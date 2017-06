La séance de sélection de 2007 représente à coup sûr la meilleure de Trevor Timmins comme directeur du recrutement amateur à la barre du Canadien. Cette année-là, Timmins, qui en sera vendredi à son 15e repêchage pour le Canadien, a jeté son dévolu sur Ryan McDonagh et Max Pacioretty en première ronde, P.K. Subban en deuxième ronde et sur Yannick Weber en troisième ronde. Au total, ces quatre joueurs comptent déjà 1 876 matchs en carrière dans la LNH et ce n’est pas terminé. McDonagh est capitaine des Rangers et Pacioretty capitaine du Canadien. Subban est pour sa part devenu un des joueurs les plus populaires des partisans de l’équipe avant son échange qui l’a fait passer aux Predators de Nashville il y a un an. Le Suisse Yannick Weber connaît une carrière plus que respectable.

Quand on jette un coup d’œil à l’encan de 2007 on se rend compte que ce fut une cuvée de grand talent avec Patrick Kane comme chef de file. Il ne faudrait pas non plus passer sous silence le vol de ce repêchage : Jamie Benn, au 129e rang, par les Stars de Dallas. On ne demande pas au Canadien et à Timmins de frapper ce genre de grand chelem chaque année et de réaliser le même tour de force qu’en 2007 ce week-end à Chicago, mais avec cinq choix dans les 85 premiers (au moment d’écrire ces lignes), il serait peut-être temps pour Timmins et son équipe de donner aux partisans des sélections avec plus de mordant que ce fut le cas au cours des dernières années.

Le bilan de Timmins fait jaser depuis quelques semaines et il faut se rendre à l’évidence : seulement quatre joueurs parmi les 40 réclamés entre 2008 et 2013 par le Canadien ont disputé 100 matchs ou plus dans la LNH. On parle ici d’Alex Galchenyuk, Nathan Beaulieu, Brendan Gallagher et Sven Andrighetto. Deux de ceux-ci ne sont plus avec l’organisation. À la décharge de Timmins, il a souvent réclamé tard en première ronde et trois fois, entre 2008 et 2013, il n’a pas eu de choix de deuxième ronde. Mais il reste que les partisans commencent à montrer des signes d’impatience. Je demeure convaincu que Timmins est un des meilleurs de sa profession, mais le grand manitou du recrutement serait dû pour un grand coup cette année car 2007 commence à se faire loin, très loin même dans la mémoire des amateurs.

À titre informatif, voici les 31 joueurs qui, selon moi, feront partie de la première ronde ce vendredi à Chicago dans une cuvée qui s'annonce moyenne aux dires de la plupart des recruteurs sondés.

Au cours des quatre dernières années, dans ce même exercice, j’ai obtenu des pointages de 24, 27, 25 et 26 sur 30 en termes de joueurs sélectionnés dans la première ronde... Bien sûr, cela vaut ce que cela vaut!

Il ne s’agit pas ici d’un « Mock draft », mais plutôt d’un classement de 1 à 31 des espoirs sans tenir compte de qui repêche à quel rang!

Ceci étant dit, Robert Thomas des Knights de London, au 25e rang, pour le CH, pourrait s’avérer une excellente prise, et en plus, mes informations me disent que le Canadien aime beaucoup cet attaquant qui a récolté 66 points en 66 matchs cette saison.

Il ne s’agira pas d’une grande première ronde pour la LHJMQ vendredi soir. Le défenseur Pierre-Olivier Joseph des Islanders de Charlottetown pourrait se faufiler parmi les 31 premiers. Peut-être aussi Maxime Comtois des Tigres de Victoriaville, mais c’est loin d’être assuré...

Mon top-31