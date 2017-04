MONTRÉAL – À la suite d’un départ très convaincant, le Canadien a perdu son élan par la suite et le prix de cette erreur s’est avéré une défaite en lever de rideau face aux Rangers de New York.

Même si la défaite était encore très récente, Claude Julien et ses joueurs n’avaient pas de difficulté à identifier la principale raison de ce résultat décevant au Centre Bell.

Certes, Henrik Lundqvist a été brillant devant sa cage, mais les protégés de Julien ont plaidé coupables pour quelques failles.

« Ils ont gagné quelques batailles de plus que nous et je crois que ce facteur a probablement expliqué le résultat », a admis Max Pacioretty.

Andrew Shaw n’a pas eu besoin d’entendre les commentaires de son capitaine pour viser la même raison.

« On va retenir les éléments positifs de notre prestation, mais on va tenter d’améliorer certains petits trucs, dont les batailles individuelles. On doit vouloir reprendre la rondelle un peu plus dans les coins », a-t-il souhaité.

« On doit en donner encore plus, avoir plus de hargne et de conviction », a poursuivi celui qui a asséné trois mises en échec.

Ce point faible a également été constaté par leur entraîneur qui répondait sur les failles dans l’échec-avant pour récupérer les rondelles en troisième période, particulièrement.

« C’est un peu de notre faute, il faut envoyer les rondelles où on peut les reprendre. Ça prend du support et il faut gagner les confrontations. On peut faire un peu mieux dans les batailles près des rampes », a déclaré Julien qui est demeuré très calme au terme de la défaite.

Phillip Danault, qui a vécu sa première rencontre éliminatoire, a constaté un manque de désir autour du filet adverse.

« Il faudra jouer pendant 60 minutes et être encore plus affamés autour de leur but », a soulevé le Québécois qui aurait aimé générer plus d’attaque.

Ceci dit, Julien ne considère pas que son clan éprouve des ennuis inquiétants en attaque même s’il reconnaît que la production n’est pas abondante.

« Si on regarde à travers la LNH (mercredi soir), il n’y a pas eu beaucoup de buts qui ont été marqués. Je ne crois pas que notre situation soit pire que les autres équipes. Je regarde plus les occasions obtenues et ce qu’on peut améliorer pour compter plus de buts sur ces chances. Les deux gardiens ont effectué de bons arrêts. Je ne pense pas que ce soit un problème », a répondu Julien.

Le Canadien n’a pas été en mesure de surmonter le revirement effectué par les Rangers au retour du premier entracte. Danault n’a pas caché que le but marqué par Tanner Glass a abîmé les ailes de son clan.

« Le fait d’avoir eu une très bonne première période, mais que ce soit eux qui ont marqué ne nous a pas mis à terre, mais ça nous a un peu joué dans la tête », a-t-il commenté.

De sa position de gardien de but, Carey Price a déterminé que les infractions ont été trop nombreuses et surtout néfastes.

« Le fait de se retrouver en infériorité numérique quelques fois a un peu coupé notre élan », a admis l’auteur de 29 arrêts.

Dans l’ensemble, le Canadien n’a pas offert une mauvaise prestation et il n’a pas été déclassé par son adversaire. L’idée ne sera donc pas de retourner à la planche à dessin pour recommencer le plan, mais plutôt pour le modifier.

« Ce sera plus des ajustements que des changements. De petits ajustements pour mieux faire dans certaines phases de notre jeu. Rien ne nous a surpris dans ce match, les Rangers ont joué comme on prévoyait. On s’attendait à une série serrée et le départ ressemble à ça », a exprimé Julien qui en a vu d’autres dans sa longue carrière d’entraîneur.

Tous les joueurs qui ont rencontré les médias, après le revers contre les Rangers, ont prôné la patience. Price a répondu ceci aux partisans qui pourraient déjà s’inquiéter d’une élimination rapide.

« Il s’agit d’un seul match, on ne gagnera pas 16 parties d’affilée après tout, même si on aimerait ça. On est prêts pour la suite », a-t-il assuré en ayant vu beaucoup de positif dans ce départ.

« Je trouve qu’on a très bien joué, assez pour gagner en fait. Si on continue de cette manière, on espère qu’on sera un peu plus chanceux », a évalué Price qui a vanté le travail de son vis-à-vis, Henrik Lundqvist.

Julien a également remarqué des aspects encourageants dont sur le jeu de puissance.

« On a eu quelques occasions intéressantes. Je trouve qu’on a mieux pénétré dans le territoire adverse qu’en fin de saison. C’était plus une question de finition dans cette partie », a conclu l’entraîneur.

