étais surpris que le CH n’écope pas d’une pénalité mineure pour bâton élevé sur Rick Nash et, alors que le jeu s'est poursuivi, Alex Galchyenuk a effectué une belle percée en zone offensive qui a mené au but de Weber. Par la suite, Radulov a encore une fois démontré son talent et sa hargne en marquant un but de toute beauté pour sceller l’issue du match. Maintenant, les partisans du Tricolore peuvent respirer un peu car j’étais surpris de voir, lire et entendre l’élan de panique après la défaite survenue lors du premier match.

Maintenant, le CH devra être prêt à voir une équipe new-yorkaise sortir des blocs enragée et déterminée lors du quatrième match car on doit admettre que, avec tout le crédit qui revient au CH, les Rangers ont joué un mauvais premier match devant leurs partisans. Le support offensif et défensif, la détermination et la hargne des Rangers leur ont permis de remporter le premier match au Centre Bell et hier, il n’y avait aucune de ces qualités dans leur jeu.

Les Rangers semblaient manquer d’émotion et de combativité tout au long du match et les joueurs semblent toujours vouloir le lancer parfait. À l’instar du CH au premier match, c’était à leur tour de ne pas être capables de générer des deuxièmes et troisièmes occasions de marquer et ceci rendait le boulot de Carey Price beaucoup trop facile.

Leurs meilleurs joueurs sont complètement invisibles et Alain Vigneault a raison lorsqu’il mentionne que son 4e trio est son meilleur depuis le début de la série. Chris Kreider joue mollement et sans conviction tandis que Rick Nash, Mats Zuccarello, Derek Stepan et autres ont quelques bonnes séquences, mais ce n'est nullement suffisant pour espérer l’emporter. Lorsqu’ils tiraient de l’arrière 3-0, les Rangers se sont mis à lancer de partout et ils ont créé des chances de marquer et ils se devront de travailler de la sorte dès le début du match pour faire travailler Carey Price. Est-ce le facteur « intimidation » de Price qui les force à tenter le jeu parfait ou est-ce simplement de la complaisance?

Comme le CH lors du deuxième match, les Rangers ne peuvent pas se permettre d’échapper le 4e match de la série car il sera très difficile, voire impossible, de battre le CH et Carey Price trois matchs sur quatre par la suite. Ceci étant dit, en séries de fin de saison, le prochain match est toujours le plus important peu importe le pointage dans la série. Le CH doit maintenir la cadence en sachant que les Rangers peuvent seulement s’améliorer par rapport au dernier match. Nous avons droit, tel qu’on s’y attendait, à une série très serrée et je m’attends à ce que ce soit la même chose d’ici au dernier match.

« Ce n'était qu'un match, ça n'apporte aucune garantie »

« On a l'occasion demain de rebondir »

« L'exécution doit être meilleure, on ne peut être derrière eux »

« La différence entre les 2 équipes est très mince »